UBND tỉnh Hà Tĩnh đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công

Ngày 5/6/2026, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Trần Báu Hà chủ trì họp chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026. Sau khi nghe Sở Tài chính, các ban QLDA đầu tư xây dựng cấp tỉnh, các chủ đầu tư báo cáo và ý kiến phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh có ý kiến như sau:

Thời gian qua, UBND tỉnh đã có nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện, đôn đốc giải ngân nguồn vốn các dự án đầu tư công năm 2026. Phần lớn các chủ đầu tư, đơn vị, địa phương đã nỗ lực thực hiện. Đến hết tháng 5/2026, tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh (bao gồm giải ngân vốn kéo dài) đạt gần 2.175 tỷ đồng, bằng 35,6% kế hoạch Thủ tướng giao và bằng 30,9% kế hoạch địa phương.

Nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị thi công dự án xây dựng Bảo tàng Hà Tĩnh.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc: một số dự án vượt tổng mức đầu tư do biến động giá nguyên vật liệu; công tác bồi thường, GPMB nhiều dự án còn chậm, vướng mắc kéo dài ở một số địa phương; thủ tục đầu tư còn mất nhiều thời gian; sự phối hợp giữa một số cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ, kịp thời; giá vật liệu xây dựng tăng cao khiến một số nhà thầu thi công cầm chừng; một số chủ đầu tư, địa phương chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện, đến thời điểm báo cáo còn 27 đơn vị, địa phương chưa có số liệu giải ngân... làm ảnh hưởng chung đến tiến độ triển khai, giải ngân vốn đầu tư công các dự án.

Để khắc phục các khó khăn, vướng mắc nêu trên, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2026, yêu cầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị và các chủ đầu tư tập trung thực hiện các nội dung sau:

Đối với các ban QLDA đầu tư xây dựng cấp tỉnh, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, các chủ đầu tư: Thời tiết đang thuận lợi cho việc thi công các công trình, dự án, yêu cầu các chủ đầu tư tập trung chỉ đạo các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự án khắc phục hậu quả thiên tai, dự án lớn, trọng điểm, dự án yêu cầu phải hoàn thành trong năm 2026; bảo đảm hoàn thành kế hoạch giải ngân nguồn vốn đầu tư công năm 2026 được giao, đặc biệt với 27 chủ đầu tư đến thời điểm báo cáo vẫn chưa có số liệu giải ngân vốn đầu tư công.

Đẩy nhanh tiến độ, rút ngắn thời gian thực hiện các hồ sơ, thủ tục: lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh dự án, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng, nghiệm thu, thanh toán... để đảm bảo đẩy nhanh nhất tiến độ giải ngân nguồn vốn.

Chỉ đạo các nhà thầu chủ động xây dựng phương án bảo đảm nguồn vật liệu phục vụ thi công; rà soát nhu cầu sử dụng vật liệu theo từng giai đoạn, ký kết hợp đồng cung ứng phù hợp, không để ảnh hưởng đến tiến độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công các dự án do khan hiếm vật liệu.

Chủ động rà soát, dự kiến khả năng giải ngân kế hoạch vốn năm 2026 của từng dự án để đề xuất điều chuyển vốn từ các dự án chậm giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

Chủ động tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền; phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương liên quan để được hướng dẫn, xử lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hồ sơ, thủ tục (thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định dự án...) để khẩn trương triển khai thi công, giải ngân nguồn vốn; tăng cường kiểm tra, xử lý các nhà thầu không đáp ứng yêu cầu về năng lực, chất lượng, tiến độ hoặc thi công cầm chừng theo quy định của pháp luật và hợp đồng đã ký kết.

UBND các xã, phường, Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, các đơn vị thực hiện GPMB: Nguyên nhân các dự án chậm tiến độ chủ yếu là do công tác GPMB vướng mắc kéo dài, trong đó có vai trò, trách nhiệm rất lớn của chính quyền địa phương. Yêu cầu UBND các xã, phường có dự án trên địa bàn, các đơn vị thực hiện GPMB huy động cả hệ thống chính trị tập trung cao độ, tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả, nhất là GPMB các dự án khắc phục hậu quả thiên tai và dự án có quy mô lớn, trọng điểm.

Tiếp tục rà soát, xây dựng, điều chỉnh đường găng tiến độ giải phóng mặt bằng chi tiết cho từng dự án đảm bảo phù hợp, khả thi; tổ chức quản lý, chỉ đạo thực hiện bảo đảm không để chậm trễ công tác GPMB làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án và giải ngân nguồn vốn đầu tư công. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; chủ động phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, tổ chức chi trả, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo đúng quy định. Kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm trách nhiệm đối với các tập thể, cá nhân chậm trễ, thiếu quyết liệt trong tổ chức thực hiện, làm ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư các dự án.

