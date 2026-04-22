Bắt đối tượng lừa “chạy” xuất khẩu lao động sang Canada

Anh Quý
(Baohatinh.vn) - Viện KSND Khu vực 1 - Hà Tĩnh vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam Trần Thị Thân (SN 1984, trú thôn 4, xã Cẩm Trung) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo tài liệu điều tra, dù không có giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm, không được cấp phép đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài, Trần Thị Thân vẫn tự giới thiệu là Giám đốc Công ty TNHH TM&DV HT Group, đăng tải thông tin tuyển dụng lao động đi Canada trên mạng xã hội.

bqbht_br_z7751784971242-9f1bfa359a686a9bd0cc838e63df3510.jpg
Lực lượng chức năng tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Trần Thị Thân.

Tháng 5/2024, chị Nguyễn Thị K. H. (SN 2002, trú xã Xuân Lộc) liên hệ qua Zalo để được tư vấn. Thân đã đưa ra nhiều thông tin gian dối như có sẵn đơn hàng làm “nails” tại Alberta (Canada), mức lương 19 USD/giờ, chi phí trọn gói 28.000 USD và hướng dẫn quy trình nộp tiền theo từng đợt.

Tin tưởng, chị H. đã 2 lần chuyển tổng số tiền 161,97 triệu đồng vào tài khoản của Thân. Sau khi nhận tiền, Thân không thực hiện bất kỳ thủ tục nào mà sử dụng vào mục đích cá nhân và trả nợ.

Để kéo dài thời gian, đối tượng tiếp tục đưa ra thông tin gian dối về tiến độ hồ sơ, hứa hẹn sắp hoàn tất thủ tục. Đến tháng 3/2026, nhận thấy dấu hiệu bị lừa, bị hại đã làm đơn tố giác tới cơ quan công an.

Tại cơ quan điều tra, Trần Thị Thân đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Đến nay, đối tượng đã khắc phục, trả lại 130 triệu đồng cho bị hại.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

