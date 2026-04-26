Va chạm với xe bồn, người phụ nữ đi xe máy tử vong

(Baohatinh.vn) - Vụ tai nạn giao thông vừa xảy ra trên địa bàn xã Hương Sơn (Hà Tĩnh) khiến người điều khiển xe máy tử vong.
Vào hồi 15h40' ngày 26/4, tại Km 340+550 trên tuyến quốc lộ 8 đoạn qua địa bàn xã Hương Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe bồn.
Theo đó, vào thời điểm trên, xe máy mang biển kiểm soát 38H1 - 231.19 do chị T.T.T (SN 1986, trú thôn Thanh Bằng, xã Hương Sơn) điều khiển chở theo bà N.T.L (SN 1950, trú cùng thôn) di chuyển theo hướng từ xã Hương Sơn xuống xã Đức Thọ thì xảy ra va chạm với xe bồn mang biển kiểm soát 37H - 067.99 do anh P.T.H (SN 1973, thường trú thôn Kim Thủy, xã Kim Hoa) điều khiển chạy cùng chiều.
Sau cú va chạm mạnh, chị T.T.T bị thương nặng, dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi; bà N.T.L bị thương. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.
