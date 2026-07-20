Hỗ trợ người dân dời dọn, bàn giao mặt bằng dự án Khu đô thị sinh thái Nam Cầu Phủ

Vì sao nông dân Hà Tĩnh không còn mặn mà với chăn nuôi đại gia súc? 19/07/2026 07:00 Từ năm 2021 đến nay, tổng đàn trâu, bò ở Hà Tĩnh liên tục sụt giảm. Tỷ trọng chăn nuôi đại gia súc trong cơ cấu ngành chăn nuôi giảm từ 11% xuống còn 8,9%.

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh 18/07/2026 15:19 Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.

Đồng quản lý nghề cá: "Chìa khóa" gỡ thẻ vàng của EC ở Hà Tĩnh 18/07/2026 11:29 Hà Tĩnh đang kiện toàn, thành lập các tổ đồng quản lý nghề cá ven bờ nhằm góp phần chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), nâng cao ý thức của ngư dân để bảo vệ nguồn lợi thủy sản.

Hàng loạt tuyến cao tốc 2-4 làn xe hạn chế được ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh 18/07/2026 11:05 Bộ Xây dựng đưa ra quan điểm cần thiết sắp xếp thứ tự ưu tiên đầu tư làm cơ sở xác định lộ trình đầu tư hoàn thiện các đoạn tuyến cao tốc phân kỳ đầu tư lên quy mô hoàn chỉnh cho phù hợp.

Giá vật liệu công bố vì sao còn "vênh" với thực tế? 18/07/2026 05:20 Việc thu hẹp khoảng chênh lệch giữa giá công bố và giá bán thực tế đối với đất san lấp, cát xây dựng được kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả, bảo đảm tiến độ các dự án trên địa bàn Hà Tĩnh.

Hà Tĩnh từng bước hiện thực hóa Quy hoạch điện VIII điều chỉnh 18/07/2026 05:16 Hiện thực hóa Quy hoạch điện VIII điều chỉnh không chỉ là bài toán phát triển hạ tầng điện mà còn là bước đi chiến lược để Hà Tĩnh tạo lợi thế thu hút đầu tư, mở rộng không gian công nghiệp.

Doanh nghiệp kiến nghị nhiều giải pháp phát triển kinh tế tư nhân tại Hoành Sơn 17/07/2026 17:59 Các kiến nghị của doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh liên quan đến phát triển kinh tế tư nhân đã được cấp ủy, chính quyền phường Hoành Sơn (Hà Tĩnh) tiếp thu, giải đáp thấu đáo.

Điều hành ngân sách hiệu quả, tạo động lực tăng trưởng hai con số 17/07/2026 17:53 Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, điều hành linh hoạt tài chính - ngân sách, đẩy mạnh đầu tư công và huy động các nguồn lực, 6 tháng đầu năm 2026, Hà Tĩnh đạt mức tăng trưởng GRDP 12,79%.

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng 17/07/2026 14:33 Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.

Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU 17/07/2026 12:46 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai hiệu quả Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030.

[Infographic] Chi tiết quy hoạch cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo và Vũng Áng - Cha Lo 17/07/2026 10:00 Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 (điều chỉnh) của Bộ Xây dựng bổ sung tuyến cao tốc Hà Tĩnh - Cầu Treo và điều chỉnh phạm vi, tiến trình đầu tư tuyến cao tốc Vũng Áng - Cha Lo.

Tài chính thị trường ngày 17/7: Cơ hội để doanh nghiệp Hà Tĩnh tham gia sâu vào chuỗi giá trị FDI 17/07/2026 07:43 Thời gian qua, một số doanh nghiệp Hà Tĩnh đã tham gia cung ứng vật liệu, thiết bị và dịch vụ cho các dự án FDI, song chủ yếu là những hợp đồng đơn lẻ, giá trị chưa cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Nâng cấp hạ tầng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo bằng dự án gần 155 tỷ đồng 17/07/2026 05:15 Dự án nâng cấp, cải tạo hạ tầng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được kỳ vọng tạo diện mạo hiện đại cho cửa khẩu quốc tế đường bộ duy nhất của Hà Tĩnh.

Giá xăng E10 lên hơn 20.000 đồng một lít 16/07/2026 15:10 Từ 15h hôm nay, giá xăng, dầu cùng tăng 550-1.580 đồng một lít, kg, theo đà biến động của thị trường năng lượng thế giới.

Xác định phát triển nông nghiệp hữu cơ là mũi nhọn kinh tế bền vững tại Hà Tĩnh 16/07/2026 14:39 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các cấp, ngành, địa phương cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức; xác định nông nghiệp sinh thái là hướng phát triển chủ đạo, nông nghiệp hữu cơ là mũi nhọn trong phát triển kinh tế nông nghiệp bền vững.

