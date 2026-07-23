Cần đẩy nhanh tiến độ, đưa dự án kênh 19/5 "về đích" trước mùa mưa bão

Chị Hồ Thị Huyên phản ánh với cán bộ UBND xã Đức Thịnh về những bất cập phát sinh do dự án chậm tiến độ.

Dọc tuyến kênh 19/5, nhiều đoạn kè đã hoàn thành, song vẫn còn những vị trí thi công dang dở. Thay vì có tuyến đường rộng rãi ven kênh như kỳ vọng, nhiều hộ dân vẫn phải men theo những lối đi nhỏ hẹp.

Chị Hồ Thị Huyên (thôn Trung Lễ) cho biết, từ khi tuyến đường ven kênh được đào bóc để thi công kè, người dân đã phải chấp nhận cảnh đi lại trên những lối tạm suốt gần 2 năm. Mỗi đợt mưa, mặt đường lại bị xói lở, xuống cấp, bà con phải tự chở đất, đá gia cố để duy trì lối đi.

"Người trẻ còn đi được, chứ người già thì rất vất vả. Mùa mưa bão sắp đến, chúng tôi chỉ mong công trình sớm hoàn thành để không còn nơm nớp lo mỗi lần ra đường" - chị Huyên bày tỏ.

Người dân đi lại trên lối đi tạm nhỏ hẹp ven kênh 19/5.

Những lối đi tạm không chỉ gây bất tiện trong sinh hoạt mà còn trở thành nỗi lo thường trực của người dân mỗi khi lưu thông. Ông Lê Ngọc Vân (thôn Trung Lễ, xã Đức Thịnh) cho biết, trong gần 2 năm dự án thi công, tại khu vực này đã xảy ra nhiều trường hợp người dân bị trượt ngã, tai nạn, nhất là sau những trận mưa khiến mặt đường lầy lội, trơn trượt.

Việc dự án kéo dài gần 2 năm nhưng vẫn chưa hoàn thành đã ảnh hưởng đến đời sống người dân và gây áp lực cho chính quyền xã Đức Thịnh trong công tác bảo đảm an toàn trước mùa mưa bão. Ông Phan Trung Kiên - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đức Thịnh cho biết: "Nội dung này đã nhiều lần được cử tri phản ánh tại các buổi tiếp xúc với đại biểu HĐND các cấp. Trên cơ sở đó, UBND xã đã kiểm tra thực tế, có văn bản đề nghị chủ đầu tư và đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn trả mặt bằng cho người dân trước mùa mưa bão".

Để phục vụ thi công kè, phần lớn đoạn đường dân sinh dọc tuyến kênh đã bị đào bóc, chỉ còn lối đi hẹp cho người dân qua lại.

Hạng mục kè chống sạt lở mái kênh 19/5 đoạn qua xã Đức Thịnh là một phần của "Dự án Hệ thống tiêu úng các xã trọng điểm sản xuất nông nghiệp huyện Đức Thọ, huyện Can Lộc và thị xã Hồng Lĩnh", có tổng mức đầu tư khoảng 250 tỷ đồng, khởi công vào tháng 1/2025. Riêng hạng mục qua xã Đức Thịnh có kinh phí hơn 20 tỷ đồng, thi công 4 đoạn với tổng chiều dài 998m.

Theo kế hoạch ban đầu, công trình hoàn thành trong năm 2025. Tuy nhiên, do vướng mắc mặt bằng và ảnh hưởng của mưa bão cuối năm 2025, dự án phải gia hạn thời gian thực hiện đến tháng 10/2026. Bước sang năm 2026, giá một số loại vật liệu xây dựng biến động, tiếp tục tác động đến quá trình thi công các hạng mục còn lại.

Nhiều vị trí kè chưa được thi công do khó khăn về giá và cột điện chưa được di dời.

Chia sẻ về quá trình triển khai dự án, ông Ngô Thành Nam - Chỉ huy trưởng công trường Công ty CP Xây dựng giao thông thủy lợi Tuấn Hùng (đơn vị thi công) cho biết: "Những phần việc khó của công trình đã cơ bản hoàn thành. Dù vậy, việc chưa thể bàn giao tuyến đường cho người dân đúng kế hoạch vẫn là điều đơn vị luôn trăn trở. Chúng tôi nhận trách nhiệm khi công trình chậm tiến độ và đang tập trung tối đa nhân lực, thiết bị, tổ chức thi công liên tục để sớm hoàn thành các hạng mục còn lại, bàn giao công trình theo thời gian được gia hạn".

﻿﻿ ﻿ Sau nhiều kiến nghị của người dân về việc đi lại khó khăn, đơn vị thi công đã hoàn thành phần nền đường; các công đoạn hoàn thiện mặt đường đang được triển khai.

Theo ông Lê Quang Thông - cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh (chủ đầu tư), cùng với việc đôn đốc nhà thầu đẩy nhanh tiến độ, Ban thường xuyên kiểm tra hiện trường, tháo gỡ các khó khăn phát sinh trong quá trình triển khai. Đáng chú ý, từ nguồn kinh phí tiết kiệm trong quá trình thẩm định, phê duyệt, đấu thầu của dự án, chủ đầu tư đã đề xuất và được UBND tỉnh bổ sung đầu tư 5 đoạn kè trên tuyến kênh 19/5 với kinh phí 22 tỷ đồng, nhằm khép kín, tăng khả năng bảo vệ bờ kênh qua khu dân cư và hoàn thiện hạ tầng khu vực. Hiện, hạng mục này đã hoàn tất công tác lựa chọn nhà thầu và dự kiến sẽ được triển khai trong thời gian tới, hoàn thành vào cuối năm 2026.

Cán bộ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh kiểm tra, đôn đốc tiến độ thi công tại tuyến kênh 19/5.

Mùa mưa bão đang đến gần. Với người dân xã Đức Thịnh, điều họ mong mỏi lúc này không chỉ là những cam kết về tiến độ, mà là việc hạng mục kè sớm được hoàn thành, tuyến đường dân sinh được hoàn trả để việc đi lại an toàn hơn và công trình sớm phát huy hiệu quả đầu tư.