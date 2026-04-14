Ngân hàng ở Hà Tĩnh đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất

Nhiều ngân hàng hạ lãi suất huy động và cho vay

Từ ngày 13/4, hầu hết các ngân hàng trên địa bàn Hà Tĩnh đã triển khai bảng lãi suất tiết kiệm mới. Vietcombank Hà Tĩnh áp dụng lãi suất 6%/năm đối với kỳ hạn 24 tháng, giảm 0,5%/năm so với thời điểm cuối tháng 3. Đây cũng là mức lãi suất cao nhất đối với tiền gửi các kỳ hạn tại ngân hàng này.

Trong nhóm “Big 4”, Agribank là hệ thống ngân hàng đầu tiên công bố giảm lãi cả chiều huy động vốn và cho vay. Theo đó, ngân hàng này giảm 0,5%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn từ 24 tháng trở lên áp dụng cho khách hàng cá nhân, hiệu lực từ ngày 13/4/2026; đồng thời giảm tương ứng 0,5%/năm lãi vay đối với trung và dài hạn.

Khách hàng giao dịch tại Agribank Hà Tĩnh II.

Ông Phan Duy Sáng - Phó Giám đốc Agribank Hà Tĩnh II cho biết: “Thực hiện văn bản chỉ đạo về điều hành lãi suất của ngân hàng Trung ương, chúng tôi đã ngay lập tức ban hành văn bản, chỉ đạo triển khai trên tất cả các chi nhánh và phòng giao dịch trực thuộc. Từ ngày 13/4, ngân hàng chính thức áp dụng biểu lãi suất mới, điều chỉnh giảm ở cả chiều huy động và cho vay tương ứng. Việc điều chỉnh lãi suất lần này của Agribank nhằm chia sẻ chi phí vốn với khách hàng, qua đó, tạo điều kiện để người vay được tiếp cận tín dụng với mức lãi suất thấp hơn”.

Hiện nay, Agribank Hà Tĩnh II đang quản lý trên 150.000 khách hàng tiền gửi và hơn 52.000 khách hàng có dư nợ tín dụng. Từ đầu năm đến nay, nguồn vốn huy động tại chi nhánh tăng 595 tỷ đồng, nâng tổng số nguồn huy động lên trên 16.100 tỷ đồng; dư nợ cho vay tăng 898 tỷ đồng, đưa tổng dư nợ đạt gần 20.000 tỷ đồng.

Tương tự, các hệ thống ngân hàng lớn trên địa bàn như BIDV, VietinBank cũng giảm 0,5%/năm lãi suất huy động từ 24 tháng trở lên.

Xu hướng giảm lãi suất tiền gửi cũng lan rộng ở các chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần như: SeABank, OCB, ACB, MB, VPBank, BVBank, Techcombank, Sacombank, TPBank, SHB… Mức giảm tại các ngân hàng dao động từ 0,1 - 0,5%/năm tuỳ kỳ hạn, trong đó lãi suất giảm sâu từ 0,3 – 0,5%/năm được tập trung ở kỳ trung và dài hạn (12 - 36 tháng).

Theo ghi nhận, mặt bằng lãi suất huy động mới được thiết lập, phổ biến mức 4 - 4,7%/năm đối với ngắn hạn; từ 6 - 12 tháng dao động trong khoảng 6 - 7%/năm; trên 7%/năm chỉ còn xuất hiện ở một số ngân hàng với các kỳ hạn dài.

Kiểm soát chặt mặt bằng lãi suất

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc thực hiện các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất, thời gian qua, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Khu vực 8 đã quyết liệt chỉ đạo các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng thương mại đóng tại các tỉnh trực thuộc tập trung triển khai các giải pháp để ổn định mặt bằng lãi suất. Tại Hà Tĩnh, nhìn chung, mặt bằng lãi suất cơ bản ổn định và có xu hướng giảm theo định hướng điều hành chung của Ngân hàng Nhà nước.

Theo lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước Khu vực 8, đơn vị sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ chức tín dụng thực hiện nghiêm quy định về niêm yết lãi suất, tăng cường kiểm tra, giám sát và xử lý kịp thời các vi phạm. Đồng thời, yêu cầu các tổ chức tín dụng công khai minh bạch lãi suất cho vay, chênh lệch lãi suất và các chương trình tín dụng trên website nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Về phía cộng đồng doanh nghiệp và người dân, việc các ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất đang được kỳ vọng sẽ tạo ra “cú hích” quan trọng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh. Trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp vẫn đang gặp khó khăn về dòng tiền, chi phí đầu vào tăng cao thì việc giảm lãi suất cho vay sẽ góp phần trực tiếp làm giảm áp lực tài chính, nâng cao khả năng phục hồi và mở rộng sản xuất.

Chị Trần Thị Lý – chủ cửa hàng kinh doanh vật liệu xây dựng tại xã Việt Xuyên cho biết: “Lãi suất cho vay giảm 0,5%/năm đã giúp chúng tôi tiết kiệm được một khoản chi phí, từ đó cân đối tốt hơn khả năng tài chính, cơ cấu dòng tiền nhằm đẩy mạnh kinh doanh và đảm bảo việc làm cho người lao động”.

Bên cạnh đó, việc giảm lãi suất huy động cũng góp phần điều chỉnh dòng tiền trong dân cư, khuyến khích nguồn vốn nhàn rỗi chuyển dịch sang các kênh đầu tư, nhất là “chảy” mạnh vào sản xuất, kinh doanh, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Về phía các ngân hàng, cần tiếp tục cải cách thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải ngân, tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp tiếp cận vốn. Đồng thời, có các gói tín dụng phù hợp với từng nhóm đối tượng, hướng vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên.