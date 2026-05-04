Kinh tế

Xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tăng mạnh

Văn Chung
(Baohatinh.vn) - Lượng người và phương tiện qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) tăng mạnh, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp, đảm bảo hoạt động xuất nhập cảnh thông suốt, an toàn.

Lực lượng chức năng kiểm tra các phương tiện xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã làm thủ tục xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1) cho hơn 226.000 lượt người (tăng 12,33% so với cùng kỳ năm 2025) và hơn 68.000 lượt phương tiện (tăng 9,91% so với cùng kỳ năm 2025).

Để hoạt động xuất nhập cảnh được thực hiện thông suốt, đảm bảo an ninh, an toàn cho người và phương tiện, các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; làm tốt công tác hướng dẫn, phân luồng; góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 226.000 lượt người được làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.

Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới được siết chặt. Lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới.

Thường xuyên qua lại cửa khẩu để thực hiện các hoạt động giao thương, anh Nguyễn Văn Nam (xã Hương Sơn) chia sẻ: “Thời gian gần đây, tôi thấy thủ tục tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được thực hiện rất nhanh chóng và chuyên nghiệp. Các cán bộ biên phòng hướng dẫn tận tình, việc phân luồng phương tiện cũng khoa học hơn trước nên không còn cảnh ùn ứ. Dù lượng người qua lại rất đông nhưng chỉ mất ít phút là đã hoàn thành thủ tục, điều này giúp ích rất nhiều cho công việc kinh doanh của chúng tôi".

Hàng hoá được kiểm soát chặt chẽ qua hệ thống máy soi hành lý.

Để đáp ứng nhu cầu qua lại biên giới của người dân, doanh nghiệp cũng như đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động xuất nhập cảnh, chúng tôi đã tăng cường kiểm soát, phân luồng, giảm thiểu nguy cơ mất an ninh, an toàn tại khu vực cửa khẩu. Đơn vị đã bố trí cán bộ, chiến sĩ kiểm soát khu vực cửa khẩu và hai bên cánh gà 24/24 giờ, thường xuyên tổ chức các cuộc tuần tra đường biên, cột mốc để đấu tranh với hành vi vượt biên. Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của địa phương và nước bạn Lào để nắm bắt tình hình ngoại biên nhằm thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao”.

Thiếu tá Bùi Song Anh - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo

Gác lễ thu hoạch lúa xuân

Kỳ nghỉ lễ 30/4, mùng 1/5 năm nay đúng vào thời điểm lúa xuân ở Hà Tĩnh chín rộ. Bà con nông dân các địa phương trong tỉnh đã tạm gác lại các hoạt động vui chơi để thu hoạch lúa.
Những tháng đầu năm, ngành công nghiệp Hà Tĩnh bước vào guồng quay mới với lực đẩy mạnh mẽ từ các dự án quy mô lớn, tạo nhịp tăng trưởng ấn tượng. Cùng đó, loạt dự án đang được tăng tốc triển khai sẽ mở rộng dư địa và nâng cao chỉ số sản xuất công nghiệp địa phương.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, các địa phương ở Hà Tĩnh vẫn ra quân triển khai các phần việc trong xây dựng nông thôn mới, lan tỏa tinh thần trách nhiệm, chung sức vì cộng đồng.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, trong khi nhiều người được nghỉ ngơi, sum họp cùng gia đình thì tại một số doanh nghiệp trên địa bàn Hà Tĩnh, nhịp sản xuất kinh doanh vẫn duy trì đều đặn.
Kỳ nghỉ lễ 30/4 – 1/5, cán bộ, kỹ sư, công nhân ngành điện Hà Tĩnh vẫn "trực chiến" bên từng tổ máy phát điện, từng đường dây, trạm biến áp, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.
Sau giai đoạn tăng mạnh, giá vàng đang phát tín hiệu hạ nhiệt khi chịu áp lực từ giá năng lượng và lãi suất cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Đáp ứng nhu cầu đi lại tăng cao của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 năm 2026, 15 trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc-Nam phía Đông đã hoàn thành các hạng mục dịch vụ thiết yếu và chính thức đưa vào khai thác, góp phần bảo đảm an toàn giao thông, nâng cao chất lượng phục vụ trên toàn tuyến.
Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào sản xuất vụ hè thu năm 2026 nhưng dung tích tại nhiều hồ đập mới đạt từ 50 - 80% so với thiết kế. Thực tế này đặt ra yêu cầu các địa phương, đơn vị thủy lợi phải thực hiện xây dựng phương án điều tiết hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ.