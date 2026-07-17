Điều hành ngân sách hiệu quả, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Điểm cầu Hà Tĩnh.

Chiều 17/7, Bộ Tài chính tổ chức hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026. Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngộ Văn Tuấn chủ trì hội nghị. Đồng chí Hồ Huy Thành – Phó Chủ tịch UBND tỉnh điều hành điểm cầu Hà Tĩnh. Tham dự có lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan.

6 tháng năm 2026, Bộ Tài chính đã triển khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, đạt nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực quản lý nhà nước.

Bộ Tài chính đã xây dựng các phương án, kịch bản tăng trưởng GDP, phục vụ công tác chỉ đạo điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ. Đồng thời, tham mưu các giải pháp điều hành giá linh hoạt. Nhờ đó, ổn định kinh tế vĩ mô được giữ vững, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được đảm bảo. Trong 6 tháng đầu năm, tăng trưởng kinh tế đạt 8,18%; chỉ số giá tiêu dùng tăng 4,38% so với cùng kỳ năm trước.

Công tác quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, nợ công, tài sản công, đầu tư công... được triển khai đồng bộ, đúng quy định. Bộ đã triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thu, chống thất thu; đẩy mạnh chuyển đổi số trong công tác quản lý thuế; tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành nhiều giải pháp về thuế, phí và lệ phí nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân.

Đến ngày 30/6/2026, thu ngân sách nhà nước đạt gần 1,57 triệu tỷ đồng, bằng 62% dự toán, tăng 17,4% so cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách nhà nước đạt hơn gần 1,15 triệu tỷ đồng, bằng 36,4% dự toán. Đến ngày 30/6/2026, giải ngân vốn đầu tư công trên cả nước đạt gần 357 nghìn tỷ đồng, đạt 35,5% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Đại biểu theo dõi hội nghị tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Bộ Tài chính đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tích cực tháo gỡ khó khăn, hoàn thiện cơ chế, chính sách và tạo động lực phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể.

Trong 6 tháng đầu năm, khu vực doanh nghiệp ghi nhận kết quả tích cực với gần 111.700 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 22,5% so với cùng kỳ năm trước; khoảng 58.100 nghìn doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng vốn đầu tư đăng ký mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt trên 34,6 tỷ USD, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước.

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Bộ cũng đã hoàn thiện đầy đủ khung khổ pháp lý phục vụ công tác lập, điều chỉnh và phê duyệt quy hoạch; tham mưu, trình cấp có thẩm quyền điều chỉnh Quy hoạch tổng thể quốc gia, điều chỉnh quy hoạch của 6 vùng và phối hợp với các bộ, ngành, địa phương điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quốc gia, quy hoạch ngành, quy hoạch tỉnh.

Tại Hà Tĩnh, nhờ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp, 6 tháng đầu năm, kinh tế duy trì đà tăng trưởng tích cực. GRDP 6 tháng đầu năm tăng 12,79%. Tổng giá trị giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công (bao gồm giải ngân vốn kéo dài) tính đến ngày 10/7/2026 đạt 3.859,258 tỷ đồng, bằng 61,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao và bằng 42,6% kế hoạch địa phương triển khai. Thu ngân sách đạt 6 tháng đạt 12.066 tỷ đồng, đạt 64% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. Chi ngân sách được điều hành linh hoạt; ưu tiên nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm tiến độ các dự án chuyển tiếp sau sắp xếp đơn vị hành chính. Công tác thu hút đầu tư, hỗ trợ, phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể được tập trung. Trong 6 tháng có 1.203 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 11.652 tỷ đồng; có 329 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 23% so với cùng kỳ năm trước.

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đánh giá thêm về những kết quả đạt được, khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực nhiệm vụ; đồng thời, đề xuất các giải pháp và thể hiện quyết tâm trong thực hiện nhiệm vụ tài chính ngân sách, đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm.

Đại biểu tại điểm cầu Hà Tĩnh.

Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm là tập trung triển khai các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng kinh tế đạt hai con số trong năm 2026. Theo đó, các đơn vị thuộc bộ và sở tài chính các địa phương cần khẩn trương rà soát kịch bản tăng trưởng, phấn đấu đưa tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng cuối năm của cả nước đạt ít nhất 11,7%.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn kết luận hội nghị. Ảnh: Đức Thanh

Tiếp tục hoàn thiện thể chế, tháo gỡ các điểm nghẽn để thể chế thực sự trở thành nguồn lực, động lực cho phát triển; tập trung rà soát, điều chỉnh quy hoạch phù hợp; theo dõi sát tình hình giải ngân vốn đầu tư công, kịp thời tham mưu các giải pháp tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nhất là đối với các dự án quan trọng quốc gia và hạ tầng chiến lược.

Triển khai quyết liệt các giải pháp tăng thu, chống thất thu, phấn đấu hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2026; phối hợp chặt chẽ, đồng bộ chính sách tài khóa với chính sách tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô khác. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh; phát triển các thị trường tài chính và dịch vụ tài chính. Đồng thời, tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, chú trọng phát triển nguồn nhân lực và lượng hóa các tiêu chí đánh giá chất lượng cán bộ...