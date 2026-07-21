Giữ rừng phía nam Hà Tĩnh trong mùa nắng nóng

Cán bộ Ban QLRPH Nam Hà Tĩnh và các hộ nhận khoán bổ sung biển cảnh báo trên những trục đường ven rừng trước đợt nắng nóng mới.

Trước đợt nắng nóng mới, hai ngày nay, tất cả các tổ, trạm bảo vệ rừng (BVR) trực thuộc Ban QLRPH Nam Hà Tĩnh luôn bám sát địa bàn, giữ vững lâm phần, phòng ngừa hỏa hoạn. Trọng tâm là tăng cường tuần tra, kiểm tra, chốt chặn các cửa rừng, trực gác tại các chòi canh lửa với quyết tâm không để xảy ra cháy rừng, nhất là tại các tiểu khu 395 (xã Kỳ Lạc), 379C (phường Sông Trí), 388A (phường Vũng Áng), 347A (xã Kỳ Văn), 342 (xã Kỳ Xuân) và các tiểu khu dọc tuyến đường 12C.

Ông Hà Huy Trường - Phó Trưởng ban QLRPH Nam Hà Tĩnh cho biết: "Năm nay, nắng nóng đến sớm, kéo dài, diễn biến cực đoan, trong khi trên lâm phần còn nhiều yếu tố bất lợi. Nhờ sự phối hợp của các lực lượng và chủ động triển khai các phương án, đến thời điểm này chưa xảy ra cháy rừng. Tuy nhiên, nắng nóng vẫn diễn biến phức tạp, gió Lào thổi mạnh, nguy cơ cháy rất cao nên chúng tôi luôn thực hiện nghiêm phương châm "4 tại chỗ" trong phòng cháy, chữa cháy rừng".

Kiểm tra thực địa tại những tiểu khu có rừng dễ cháy, dễ xâm hại.

Cùng với nâng cao năng lực phòng cháy, Ban QLRPH Nam Hà Tĩnh đang triển khai hiệu quả các biện pháp BVR, ngăn chặn các hành vi xâm hại, lấn chiếm rừng. Hiện nay là thời điểm người dân khai thác rừng sản xuất và chuẩn bị đất cho vụ trồng rừng mới, tiềm ẩn nguy cơ phát dọn thực bì trái phép, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác gỗ tạp, đặt bẫy thú rừng... vì vậy công tác bảo vệ rừng được chú trọng hơn. Theo đó, chủ rừng đã tập trung tuần tra, kiểm soát ngay từ gốc, trong đó ưu tiên các khu vực có nguy cơ cao như: tại xã Kỳ Thượng (các tiểu khu 381, 382, 374, 362B, 372A), xã Kỳ Lạc (395, 396, 384, 401, 400), xã Kỳ Văn (354, 350, 368A, 355), khu vực giáp ranh tỉnh Quảng Trị…

Ông Đặng Xuân Thủy - Tổ trưởng Tổ bảo vệ rừng Sông Rác (Ban QLRPH Nam Hà Tĩnh) cho biết: "Để bảo vệ rừng, chúng tôi phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng thành viên trong tổ; phối hợp với 6 hộ nhận khoán và hàng trăm hộ dân sống ven rừng kiểm soát nguồn lửa, tăng cường tuần tra, trực gác, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại rừng".

Cán bộ Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh phối hợp lực lượng chức năng tuần tra khu vực giáp ranh, ngăn chặn phát dọn thực bì, lấn chiếm đất lâm nghiệp trái phép.

Ngoài lực lượng chuyên trách, Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Hà Tĩnh còn huy động lực lượng nhận khoán bảo vệ rừng; phối hợp với chính quyền địa phương, kiểm lâm, công an, quân sự và người dân sống ven rừng trong công tác quản lý, bảo vệ rừng. Mỗi năm, đơn vị tổ chức từ 700-800 cuộc tuần tra, kiểm tra trên toàn bộ hơn 20.000 ha rừng nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi vi phạm và nguy cơ cháy rừng.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp bảo vệ rừng, 3 năm gần đây đơn vị không để xảy ra cháy rừng; bình quân mỗi năm phát hiện, xử lý từ 8-10 vụ vi phạm lâm luật. Riêng từ đầu năm đến nay, đơn vị đã ngăn chặn 4 vụ phát dọn thực bì trái phép, thu giữ và tiêu hủy hàng trăm bẫy thú rừng, không để phát sinh điểm nóng về vi phạm lâm luật.

Phát dọn những cây thứ cấp, cây cộng sinh để trồng những loài cây bản địa, hướng tới mục tiêu làm giàu rừng.

Bên cạnh công tác BVR, Ban QLRPH Nam Hà Tĩnh còn chủ động triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phát triển và sử dụng rừng. Hằng năm, các chỉ tiêu, kế hoạch cùng các chương trình, dự án đều được thực hiện đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng. Các hoạt động như gieo hạt giống bằng thiết bị bay không người lái ("bom" hạt giống), khoanh nuôi, trồng và chăm sóc rừng phòng hộ, trồng rừng thay thế... đều mang lại kết quả tích cực, góp phần nâng cao giá trị hệ sinh thái và chất lượng rừng.

Hiện, đơn vị đang chăm sóc, bảo vệ gần 140 ha rừng khoanh nuôi, thay thế của các dự án trồng rừng trong nước và gần 80 ha rừng thuộc chương trình làm giàu rừng theo Thỏa thuận giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (ERPA). Đơn vị cũng đang khẩn trương thuê đơn vị tư vấn, lựa chọn nhà thầu và hoàn tất các khâu chuẩn bị để triển khai trồng mới 120 ha rừng phòng hộ trong khoảng 2 tháng tới.

Cán bộ, nhân viên Ban QLRPH Nam Hà Tĩnh kiểm tra những diện tích rừng mới được trồng bằng nguồn vốn ERPA để có biện pháp chăm sóc, chống hạn phù hợp.

Ông Hà Huy Trường - Phó Trưởng ban QLRPH Nam Hà Tĩnh khẳng định: "Bảo vệ, phát triển rừng không chỉ là nhiệm vụ của đơn vị mà còn là trách nhiệm đối với môi trường và sinh kế của người dân. Chúng tôi phối hợp với các cấp, ngành và lực lượng nhận khoán để quản lý, bảo vệ, phục hồi và phát triển rừng, giữ vững màu xanh những cánh rừng phía nam Hà Tĩnh, góp phần bảo đảm an ninh sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu".