Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

EVN CSKH - Đưa dịch vụ điện đến gần khách hàng hơn

Thu Phương - Cao Thảo
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Từ những buổi hướng dẫn ngay tại khu dân cư, ứng dụng EVN CSKH không chỉ thay đổi cách người dân Hà Tĩnh sử dụng điện mà còn góp phần lan tỏa kỹ năng số trong cộng đồng, từng bước hiện thực hóa mục tiêu xây dựng công dân số.

Gia đình ông Dương Văn Lý (trú thôn Vĩnh Gia, xã Trường Lưu) là một trong những khách hàng vừa cài đặt ứng dụng EVN CSKH ngay sau khi được cán bộ điện lực hướng dẫn. Từ khi cài đặt ứng dụng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Lý thường xuyên theo dõi sản lượng điện tiêu thụ ngay trên điện thoại. Nhờ đó, gia đình chủ động điều chỉnh việc sử dụng các thiết bị điện, nhất là vào những ngày nắng nóng.

bqbht_br_33-1.jpg
Cán bộ Điện lực Hồng Lĩnh hướng dẫn ông Dương Văn Lý (xã Trường Lưu) cài đặt và sử dụng ứng dụng EVN CSKH.

Ông Lý chia sẻ: “Điều tôi thích nhất khi sử dụng ứng dụng EVN CSKH là có thể biết ngay hôm nay gia đình đã dùng bao nhiêu kWh điện. Nếu thấy sản lượng điện tăng bất thường, tôi sẽ kiểm tra lại các thiết bị trong nhà và điều chỉnh cách sử dụng, thay vì đến cuối tháng mới bất ngờ vì hóa đơn tăng”.

Cũng theo ông Lý, ngoài việc theo dõi sản lượng điện hằng ngày, ứng dụng còn cho phép xem trước số tiền điện dự kiến, tra cứu lịch tạm ngừng cấp điện, thanh toán trực tuyến và nhận các thông báo từ ngành điện. Những tiện ích này giúp gia đình chủ động hơn trong sử dụng điện, đặc biệt vào thời điểm nắng nóng khi nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao.

Không chỉ các hộ gia đình sinh hoạt, nhiều khách hàng sản xuất - kinh doanh cũng đang thay đổi cách quản lý việc sử dụng điện nhờ nền tảng số. Chị Lê Thị Xoan - xã Nghi Xuân cho biết: “Chúng tôi có nhiều cửa hàng kinh doanh, mỗi địa điểm có một hợp đồng mua bán điện. Trước đây, việc theo dõi sản lượng và thanh toán tiền điện của mỗi cửa hàng phải tra cứu riêng trên từng tài khoản, rất mất thời gian. Hiện nay, chỉ cần liên kết các mã khách hàng trên cùng một tài khoản EVN CSKH là chúng tôi có thể theo dõi toàn bộ thông tin sử dụng điện của tất cả cửa hàng, việc quản lý hoá đơn và thanh toán sẽ thuận tiện hơn nhiều".

bqbht_br_33-3.jpg
Ứng dụng EVN CSKH giúp khách hàng Hà Tĩnh chủ động trong sử dụng điện.

Ứng dụng EVN CSKH được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa vào vận hành thử nghiệm trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15/6/2026 với mục tiêu xây dựng nền tảng dịch vụ điện hiện đại, thống nhất và lấy khách hàng làm trung tâm. Khác với các ứng dụng trước đây vốn phục vụ theo từng Tổng công ty điện lực, EVN CSKH tích hợp nhiều tiện ích trên một nền tảng duy nhất. Khách hàng có thể theo dõi sản lượng điện tiêu thụ theo ngày, tháng; xem chỉ số công tơ; tra cứu hóa đơn; thanh toán tiền điện trực tuyến. Đồng thời, gửi yêu cầu các dịch vụ điện; theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ; tra cứu lịch tạm ngừng cấp điện cũng như nhận các khuyến cáo về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Một trong những tính năng được nhiều khách hàng Hà Tĩnh đánh giá cao là khả năng liên kết nhiều mã khách hàng trên cùng một tài khoản. Điều này đặc biệt hữu ích đối với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp hoặc những gia đình có nhiều địa điểm sử dụng điện.

bqbht_br_33-2.jpg
Cán bộ ngành điện về tận từng thôn, tổ dân phố hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Để ứng dụng nhanh chóng đến với khách hàng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chỉ đạo các điện lực trực thuộc phối hợp chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ tại cơ sở. Từ các khu dân cư, thôn xóm đến tổ dân phố, cán bộ điện lực trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, xác thực tài khoản, liên kết mã khách hàng và trải nghiệm ngay các tính năng trên điện thoại thông minh. Với người cao tuổi hoặc ít tiếp cận công nghệ, việc được "cầm tay chỉ việc" đã giúp họ tự tin hơn khi sử dụng các dịch vụ điện trực tuyến.

