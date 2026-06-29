Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Hà Tĩnh nhận hơn 159 tỷ đồng từ nguồn chi trả giảm phát thải khí nhà kính

Nguyễn Tâm
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Thỏa thuận giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ mang lại nguồn lực quan trọng để Hà Tĩnh bảo vệ, phục hồi rừng và cải thiện sinh kế cho hàng nghìn hộ dân sống dựa vào rừng.

bqbht_br_r2.jpg
Từ năm 2023 đến nay, bình quân mỗi năm Hà Tĩnh có hơn 200.000 ha rừng được hưởng nguồn chi trả giảm phát thải.

Thỏa thuận giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ (còn gọi là ERPA hoặc chi trả phí giảm phát thải khí nhà kính, chi trả phí carbon) được Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường ký với Ngân hàng Thế giới vào tháng 2/2022. Theo thỏa thuận, Hà Tĩnh cùng các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị và TP Huế được hưởng lợi từ cơ chế chi trả giảm phát thải, qua đó từng bước hình thành và mở rộng thị trường tài chính carbon. Đây không chỉ là nguồn tài chính phục vụ công tác quản lý, bảo vệ rừng mà còn tạo động lực để các địa phương phát triển sinh kế, nâng cao thu nhập cho người dân.

bqbht_br_r6.jpg
Hà Tĩnh đang đẩy mạnh làm giàu rừng tự nhiên, phục hồi hệ sinh thái, gia tăng khả năng lưu trữ carbon.

Từ năm 2023 đến nay, mỗi năm Hà Tĩnh có hơn 200.000 ha rừng được hưởng nguồn chi trả giảm phát thải. Đến nay, 17 chủ rừng là tổ chức, 24 xã, phường, 34 cộng đồng dân cư cùng hơn 2.100 hộ gia đình đã được nhận tổng số tiền trên 159 tỷ đồng. Nguồn kinh phí được sử dụng để làm giàu rừng tự nhiên, phục hồi các diện tích rừng nghèo kiệt, tăng cường tuần tra, bảo vệ rừng và hỗ trợ sinh kế cho người dân vùng đệm.

bqbht_br_r3.jpg
bqbht_br_r5.jpg
Từ nguồn chi trả giảm phát thải, nhiều diện tích rừng nghèo tại Hà Tĩnh được phục hồi, rừng tự nhiên được làm giàu.

Nhờ nguồn lực này, hàng trăm héc-ta rừng tự nhiên tại Hương Khê và Vườn Quốc gia Vũ Quang đã được trồng bổ sung nhiều loài cây bản địa, góp phần nâng cao khả năng hấp thụ và lưu giữ carbon. Không chỉ tạo nguồn thu hàng trăm tỷ đồng, việc bảo vệ và phát triển rừng còn mở ra dư địa lớn để Hà Tĩnh phát triển kinh tế xanh, từng bước khai thác hiệu quả thị trường tín chỉ carbon trong thời gian tới.

Tin liên quan

Tags:

#chi trả giảm phát thải #làm giàu rừng tự nhiên

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Hà Tĩnh phát triển vùng dứa nguyên liệu theo chuỗi liên kết bền vững

Hà Tĩnh phát triển vùng dứa nguyên liệu theo chuỗi liên kết bền vững

Hà Tĩnh đang tập trung phát triển các vùng nguyên liệu dứa theo hướng sản xuất hàng hóa quy mô lớn gắn với thị trường tiêu thụ ổn định. Đây được xem là hướng đi nhiều triển vọng, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, khai thác hiệu quả tiềm năng đất đai của địa phương.
Hà Tĩnh chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử trên tàu cá

Hà Tĩnh chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử trên tàu cá

Hà Tĩnh đang chuẩn bị cho lộ trình triển khai nhật ký khai thác thủy sản điện tử (E-logbook) trên tàu cá từ ngày 1/7/2026 nhằm nâng cao hiệu quả quản lý nghề cá, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU).
Một dư địa kinh tế khác ở Thiên Cầm

Một dư địa kinh tế khác ở Thiên Cầm

Không chỉ được biết đến là điểm du lịch biển nổi tiếng, những năm gần đây, xã Thiên Cầm, tỉnh Hà Tĩnh đang từng bước mở rộng dư địa phát triển kinh tế bằng nhiều mô hình chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản mang lại hiệu quả kinh tế cho người dân.
Khai thác có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững

Khai thác có trách nhiệm vì một nghề cá bền vững

Tập trung phát huy nội lực cộng đồng ngư dân, nâng cao ý thức bảo vệ nguồn lợi thủy sản, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) đang được Hà Tĩnh xác định là những giải pháp căn cơ để phát triển nghề cá bền vững, có trách nhiệm.
Giữ màu xanh trên những đồi chè

Giữ màu xanh trên những đồi chè

Người trồng chè ở Hà Tĩnh đang chủ động triển khai nhiều giải pháp như tưới nước, phủ gốc, giữ ẩm… nhằm giảm thiểu thiệt hại do khô hạn, giữ màu xanh vùng chè nguyên liệu.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!