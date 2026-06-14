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Hơn 31.500 hộ kinh doanh ở Hà Tĩnh sử dụng ứng dụng thuế điện tử

Phan Trâm
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(Baohatinh.vn) - Hà Tĩnh hiện có 31.556 hộ kinh doanh sử dụng ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile trên điện thoại thông minh và 46.403 hộ kinh doanh đã thông báo tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế.

Hà Tĩnh hiện có hơn 55.000 hộ kinh doanh cá thể đang hoạt động trên nhiều lĩnh vực sản xuất, thương mại và dịch vụ, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế địa phương.

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Cán bộ Thuế tỉnh Hà Tĩnh hỗ trợ hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile.

Nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người nộp thuế, thời gian qua, ngành thuế đã đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và triển khai nhiều giải pháp chuyển đổi số trong công tác quản lý hộ kinh doanh. Một trong những kết quả nổi bật là việc triển khai ứng dụng thuế điện tử eTax Mobile đến đông đảo người dân và hộ kinh doanh.

Đến nay, toàn tỉnh đã có 31.556 hộ kinh doanh cài đặt và sử dụng ứng dụng eTax Mobile trên điện thoại thông minh, đạt tỷ lệ 57% tổng số hộ đang hoạt động. Thông qua ứng dụng này, người nộp dân dễ dàng tra cứu thông tin về nghĩa vụ thuế, nhận các thông báo từ cơ quan thuế và thực hiện nộp thuế điện tử mọi lúc, mọi nơi.

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Ứng dụng eTax Mobile cho phép người nộp thuế giao dịch điện tử mọi lúc, mọi nơi.

Toàn tỉnh hiện có 46.403 hộ kinh doanh đã thông báo số tài khoản ngân hàng cho cơ quan thuế, đạt tỷ lệ 92%. Việc kết nối và cập nhật thông tin tài khoản ngân hàng không chỉ tạo thuận lợi cho các giao dịch nộp thuế không dùng tiền mặt mà còn góp phần nâng cao tính minh bạch trong hoạt động kinh doanh.

Đây là cơ sở quan trọng để ngành thuế Hà Tĩnh tiếp tục hiện đại hóa công tác quản lý, nâng cao hiệu quả thu ngân sách và xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, thuận lợi.

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Chủ đề Thu ngân sách

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