Về phía Sở Xây dựng: Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan công bố giá vật liệu xây dựng, chỉ số giá xây dựng bảo đảm kịp thời, sát với diễn biến thực tế của thị trường (theo báo cáo của các đơn vị, hiện nay, giá thị trường tăng cao và chênh lệch khá lớn so với công bố giá của Sở Xây dựng dẫn đến nhà thầu thi công cầm chừng); tăng cường kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về niêm yết giá, xuất hóa đơn, nguồn gốc vật liệu xây dựng...; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

Chủ trì, phối hợp với Sở NN&MT, Sở Công Thương, các ban QLDA cấp tỉnh và các đơn vị liên quan để rà soát, hướng dẫn cụ thể về trình tự, thủ tục, thành phần hồ sơ công tác thẩm định (trong đó lưu ý trường hợp nào yêu cầu thẩm tra, trường hợp nào không yêu cầu thẩm tra theo quy định) và các nội dung liên quan bảo đảm thực hiện thống nhất, thuận lợi, tăng tính chủ động cho chủ đầu tư trong việc hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư và rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan để xử lý kịp thời các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị đề xuất của các chủ đầu tư, các đơn vị, địa phương liên quan theo đúng quy chế làm việc của UBND tỉnh và các quy định của pháp luật; đồng thời xem xét, tham mưu loại bỏ các thủ tục không phù hợp, không thực sự cần thiết (nếu có) trong công tác thẩm định và quản lý chất lượng công trình, hoàn thành trước ngày 20/6/2026.

Sở Khoa học và Công nghệ: Hiện còn 170 tỷ đồng nguồn vốn ngân sách địa phương bố trí cho các nhiệm vụ KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số chưa được phân bổ chi tiết do chưa có dự án được phê duyệt, yêu cầu sở khẩn trương rà soát, đề xuất danh mục dự án và thực hiện các nội dung liên quan để kịp thời hoàn thiện thủ tục đầu tư và phân bổ vốn; báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Tài chính trước ngày 20/6/2026.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xác định danh mục dự án cần triển khai trong giai đoạn 2027 - 2030 để tham mưu cấp có thẩm quyền cho phép triển khai các thủ tục đầu tư; đề xuất nhu cầu kế hoạch vốn hằng năm đảm bảo sát với nhu cầu thực tế và tiến độ hoàn thành thủ tục đầu tư, tránh tình trạng đề xuất nhu cầu nhưng không có dự án bảo đảm điều kiện bố trí vốn, báo cáo UBND tỉnh và gửi Sở Tài chính trước ngày 25/6/2026.

Kho bạc Nhà nước khu vực XII thực hiện cập nhật, báo cáo đầy đủ tình hình giải ngân vốn đầu tư công lên hệ thống (bằng cả dự toán và lệnh chi tiền) đảm bảo kịp thời, đúng quy định, gửi Sở Tài chính trước ngày 13 hằng tháng...

Sở Tài chính: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tham mưu chương trình, kế hoạch để 3 tổ công tác đi kiểm tra, làm việc với các chủ đầu tư, đơn vị, địa phương về công tác quản lý, giải ngân vốn đầu tư công tại nhằm tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh giải ngân đầu tư công trên địa bàn tỉnh; báo cáo UBND tỉnh, các tổ công tác trước ngày 16/6/2026; chủ trì, phối hợp với các ban QLDA đầu tư xây dựng cấp tỉnh và cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu danh sách các dự án đầu tư công thuộc “luồng xanh” (các dự án có quy mô lớn, dự án trọng điểm, cấp bách...) để UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị, địa phương tập trung cao độ thực hiện, khẩn trương xử lý đối với các hồ sơ, thủ tục để đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư năm 2026; tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trước ngày 25/6/2026.

Đẩy nhanh tiến độ soát xét, tham mưu phê duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án, nhất là đối với các dự án vượt tổng mức đầu tư do giá nhiên liệu, vật liệu xây dựng biến động tăng mạnh, các dự án KHCN, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số... để triển khai các nội dung tiếp theo nhằm đáp ứng tiến độ và giải ngân các dự án.

Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục hoàn chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030, sẵn sàng trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định và triển khai ngay khi bảo đảm điều kiện theo quy định.

Chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước khu vực XII, các chủ đầu tư và các đơn vị, địa phương liên quan rà soát, tổng hợp đầy đủ kết quả giải ngân các nguồn vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh, báo cáo Bộ Tài chính và UBND tỉnh (và gửi Sở Nội vụ) trước ngày 15 hằng tháng theo quy định; đồng thời thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ báo cáo tình hình giải ngân vốn theo quy định.

Chủ trì rà soát toàn bộ kế hoạch vốn năm 2026; tham mưu điều chuyển vốn từ các dự án chậm triển khai, giải ngân thấp, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn và khả năng giải ngân tốt hơn; báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định...

Sở Nội vụ căn cứ kết quả giải ngân đầu tư công, GPMB của các đơn vị, địa phương để tổng hợp, đánh giá (qua hệ thống KPI), tham mưu UBND tỉnh xếp loại các đơn vị, địa phương hằng quý và cả năm 2026 theo đúng quy định.