Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Pháp luật

An ninh trật tự

Người phụ nữ ở xã Sơn Tiến tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương

Sĩ Hoàng - Anh Thuỳ
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Người dân xã Sơn Tiến (tỉnh Hà Tĩnh) phát hiện một phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể. Hiện cơ quan chức năng đang vào cuộc điều tra làm rõ.

Người dân thôn An Thịnh (xã Sơn Tiến) phát hiện chị Nguyễn Thị Thu H. tử vong tại nhà riêng.

Theo thông tin từ lãnh đạo xã Sơn Tiến, vào khoảng 19h ngày 27/4, người dân thôn An Thịnh (xã Sơn Tiến) tá hoả khi phát hiện chị Nguyễn Thị Thu H. (SN 1980, trú tại thôn An Thịnh) nằm gục trong nhà, xung quanh có nhiều máu nên ngay lập tức báo cho cơ quan chức năng.

Tại hiện trường, ghi nhận trên cơ thể nạn nhân có nhiều vết thương nghiêm trọng, đồng thời phát hiện một con dao ở gần vị trí nạn nhân.

Ngay sau khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để bảo vệ, khám nghiệm và điều tra vụ việc.

Hiện trường nơi chị H. tử vong.

Được biết, chị H. sinh sống cùng mẹ đẻ tại nhà riêng, trước đó đã ly hôn chồng.

Hiện lực lượng chức năng đã tiến hành khoanh vùng hiện trường để điều tra, tiếp tục thu thập chứng cứ để làm rõ nguyên nhân tử vong của chị H.

Tin liên quan

Tags:

#vụ án mạng #Án mạng Sơn Tiến #Giết người #Vụ án giết người ở Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bóc gỡ đường dây giả danh cán bộ cấp cao để lừa đảo

