Hà Tĩnh nhận hơn 159 tỷ đồng từ nguồn chi trả giảm phát thải khí nhà kính

(Baohatinh.vn) - Thỏa thuận giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ mang lại nguồn lực quan trọng để Hà Tĩnh bảo vệ, phục hồi rừng và cải thiện sinh kế cho hàng nghìn hộ dân sống dựa vào rừng.
Thỏa thuận giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (còn gọi là ERPA hoặc chi trả phí giảm phát thải khí nhà kính, chi trả phí carbon) được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường ký với Ngân hàng Thế giới vào tháng 2/2022. Theo thỏa thuận, Hà Tĩnh cùng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và TP Huế được hưởng lợi từ cơ chế chi trả giảm phát thải, qua đó từng bước hình thành và mở rộng thị trường tài chính carbon. Đây không chỉ là nguồn tài chính phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng mà còn tạo động lực để các địa phương phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.
Từ năm 2023 đến nay, mỗi năm Hà Tĩnh có hơn 200.000 ha rừng được hưởng nguồn chi trả giảm phát thải. Đến nay, 17 chủ rừng là tổ chức, 24 xã, phường, 34 cộng đồng dân cư cùng hơn 2.100 hộ gia đình đã được nhận tổng số tiền trên 159 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được sử dụng để làm giàu rừng tự nhiên, phục hồi các diện tích rừng nghèo kiệt, tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng và hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng đệm.
Từ nguồn chi trả giảm phát thải, nhiều diện tích rừng nghèo tại Hà Tĩnh được phục hồi, rừng tự nhiên được làm giàu.
Nhờ nguồn lực này, hàng trăm héc-ta rừng tự nhiên tại Hương Khê và Vườn Quốc gia Vũ Quang đã được trồng bổ sung nhiều loài cây bản địa, góp phần nâng cao khả năng hấp thụ và lưu giữ carbon. Không chỉ tạo nguồn thu hàng trăm tỷ đồng, việc bảo vệ và phát triển rừng còn mở ra dư địa lớn để Hà Tĩnh phát triển kinh tế xanh, từng bước khai thác hiệu quả thị trường tín chỉ carbon trong thời gian tới.
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