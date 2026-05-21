Hải quan Cầu Treo đối thoại, hỗ trợ doanh nghiệp cập nhật chính sách mới

Chiều 21/5, Đội Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Chi cục Hải quan khu vực XI) tổ chức hội nghị đối thoại với doanh nghiệp năm 2026. Tham gia hội nghị có gần 30 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu trên địa bàn Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Trị...

Ông Phạm Văn Tài - Đội trưởng Đội Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo khai mạc, đặt vấn đề đối thoại giữa hải quan với doanh nghiệp.

Trong thời gian một buổi, đại diện các doanh nghiệp đã được thông tin, trao đổi và hướng dẫn thực hiện 17 nghị định, thông tư, văn bản hướng dẫn liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh một số mặt hàng.

Quan trọng nhất trong số này là Thông tư số 121/2025/TT-BTC ngày 18/12/2025 của Bộ Tài chính về sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu.

Các đại biểu nghe thông tin, hướng dẫn thực hiện các chính sách mới.

Cùng với đó là Nghị định số 153/2026/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 01/2015/NĐ-CP ngày 2/1/2015 quy định chi tiết phạm vi địa bàn hoạt động hải quan và trách nhiệm phối hợp trong phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2018/NĐ-CP ngày 23/1/2018 của Chính phủ;

Công văn số 15289/CHQ-NVTHQ ngày 15/4/2026 của Cục Hải quan về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay theo Nghị quyết số 19/2026/QH16 được Quốc hội thông qua ngày 12/4/2026 và nhiều văn bản khác.

Buổi đối thoại diễn ra trong không khí đoàn kết và tinh thần thẳng thắn, trách nhiệm.

Tại hội nghị, Đội Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo cũng thông tin về kết quả thực hiện nhiệm vụ trong 5 tháng đầu năm 2026.

Do phải chịu tác động bởi nhiều yếu tố bất lợi nên so với cùng kỳ năm 2025, kim ngạch xuất khẩu qua cửa khẩu giảm 43,6%, kim ngạch nhập khẩu giảm 14,7%; thu ngân sách đạt hơn 78 tỷ đồng, giảm 19,4% so với cùng kỳ năm trước và bằng 37% kế hoạch năm nay.

Đại diện doanh nghiệp trao đổi các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn có liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu và mong muốn các chính sách mới sẽ sớm được thực hiện.

Với tinh thần đồng hành, hợp tác và phát triển, đại diện doanh nghiệp đã phản ánh các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện thủ tục xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh và vận chuyển hàng hóa qua cửa khẩu; trao đổi, kiến nghị nhiều nội dung thiết thực liên quan đến việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính; danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hải quan.

Các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của doanh nghiệp đã được Đội Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo lắng nghe, tiếp thu, giải đáp rõ ràng, giải thích đầy đủ. Những vấn đề khó khăn, vướng mắc mang tính tổng thể sẽ được tổng hợp để phản ánh lên các cấp, ngành xem xét, tháo gỡ.