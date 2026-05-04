Xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo tăng mạnh

(Baohatinh.vn) - Lượng người và phương tiện qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) tăng mạnh, lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp, đảm bảo hoạt động xuất nhập cảnh thông suốt, an toàn.
Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng đã làm thủ tục xuất nhập cảnh qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (xã Sơn Kim 1) cho hơn 226.000 lượt người (tăng 12,33% so với cùng kỳ năm 2025) và hơn 68.000 lượt phương tiện (tăng 9,91% so với cùng kỳ năm 2025).
Để hoạt động xuất nhập cảnh được thực hiện thông suốt, đảm bảo an ninh, an toàn cho người và phương tiện, các lực lượng chức năng đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; làm tốt công tác hướng dẫn, phân luồng; góp phần tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.
Từ đầu năm đến nay, đã có hơn 226.000 lượt người được làm thủ tục xuất nhập cảnh tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
Bên cạnh đó, công tác phòng, chống tội phạm buôn lậu, gian lận thương mại qua biên giới được siết chặt. Lực lượng chức năng đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới.
Thường xuyên qua lại cửa khẩu để thực hiện các hoạt động giao thương, anh Nguyễn Văn Nam (xã Hương Sơn) chia sẻ: “Thời gian gần đây, tôi thấy thủ tục tại Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được thực hiện rất nhanh chóng và chuyên nghiệp. Các cán bộ biên phòng hướng dẫn tận tình, việc phân luồng phương tiện cũng khoa học hơn trước nên không còn cảnh ùn ứ. Dù lượng người qua lại rất đông nhưng chỉ mất ít phút là đã hoàn thành thủ tục, điều này giúp ích rất nhiều cho công việc kinh doanh của chúng tôi".
Để đáp ứng nhu cầu qua lại biên giới của người dân, doanh nghiệp cũng như đấu tranh, ngăn chặn các hành vi vi phạm trong hoạt động xuất nhập cảnh, chúng tôi đã tăng cường kiểm soát, phân luồng, giảm thiểu nguy cơ mất an ninh, an toàn tại khu vực cửa khẩu. Đơn vị đã bố trí cán bộ, chiến sĩ kiểm soát khu vực cửa khẩu và hai bên cánh gà 24/24 giờ, thường xuyên tổ chức các cuộc tuần tra đường biên, cột mốc để đấu tranh với hành vi vượt biên. Ngoài ra, chúng tôi cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của địa phương và nước bạn Lào để nắm bắt tình hình ngoại biên nhằm thực hiện tốt các chức trách, nhiệm vụ được giao”.
Thiếu tá Bùi Song Anh - Trạm trưởng Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo
