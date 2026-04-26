Va chạm với xe bồn, người phụ nữ đi xe máy tử vong

Vào hồi 15h40' ngày 26/4, tại Km 340+550 trên tuyến quốc lộ 8 đoạn qua địa bàn xã Hương Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe máy và xe bồn.

Khu vực xảy ra vụ tai nạn.

Theo đó, vào thời điểm trên, xe máy mang biển kiểm soát 38H1 - 231.19 do chị T.T.T (SN 1986, trú thôn Thanh Bằng, xã Hương Sơn) điều khiển chở theo bà N.T.L (SN 1950, trú cùng thôn) di chuyển theo hướng từ xã Hương Sơn xuống xã Đức Thọ thì xảy ra va chạm với xe bồn mang biển kiểm soát 37H - 067.99 do anh P.T.H (SN 1973, thường trú thôn Kim Thủy, xã Kim Hoa) điều khiển chạy cùng chiều.

Các lực lượng có mặt tại hiện trường hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Sau cú va chạm mạnh, chị T.T.T bị thương nặng, dù đã được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi; bà N.T.L bị thương. Cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.