Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU

Các đại biểu tham dự cuộc họp.

Sáng nay, UBND tỉnh Hà Tĩnh tổ chức họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2026 của Ban Chỉ đạo chống khai thác thủy sản bất hợp pháp không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản tỉnh Hà Tĩnh (Ban Chỉ đạo IUU tỉnh); triển khai Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030. Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo IUU tỉnh chủ trì cuộc họp. Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan cùng tham dự.

Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản Bùi Tuấn Sơn trình bày báo cáo Kết quả chống khai thác IUU 6 tháng đầu năm, kế hoạch nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026

Trong 6 tháng đầu năm 2026, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và Bộ NN&MT, Ban Chỉ đạo IUU tỉnh cùng các sở, ngành, địa phương liên quan đã tập trung chỉ đạo, điều hành và triển khai toàn diện các giải pháp chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU).

Lũy kế đến nay, Hà Tĩnh có 3.888 tàu cá được đăng ký, cập nhật trên cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase. Trong đó, 3.872 tàu đủ điều kiện hoạt động khai thác hải sản (đạt 99,59%); 310/324 tàu thuộc diện đăng kiểm đã được đăng kiểm (đạt 95,68%).

Phó Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến Nguyễn Đức Công phát biểu tại cuộc họp.

Đối với công tác kiểm soát tàu ra, vào cảng và xuất, nhập bến, từ đầu năm đến nay, hệ thống truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT) đã thực hiện thủ tục cho 6.509 lượt tàu rời cảng và 6.419 lượt tàu cập cảng; tổng sản lượng thủy sản bốc dỡ được cập nhật đạt 662 tấn, bảo đảm phục vụ công tác kiểm soát và truy xuất nguồn gốc theo quy định.

Trong 6 tháng đầu năm, các lực lượng chức năng đã xử phạt vi phạm hành chính 1 vụ việc; đồng thời xác minh, khép hồ sơ, không xử phạt 4 trường hợp theo quy định. Lũy kế từ ngày 1/1/2024 đến nay, các cơ quan chức năng đã phát hiện, xác minh và hoàn thành xử lý 60 vụ việc.

Ông Mai Văn Luân - Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh phát biểu tại cuộc họp.

Các cảng cá đã phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh thực hiện đối soát thông tin tàu cá xuất, nhập lạch và cập, rời cảng hằng ngày. Việc đối soát được thực hiện trên cơ sở so sánh, đối chiếu dữ liệu giữa hồ sơ kiểm soát tại cảng, thông tin xuất, nhập lạch của lực lượng Biên phòng và các hệ thống quản lý điện tử (eCDT, VNFishbase, VMS).

Phó Giám đốc Sở NN&MT Hà Tĩnh Trần Hữu Khanh phát biểu tại cuộc họp.

Trong thời gian tới, Ban chỉ đạo IUU tỉnh tiếp tục triển khai các nhiệm vụ, giải pháp UBND tỉnh đã giao tại Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 6/2/2026 về thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chống khai thác IUU, gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu trên địa bàn tỉnh năm 2026, Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 13/4/2026 về triển khai, thực hiện các khuyến nghị của Đoàn Thanh tra EC lần thứ 5 về chống khai thác IUU trên địa bàn tỉnh. Các sở, ngành, UBND các xã, phường có tàu cá tập trung khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế trong công tác chống khai thác IUU trên địa bàn toàn tỉnh.

Chủ tịch UBND xã Thiên Cầm Võ Tá Nhân phát biểu tại cuộc họp.

Cũng trong sáng nay, các đại biểu đã nghe triển khai một số nội dung trọng tâm của Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030.

Theo đó, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1629/QĐ-UBND ngày 23/6/2026 phê duyệt Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030. Thực hiện nhiệm vụ được giao, Sở NN&MT đã tổ chức làm việc với các tổ chức cộng đồng trên địa bàn các xã Lộc Hà, Yên Hòa, Tiên Điền; đồng thời, ban hành Văn bản số 5056/SNNMT-TS ngày 29/6/2026 về việc hướng dẫn thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản gửi UBND các xã, phường ven biển.

Thượng tá Phan Văn Yên - Phó Trưởng phòng Phòng Nghiệp vụ, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh) phát biểu tại cuộc họp.

Ngoài ra, xã Kỳ Xuân và xã Thiên Cầm là 2 đơn vị được chọn làm điểm triển khai mô hình, đang tập trung hoàn thiện các điều kiện để đưa vào hoạt động trong tháng 7/2026. Các xã, phường ven biển còn lại đang tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ, phương án quản lý và các điều kiện cần thiết để thành lập tổ chức cộng đồng.

Tại cuộc họp, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận, phân tích những tồn tại, khó khăn; đồng thời đề xuất các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác chống khai thác IUU, củng cố và phát triển các tổ chức cộng đồng thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản, hướng tới xây dựng nghề cá bền vững, có trách nhiệm.​

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo IUU tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục xác định công tác chống khai thác IUU là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, khắc phục dứt điểm những tồn tại, hạn chế. Các lực lượng chức năng tiếp tục rà soát, quản lý chặt chẽ đội tàu cá; tăng cường kiểm soát tàu xuất, nhập bến; thực hiện nghiêm việc đối soát số liệu tàu cá với BQL các cảng cá; phối hợp xác minh, xử lý các trường hợp mất kết nối thiết bị giám sát hành trình VMS, vượt ranh giới được phép khai thác.

Đồng chí Hồ Huy Thành - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo IUU tỉnh phát biểu kết luận tại cuộc họp.

Đồng thời, tăng cường tuần tra, kiểm tra, kiểm soát trên biển, tại cửa lạch, cảng cá và các khu vực trọng điểm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác sai nghề, sai vùng, sử dụng ngư cụ cấm và các hành vi vi phạm khác theo quy định của pháp luật. Chú trọng triển khai lộ trình chuyển đổi nghề phù hợp, đảm bảo sinh kế ổn định cho ngư dân.

UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động bốc dỡ thủy sản tại các khu vực bãi ngang; tổ chức rà soát 100% tàu cá trên địa bàn, giao trách nhiệm cụ thể cho từng đơn vị, cán bộ phụ trách; yêu cầu các chủ tàu khẩn trương khắc phục tình trạng chưa đánh dấu, chưa kẻ biển số hoặc biển số bị mờ, bong tróc, không đúng quy định.

Về việc phát triển các tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo IUU tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương ven biển tiếp tục xây dựng kế hoạch, gắn với từng nhiệm vụ để triển khai hiệu quả Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh đến năm 2030, bảo đảm đúng lộ trình. Bên cạnh đó, tăng cường tuyên truyền, tổ chức tập huấn, nâng cao năng lực cho cán bộ cấp xã, tổ chức cộng đồng; chuẩn bị tốt cho việc ra mắt mô hình tại điểm tại 2 xã Kỳ Xuân, Thiên Cầm. Tăng cường huy động các nguồn lực hợp pháp từ doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để hỗ trợ trang thiết bị, phương tiện, nâng cao năng lực cho các tổ chức cộng đồng nhằm bảo đảm hoạt động hiệu quả, bền vững.