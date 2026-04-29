Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Khách hàng Hà Tĩnh trúng giải nhất chương trình tiết kiệm mừng sinh nhật Vietcombank

Nguyễn Oanh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Khách hàng tại xã Tùng Lộc (Hà Tĩnh) may mắn trúng giải nhất chương trình “Tiết kiệm tạo kỳ tích” mừng sinh nhật lần thứ 63 của Vietcombank.

Chiều 29/4, Vietcombank Hà Tĩnh tổ chức trao giải cho khách hàng trúng thưởng chương trình “Tiết kiệm tạo kỳ tích”. Đây là chương trình tiết kiệm do Vietcombank tổ chức mừng 63 năm thành lập.

Bà Dương Thị Lan Phương - Phó Giám đốc Chi nhánh Vietcombank Hà Tĩnh trao giải nhất cho khách hàng Nguyễn Đức Thiêm (trú xã Tùng Lộc).

Tại buổi lễ, lãnh đạo Vietcombank Hà Tĩnh đã trao giải nhất chương trình “Tiết kiệm tạo kỳ tích” cho ông Nguyễn Đức Thiêm (trú xã Tùng Lộc), là khách hàng gửi tiết kiệm tại Phòng Giao dịch Can Lộc - Vietcombank Hà Tĩnh. Giải thưởng là 1 ti vi Samsung 65 inch, trị giá 11 triệu đồng.

Chương trình “Tiết kiệm tạo kỳ tích” được Vietcombank triển khai từ ngày 1/4 đến 30/4/2026, áp dụng cho khách hàng cá nhân gửi tiết kiệm từ 30 triệu đồng trở lên với kỳ hạn 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng tại quầy hoặc trên VCB Digibank. Mỗi khoản gửi đủ điều kiện sẽ nhận mã dự thưởng tham gia quay số trúng thưởng với tổng quy mô 127 giải, trị giá hơn 2,1 tỷ đồng.

Cơ cấu giải thưởng gồm 1 giải đặc biệt là 2 vé xem tứ kết World Cup 2026 tại Mỹ; 126 giải nhất là tivi Samsung 65 inch. Chương trình có 3 đợt quay thưởng, trong đó 2 đợt đầu, mỗi đợt trao 63 giải nhất, đợt cuối quay giải đặc biệt.

Sau 1 tháng triển khai chương trình, Vietcombank Hà Tĩnh có khách hàng Nguyễn Đức Thiêm là một trong 63 khách hàng trên cả nước trúng giải nhất trong đợt quay thưởng lần đầu tiên.

Tin liên quan

Tags:

#Vietcombank #Tiết kiệm tạo kỳ tích #Hà Tĩnh

Chủ đề Tài Chính - Ngân Hàng

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

