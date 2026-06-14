Tăng tốc xây dựng hạ tầng khu công nghiệp, đón làn sóng đầu tư mới

Tại dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp (KCN) Bắc Thạch Hà, không khí thi công luôn duy trì khẩn trương. Hơn 10 nhà thầu đang đồng loạt triển khai các hạng mục san lấp mặt bằng, xây dựng giao thông nội bộ, hệ thống cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải.

Trên công trường dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Bắc Thạch Hà giai đoạn 1.

Ông Trần Sỹ Lạc - Giám đốc Công ty CP Tài chính và Thương mại ACT cho biết: "Đơn vị đang đảm nhận hạng mục san lấp mặt bằng toàn bộ diện tích giai đoạn 1 dự án. Thời gian qua, mặc dù chi phí nhiên liệu, vật liệu xây dựng tăng cao nhưng nhà thầu đã chủ động nguồn lực tài chính, huy động tối đa nhân lực, máy móc, tăng ca, tăng kíp để bảo đảm tiến độ đề ra".

Được biết, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Bắc Thạch Hà giai đoạn 1 có tổng vốn đầu tư hơn 1.555 tỷ đồng. Đến nay, khoảng 62/162,7 ha diện tích cần san lấp mặt bằng đã hoàn thành. Chủ đầu tư (Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh) đang tập trung đẩy nhanh hạng mục san lấp mặt bằng hơn 100 ha còn lại. Bên cạnh đó, nhiều hạng mục hạ tầng chính đang dần hình thành như: tuyến đường D4, tuyến đường D5 kết nối quốc lộ 15B, tuyến đường N3 kết nối quốc lộ 1A.

Theo đại diện Công ty TNHH VSIP Hà Tĩnh, dù đang trong giai đoạn hoàn thiện hạ tầng, KCN Bắc Thạch Hà đã bước đầu ghi nhận tín hiệu tích cực trong thu hút đầu tư. Đến nay, KCN đã thu hút 1 dự án FDI sản xuất gốm sứ kỹ thuật cao; đồng thời 1 doanh nghiệp nước ngoài đang đề xuất đầu tư, cho thấy sức hấp dẫn của KCN mới này.

KCN Bắc Thạch Hà đã thu hút dự án FDI đầu tiên.

Tại dự án KCN Gia Lách mở rộng, trên phần diện tích đã được bàn giao, máy móc, thiết bị và nhân lực được huy động tối đa để tăng tốc hoàn thiện hạ tầng.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 2.265 tỷ đồng, quy mô 194,36 ha. Đến nay, công tác duyệt phương án bồi thường và giải phóng mặt bằng đạt hơn 95% diện tích; trong đó đã thực hiện giao đất đạt 56% diện tích.

Không khí thi công tại Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng KCN Gia Lách mở rộng.

Ông Vũ Anh Tuấn - Phó Trưởng ban Quản lý dự án, Công ty CP Xuất nhập khẩu Thăng Long (chủ đầu tư) cho hay: “Các tuyến đường thuộc phạm vi phía Bắc đường ĐH.17 đã được thông tuyến hoàn toàn. Hệ thống đường nội bộ cũng đã kết nối với hạ tầng hiện hữu của KCN Gia Lách giai đoạn trước. Chủ đầu tư đang tập trung nguồn lực thi công các công trình hạ tầng kỹ thuật, đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan để đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh”.

Song song với các dự án đang thi công, Hà Tĩnh tiếp tục mở rộng không gian phát triển công nghiệp thông qua việc thu hút thêm các nhà đầu tư hạ tầng lớn.

Mới đây, UBND tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN Bắc Hồng Lĩnh giai đoạn 1 đối với Công ty CP Khu công nghiệp Plaschem Hà Tĩnh. Dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 2.080 tỷ đồng, quy mô hơn 188 ha. Theo kế hoạch, toàn bộ hạ tầng kỹ thuật sẽ được hoàn thiện trong thời gian không quá 24 tháng kể từ ngày được bàn giao đất. Hiện nay, phường Bắc Hồng Lĩnh đang tập trung các giải pháp, phấn đấu bàn giao 90% diện tích cho nhà đầu tư trong tháng 7/2026.

Phối cảnh Khu công nghiệp Hưng Long Hà Tĩnh.

Trước đó, ngày 28/4, UBND tỉnh cũng đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án KCN Hưng Long Hà Tĩnh tại xã Toàn Lưu với tổng vốn đầu tư hơn 3.018 tỷ đồng, quy mô trên 198 ha. Dự án định hướng phát triển KCN đa ngành, ưu tiên thu hút các ngành công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ và các dự án thân thiện với môi trường.

Ông Trần Bá Hoành - Phó Chủ tịch UBND xã Toàn Lưu cho biết: “Địa phương xác định đây là dự án động lực, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển công nghiệp và thu hút đầu tư trên địa bàn nên đã tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng. Theo kế hoạch, trong tháng 8/2026, địa phương sẽ bàn giao trước 40 ha đất nông nghiệp cho nhà đầu tư thực hiện rà phá bom mìn, san lấp mặt bằng để triển khai các hạng mục chuẩn bị khởi công dự án”.

Trên công trường KCN Vinhomes Vũng Áng.

Ông Vũ Ngọc Thành - Trưởng phòng Quản lý đầu tư, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh thông tin: “Đối với các dự án đầu tư hạ tầng KCN đang triển khai, đơn vị thường xuyên làm việc với chủ đầu tư để kiểm tra, giám sát tiến độ thi công; hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục xây dựng và bảo đảm việc triển khai đúng quy hoạch được phê duyệt. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh phối hợp với các sở, ngành và địa phương tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thiện các thủ tục liên quan, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Trong bối cảnh nhiều tập đoàn đang dịch chuyển chuỗi sản xuất và tìm kiếm địa điểm đầu tư mới, việc tăng tốc xây dựng hạ tầng các KCN được kỳ vọng sẽ tạo dư địa tăng trưởng mới, góp phần đưa công nghiệp trở thành động lực phát triển kinh tế quan trọng của Hà Tĩnh trong giai đoạn tới.