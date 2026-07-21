EVN CSKH - Đưa dịch vụ điện đến gần khách hàng hơn

Gia đình ông Dương Văn Lý (trú thôn Vĩnh Gia, xã Trường Lưu) là một trong những khách hàng vừa cài đặt ứng dụng EVN CSKH ngay sau khi được cán bộ điện lực hướng dẫn. Từ khi cài đặt ứng dụng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Lý thường xuyên theo dõi sản lượng điện tiêu thụ ngay trên điện thoại. Nhờ đó, gia đình chủ động điều chỉnh việc sử dụng các thiết bị điện, nhất là vào những ngày nắng nóng.

Cán bộ Điện lực Hồng Lĩnh hướng dẫn ông Dương Văn Lý (xã Trường Lưu) cài đặt và sử dụng ứng dụng EVN CSKH.

Ông Lý chia sẻ: “Điều tôi thích nhất khi sử dụng ứng dụng EVN CSKH là có thể biết ngay hôm nay gia đình đã dùng bao nhiêu kWh điện. Nếu thấy sản lượng điện tăng bất thường, tôi sẽ kiểm tra lại các thiết bị trong nhà và điều chỉnh cách sử dụng, thay vì đến cuối tháng mới bất ngờ vì hóa đơn tăng”.

Cũng theo ông Lý, ngoài việc theo dõi sản lượng điện hằng ngày, ứng dụng còn cho phép xem trước số tiền điện dự kiến, tra cứu lịch tạm ngừng cấp điện, thanh toán trực tuyến và nhận các thông báo từ ngành điện. Những tiện ích này giúp gia đình chủ động hơn trong sử dụng điện, đặc biệt vào thời điểm nắng nóng khi nhu cầu tiêu thụ điện tăng cao.

Không chỉ các hộ gia đình sinh hoạt, nhiều khách hàng sản xuất - kinh doanh cũng đang thay đổi cách quản lý việc sử dụng điện nhờ nền tảng số. Chị Lê Thị Xoan - xã Nghi Xuân cho biết: “Chúng tôi có nhiều cửa hàng kinh doanh, mỗi địa điểm có một hợp đồng mua bán điện. Trước đây, việc theo dõi sản lượng và thanh toán tiền điện của mỗi cửa hàng phải tra cứu riêng trên từng tài khoản, rất mất thời gian. Hiện nay, chỉ cần liên kết các mã khách hàng trên cùng một tài khoản EVN CSKH là chúng tôi có thể theo dõi toàn bộ thông tin sử dụng điện của tất cả cửa hàng, việc quản lý hoá đơn và thanh toán sẽ thuận tiện hơn nhiều".

Ứng dụng EVN CSKH giúp khách hàng Hà Tĩnh chủ động trong sử dụng điện.

Ứng dụng EVN CSKH được Tập đoàn Điện lực Việt Nam đưa vào vận hành thử nghiệm trên phạm vi toàn quốc từ ngày 15/6/2026 với mục tiêu xây dựng nền tảng dịch vụ điện hiện đại, thống nhất và lấy khách hàng làm trung tâm. Khác với các ứng dụng trước đây vốn phục vụ theo từng Tổng công ty điện lực, EVN CSKH tích hợp nhiều tiện ích trên một nền tảng duy nhất. Khách hàng có thể theo dõi sản lượng điện tiêu thụ theo ngày, tháng; xem chỉ số công tơ; tra cứu hóa đơn; thanh toán tiền điện trực tuyến. Đồng thời, gửi yêu cầu các dịch vụ điện; theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ; tra cứu lịch tạm ngừng cấp điện cũng như nhận các khuyến cáo về sử dụng điện an toàn, tiết kiệm và hiệu quả.

Một trong những tính năng được nhiều khách hàng Hà Tĩnh đánh giá cao là khả năng liên kết nhiều mã khách hàng trên cùng một tài khoản. Điều này đặc biệt hữu ích đối với các hộ kinh doanh, doanh nghiệp hoặc những gia đình có nhiều địa điểm sử dụng điện.

Cán bộ ngành điện về tận từng thôn, tổ dân phố hướng dẫn khách hàng cài đặt và sử dụng ứng dụng.

Để ứng dụng nhanh chóng đến với khách hàng, Công ty Điện lực Hà Tĩnh đã chỉ đạo các điện lực trực thuộc phối hợp chính quyền địa phương xây dựng kế hoạch triển khai đồng bộ tại cơ sở. Từ các khu dân cư, thôn xóm đến tổ dân phố, cán bộ điện lực trực tiếp hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng, xác thực tài khoản, liên kết mã khách hàng và trải nghiệm ngay các tính năng trên điện thoại thông minh. Với người cao tuổi hoặc ít tiếp cận công nghệ, việc được "cầm tay chỉ việc" đã giúp họ tự tin hơn khi sử dụng các dịch vụ điện trực tuyến.

Theo ông Nguyễn Xuân Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Lưu, việc cán bộ điện lực trực tiếp đến từng khu dân cư hướng dẫn cài đặt ứng dụng là cách làm thiết thực. Qua đó, giúp người dân nhanh chóng tiếp cận các tiện ích số, chủ động hơn trong quá trình sử dụng điện, giảm thời gian đi lại và nâng cao trải nghiệm khi giao dịch với ngành điện. Đồng thời, góp phần hình thành thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến và thanh toán không dùng tiền mặt trong cộng đồng.

Sau hơn một tháng triển khai, có hơn 15.000 khách hàng đã được hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng EVN CSKH.

Ông Lê Long Khánh - Trưởng phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh thông tin: “Sau hơn 1 tháng triển khai, đã có hơn 15.000 khách hàng được hỗ trợ cài đặt và sử dụng ứng dụng EVN CSKH. Nhiều thủ tục trước đây phải đến trực tiếp hoặc mất nhiều thời gian thì nay đã có thể thực hiện ngay trên điện thoại thông minh. Điều này không chỉ giúp khách hàng tiết kiệm thời gian, chủ động hơn trong quá trình sử dụng điện mà còn góp phần nâng cao chất lượng phục vụ và tính minh bạch trong cung cấp dịch vụ của ngành điện".