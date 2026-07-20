Hỗ trợ người dân dời dọn, bàn giao mặt bằng dự án Khu đô thị sinh thái Nam Cầu Phủ

(Baohatinh.vn) - UBND xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân dời dọn tài sản, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án Khu đô thị sinh thái Nam Cầu Phủ.
Lãnh đạo địa phương kiểm tra tiến độ, động viên các lực lượng đẩy nhanh công tác dời dọn mặt bằng.
Công tác dời dọn mặt bằng đang được đẩy nhanh tiến độ.
Dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ do Công ty CP Tập đoàn T&T làm chủ đầu tư với tổng mức gần 4.000 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất 49,9 ha, gồm các hạng mục: khu nhà ở liền kề, khu biệt thự; khu chung cư; nhà ở xã hội; trung tâm thương mại, khách sạn; trường mầm non; nhà văn hóa; cây xanh, cảnh quan, hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại.
Dự án tọa lạc tại xã Cẩm Bình - vị trí cửa ngõ đô thị trung tâm của tỉnh Hà Tĩnh. Khi hoàn thành, dự án sẽ trở thành một khu đô thị hiện đại, kết hợp hài hòa với không gian xanh và cảnh quan ven sông Rào Cái. Đặc biệt, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu về đất ở, đồng thời mở rộng quỹ đất đô thị, giải quyết nhà ở và tạo việc làm, mở ra cơ hội nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân địa phương.
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