Theo ông Nguyễn Xuân Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Lưu, việc cán bộ điện lực trực tiếp đến từng khu dân cư hướng dẫn cài đặt ứng dụng là cách làm thiết thực. Qua đó, giúp người dân nhanh chóng tiếp cận các tiện ích số, chủ động hơn trong quá trình sử dụng điện, giảm thời gian đi lại và nâng cao trải nghiệm khi giao dịch với ngành điện. Đồng thời, góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt trong cộng đồng.

bqbht_br_33-4.jpg
Sau hơn một tháng triển khai, có hơn 15.000 khách hàng đã được hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng EVN CSKH.

Ông Lê Long Khánh - Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin: “Sau hơn 1 tháng triển khai, đã có hơn 15.000 khách hàng được hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng EVN CSKH. Nhiều thủ tục trước đây phải đến trực tiếp hoặc mất nhiều thời gian thì nay đã có thể thực hiện ngay trên điện thoại thông minh. Điều này không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chủ động hơn trong quá trình sử dụng điện mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và tính minh bạch trong cung cấp dịch vụ của ngành điện".

Tin liên quan

Tags:

#Công ty Điện lực Hà Tĩnh #cài đặt ứng dụng EVNCSKH #xã Trường Lưu #xã Nghi Xuân #theo dõi sản lượng điện #theo dõi hóa đơn tiền điện #công dân số #Hà Tĩnh 24h #báo mới Hà Tĩnh

Chủ đề Công nghiệp, Tiểu thủ Công nghiệp, xây dựng

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

"Làn sóng" đầu tư mới tạo xung lực phát triển cho Hà Tĩnh

Từ đầu năm đến nay, Hà Tĩnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư 29 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 155.000 tỷ đồng cùng 4 dự án FDI tổng vốn đầu tư hơn 412 triệu USD, tạo thêm động lực tăng trưởng và mở ra dư địa phát triển mới cho nền kinh tế.
Giá vật liệu công bố vì sao còn "vênh" với thực tế?

Giá vật liệu công bố vì sao còn "vênh" với thực tế?

Việc thu hẹp khoảng chênh lệch giữa giá công bố và giá bán thực tế đối với đất san lấp, cát xây dựng được kỳ vọng sẽ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả, bảo đảm tiến độ các dự án trên địa bàn Hà Tĩnh.
Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Ngắm diện mạo quốc lộ 8C sau gần 3 năm nâng cấp, mở rộng

Sau gần 3 năm thi công, dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 8C đoạn từ quốc lộ 8 đến đường Hồ Chí Minh đã cơ bản hoàn thành, mang đến diện mạo mới cho tuyến giao thông quan trọng, góp phần nâng cao năng lực kết nối và phục vụ nhu cầu đi lại, phát triển kinh tế của địa phương.
Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU

Tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đề nghị các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm chống khai thác IUU; xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai hiệu quả Đề án thực hiện đồng quản lý trong bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại vùng biển ven bờ tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030.
Hà Tĩnh: tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ

Hà Tĩnh: tập trung phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Phan Thiên Định đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu về phát triển nông nghiệp sinh thái, hữu cơ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025 - 2030, góp phần nâng cao giá trị sản xuất, xây dựng nền nông nghiệp hiệu quả, bền vững.
Tài chính thị trường ngày 16/7: Nhà khó bán, giá vẫn tăng!

Tài chính thị trường ngày 16/7: Nhà khó bán, giá vẫn tăng!

Thị trường bất động sản phục hồi thận trọng nhưng giá nhà vẫn được dự báo tăng 5-7% trong nửa cuối năm do nguồn cung hạn chế và chi phí đầu vào cao. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!