Thu phí cao tốc ở Hà Tĩnh: Nhiều ôtô chưa dán thẻ, tài khoản không đủ tiền khi qua trạm 16/07/2026 12:34 Quá trình triển khai thu phí không dừng trên tuyến cao tốc qua Hà Tĩnh, bước đầu ghi nhận nhiều xe ôtô không thể thực hiện thu phí tự động, nhiều trường hợp tài khoản không đủ tiền.

Hà Tĩnh: tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ 16/07/2026 11:51 Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu về phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững.

Tài chính thị trường ngày 16/7: Nhà khó bán, giá vẫn tăng! 16/07/2026 07:45 Thị trường bất động sản phục hồi thận trọng nhưng giá nhà vẫn được dự báo tăng 5-7% trong nửa cuối năm do nguồn cung hạn chế và chi phí đầu vào cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự án 4F Quế Lâm gần 1.300 tỷ đồng sắp được khởi công tại Hà Tĩnh 16/07/2026 05:15 Tổ hợp kinh tế nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn, sinh thái 4F Quế Lâm tại Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) được nhà đầu tư đánh giá lớn nhất cả nước, tích hợp đồng bộ sản xuất, chế biến, chăn nuôi và trồng trọt.

Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo: dòng hàng nhộn nhịp-nguồn thu gia tăng 16/07/2026 05:05 Hàng hóa thông quan qua Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Hà Tĩnh) đang tăng mạnh, nhất là sự xuất hiện của dòng hàng có giá trị cao, tạo động lực tăng thu từ hoạt động xuất nhập khẩu.

Nghị quyết số 10-NQ/TW, cơ hội để doanh nghiệp Hà Tĩnh tham gia sâu vào chuỗi giá trị FDI 15/07/2026 14:16 Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ hướng tới thu hút thêm dòng vốn FDI mà còn chuyển mạnh sang kiến tạo, liên kết với doanh nghiệp trong nước. Đây là cơ hội để doanh nghiệp Hà Tĩnh tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI.

Quán cà phê ở Hà Tĩnh “bắt sóng” nhịp sống mới của giới trẻ 15/07/2026 14:09 Không còn đơn thuần là nơi thưởng thức đồ uống, nhiều quán cà phê ở Hà Tĩnh đang trở thành không gian học tập, làm việc, sáng tạo và thư giãn của giới trẻ.

Sắp có nhà máy chế biến lâm sản hơn 188 tỷ đồng tại khu kinh tế Cầu Treo 15/07/2026 09:51 Với tổng mức đầu tư hơn 188 tỷ đồng, dự án được kỳ vọng góp phần nâng cao giá trị chế biến lâm sản, thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp sinh khối trên địa bàn Hà Tĩnh.

Quyết liệt giải phóng mặt bằng tại “vùng lõi” Khu kinh tế Vũng Áng 15/07/2026 09:08 Nằm ở vị trí hạt nhân tại KKT Vũng Áng với nhiều dự án trọng điểm được triển khai nên công tác giải phóng mặt bằng đang là nhiệm vụ chính trị trọng tâm được phường Vũng Áng (Hà Tĩnh) rốt ráo thực hiện.

Việt Nam thuộc nhóm 5 quốc gia dẫn dắt chu kỳ tăng trưởng kinh tế mới của ASEAN 15/07/2026 08:38 Theo chuyên gia, sự kết hợp giữa quy mô nhân khẩu học, chiều sâu công nghiệp, các vùng đệm bên ngoài và kỷ luật chính sách của 5 nền kinh tế này đang định hình lại sự phát triển của ASEAN.

Tài chính thị trường ngày 15/7: Người dùng VNeID được miễn, giảm nhiều loại phí 15/07/2026 07:42 Từ ngày 15/8, người dùng VNeID mức 2 sẽ được hưởng nhiều chính sách ưu đãi như miễn, giảm lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu ôtô, xe máy; lệ phí trước bạ đối với nhà, đất… Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Hồ, đập xuống cấp và nỗi lo trước mùa mưa bão 15/07/2026 05:20 Giữ vai trò điều tiết dòng chảy, cắt giảm lũ và bảo vệ vùng hạ du, nhưng hơn 100 hồ, đập ở Hà Tĩnh đang xuống cấp nghiêm trọng, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn khi mùa mưa bão cận kề.

Chủ động ứng phó El Nino, tăng cường bảo đảm an toàn đập, hồ chứa 14/07/2026 19:51 Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương rà soát, kiểm tra, nâng cao năng lực quản lý và sẵn sàng phương án vận hành hồ chứa trong mùa mưa lũ năm 2026.