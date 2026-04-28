Truy tìm nghi phạm liên quan vụ người phụ nữ tử vong ở Sơn Tiến

(Baohatinh.vn) - Sau vụ người phụ nữ tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương ở xã Sơn Tiến, tỉnh Hà Tĩnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định truy tìm người đối với Hà Huy Thập (SN 1974, trú thôn An Thịnh) để phục vụ điều tra vụ án “Giết người”.
Theo Quyết định truy tìm số 2310/QĐ-CSHS ngày 27/4/2026, Hà Huy Thập, có hộ khẩu thường trú tại thôn An Thịnh, xã Sơn Tiến, bị truy tìm trong diện người bị nghi thực hiện hành vi phạm tội, hiện không rõ đang ở đâu, làm gì.
Trước đó, khoảng 19h ngày 27/4, người dân phát hiện chị N.T.T.H. (SN 1980, trú thôn An Thịnh, xã Sơn Tiến) tử vong tại nhà riêng với nhiều vết thương trên cơ thể. Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.
Để phục vụ công tác điều tra, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh tổ chức truy tìm Hà Huy Thập và đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp truy tìm. Khi phát hiện đối tượng, đề nghị người dân báo ngay cho cơ quan công an gần nhất hoặc Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh để xử lý theo quy định.
Vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
