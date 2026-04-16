Tăng tốc thi công, hoàn thành các trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam để phục vụ người dân dịp 30/4

Trạm dừng nghỉ bên trái tuyến tại Km205 cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Cục Đường bộ Việt Nam vừa có công điện gửi các nhà đầu tư và ban quản lý dự án (QLDA), yêu cầu đẩy nhanh tiến độ đầu tư, kinh doanh các trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông.

Cơ quan này cho biết, đến nay đã có 15/21 trạm đưa vào khai thác một số hạng mục dịch vụ công phục vụ nhu cầu đi lại trên cao tốc, còn 6 trạm chưa được khai thác.

Theo tiến độ hợp đồng, các trạm dừng nghỉ cơ bản phải hoàn thành trong quý I - II/2026. Tuy nhiên, dù đã nhiều lần đôn đốc, cảnh báo, tiến độ thực tế vẫn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu.

Để bảo đảm hoàn thành đồng bộ các trạm dừng nghỉ, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân, đặc biệt trong dịp nghỉ lễ 30/4, 1/5 và cao điểm hè 2026, Cục Đường bộ Việt Nam yêu cầu các nhà đầu tư thực hiện nghiêm các nghĩa vụ theo hợp đồng đã ký.

Hoàn thành các hạng mục dịch vụ công trước 30/4

Các nhà đầu tư phải khẩn trương tăng cường nhân lực, vật tư, thiết bị; bổ sung mũi thi công, tận dụng thời tiết thuận lợi để tổ chức thi công tăng ca, tăng kíp. Mục tiêu là hoàn thành các hạng mục dịch vụ công trước ngày 30/4/2026, đồng thời hoàn thành toàn bộ trạm theo đúng tiến độ và yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng.

Cục Đường bộ Việt Nam nhấn mạnh, nếu vi phạm các nghĩa vụ theo hợp đồng và quy định pháp luật, nhà đầu tư sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xem xét xử lý theo quy định.

Các ban QLDA phải thực hiện đầy đủ trách nhiệm được giao; tăng cường kiểm tra, đôn đốc tiến độ, giám sát việc thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư; đồng thời phối hợp với địa phương tháo gỡ dứt điểm các vướng mắc, đặc biệt là công tác giải phóng mặt bằng tại trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết (Km144+560).

Bên cạnh đó, các khu quản lý đường bộ được giao thường xuyên kiểm tra hiện trường, cập nhật tiến độ thi công; kịp thời chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, nhất là tại các trạm đã đưa vào khai thác dịch vụ công.

Phấn đấu hoàn thành 21 trạm dừng nghỉ cao tốc trong năm 2026

Báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam cho biết, trên tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông có 24 trạm dừng nghỉ được đầu tư mới, đã ký hợp đồng với nhà đầu tư để thực hiện 21 trạm, 3 trạm đang hoàn thiện thủ tục đầu tư.



Trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Phan Thiết-Dầu Giây phía bên trái tuyến vẫn chưa thể hoàn thành. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Tính đến hết tháng 3/2026, Cục Đường bộ đánh giá việc triển khai đầu tư xây dựng các trạm dừng nghỉ còn chậm do các địa phương chậm bàn giao mặt bằng sạch để tổ chức thi công, đơn cử như tỉnh Lâm Đồng chưa bàn giao mặt bằng trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km144+560 (tỉnh Bình Thuận cũ).

Bên cạnh đó, các nhà đầu tư lúng túng trong đầu tư dự án, đặc biệt là trong công tác lựa chọn tư vấn thiết kế, thẩm tra, quản lý dự án, nhà thầu thi công và các thủ tục phê duyệt dự án, thiết kế.

Trong số 21 trạm đang thực hiện đầu tư, có 15 trạm đã đưa vào khai thác. Trong đó, 4 trạm có cây xăng, các trạm còn lại đang triển khai đầu tư xây dựng.

Đối với 3 trạm đang hoàn thiện thủ tục đầu tư, trạm hầm Đèo Cả đã được Bộ Xây dựng chấp thuận phương án đầu tư. Trạm Mỹ Thuận - Cần Thơ dự kiến việc lựa chọn nhà đầu tư, ký kết hợp đồng trong quý I/2026. Trạm La Sơn - Hòa Liên hiện Ban QLDA đường Hồ Chí Minh đã trình Bộ điều chỉnh chủ trương đầu tư để bổ sung vào dự án.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các trạm dừng nghỉ, ngay sau khi ký hợp đồng, Cục Đường bộ Việt Nam đã phối hợp tích cực với địa phương, Ban QLDA và nhà đầu tư để đôn đốc triển khai thực hiện. Đồng thời chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ dự án, phấn đấu hoàn hoàn thành toàn bộ 21/21 trạm dừng nghỉ trong năm 2026.