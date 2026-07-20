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Kinh tế

Hỗ trợ người dân dời dọn, bàn giao mặt bằng dự án Khu đô thị sinh thái Nam Cầu Phủ

Nguyễn Oanh
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(Baohatinh.vn) - UBND xã Cẩm Bình (Hà Tĩnh) đã huy động lực lượng hỗ trợ người dân dời dọn tài sản, giải phóng mặt bằng để bàn giao cho chủ đầu tư triển khai dự án Khu đô thị sinh thái Nam Cầu Phủ.

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Sáng 20/7, UBND xã Cẩm Bình huy động lực lượng hỗ trợ các hộ dân dời dọn nhà ở, công trình kiến trúc nhằm bàn giao mặt bằng thực hiện dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ.
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Theo UBND xã Cẩm Bình, toàn xã có 228 hộ gia đình với diện tích 466.540,4m² đất nông nghiệp; 128 thửa đất ở nằm trong phạm vi ảnh hưởng dự án. Đến nay, xã đã phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện công tác chi trả bồi thường, hỗ trợ GPMB đất nông nghiệp. Về đất ở, đến ngày 15/7, có 113 thửa đất đã được phê duyệt, chi trả kinh phí bồi thường, hỗ trợ GPMB.
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Lãnh đạo địa phương kiểm tra tiến độ, động viên các lực lượng đẩy nhanh công tác dời dọn mặt bằng.

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Nhằm thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư trước ngày 30/7, UBND xã Cẩm Bình đã huy động lực lượng công an, quân sự, các tổ chức đoàn thể phối hợp với Ban Quản lý Dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ bố trí máy móc, phương tiện hỗ trợ người dân tháo dỡ công trình.
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Công tác dời dọn mặt bằng đang được đẩy nhanh tiến độ.
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Thời gian tới, chính quyền địa phương tiếp tục tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân đẩy nhanh tiến độ dời dọn mặt bằng; đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng tiến hành phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ kinh phí cho 15 thửa đất còn lại, phấn đấu hoàn thành bàn giao mặt bằng trong thời gian sớm nhất.

Dự án Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ do Công ty CP Tập đoàn T&T làm chủ đầu tư với tổng mức gần 4.000 tỷ đồng, quy mô sử dụng đất 49,9 ha, gồm các hạng mục: khu nhà ở liền kề, khu biệt thự; khu chung cư; nhà ở xã hội; trung tâm thương mại, khách sạn; trường mầm non; nhà văn hóa; cây xanh, cảnh quan, hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, hiện đại.

Dự án tọa lạc tại xã Cẩm Bình - vị trí cửa ngõ đô thị trung tâm của tỉnh Hà Tĩnh. Khi hoàn thành, dự án sẽ trở thành một khu đô thị hiện đại, kết hợp hài hòa với không gian xanh và cảnh quan ven sông Rào Cái. Đặc biệt, dự án sẽ đáp ứng nhu cầu về đất ở, đồng thời mở rộng quỹ đất đô thị, giải quyết nhà ở và tạo việc làm, mở ra cơ hội nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân địa phương.

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#Khu đô thị #Nam Cầu Phủ #bàn giao mặt bằng #giải phóng mặt bằng #Hà Tĩnh

Chủ đề Giải phóng mặt bằng

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