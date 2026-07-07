Dự án nâng cấp QL 1 qua trung tâm Hà Tĩnh: Không để hành vi cản trở của một số người làm chậm tiến độ!

Dự án chỉnh trang, nâng cấp quốc lộ 1, đoạn từ đường vào Khu tổ hợp Green Eco đến đường Nguyễn Biểu có tổng mức đầu tư 325 tỷ đồng, chiều dài hơn 4 km.

Ngày 6/7, trong quá trình đơn vị thi công triển khai hạng mục lắp đặt hệ thống cống thoát nước thuộc Dự án chỉnh trang, nâng cấp tuyến quốc lộ 1 (đoạn từ đường vào Khu tổ hợp Green Eco đến đường Nguyễn Biểu) trên tuyến đường Hà Huy Tập và Trần Phú (phường Thành Sen) đã xảy ra tình trạng một số hộ dân tụ tập, cản trở hoạt động thi công.

Theo ghi nhận, khi đơn vị thi công triển khai đến khu vực trước số nhà 188 đường Hà Huy Tập, ông L.H.T cùng một số người khác đã có hành vi chống đối, không cho phương tiện, máy móc và lực lượng thi công thực hiện nhiệm vụ.

Một số hộ dân tại đường Hà Huy Tập có hành vi cản trở thi công dự án.

Tình trạng tương tự cũng xảy ra tại các số nhà 113, 115, 117, 119, 121 (đường Hà Huy Tập); số nhà 45 (đường Trần Phú) làm gián đoạn việc triển khai các hạng mục theo kế hoạch.

Ngay thời điểm đó, UBND phường Thành Sen đã cử lực lượng đến hiện trường tổ chức tuyên truyền, giải thích cho người dân. Tuy nhiên, các cá nhân vẫn cố tình không chấp hành, thậm chí có nhiều hành vi thiếu chuẩn mực với cán bộ địa phương.

Để đảm bảo tính tôn nghiêm của pháp luật, giữ vững an ninh trật tự và không để ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án, đoàn công tác của UBND phường Thành Sen đã lập biên bản hiện trường, làm căn cứ để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tổ công tác phường Thành Sen lập biên bản tại hiện trường các trường hợp vi phạm.

Theo ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch UBND phường Thành Sen, trước khi triển khai thi công, các tổ công tác của phường đã nhiều lần gặp gỡ, đối thoại, tuyên truyền và cung cấp đầy đủ văn bản của Trung ương, của tỉnh liên quan đến kiến nghị về bồi thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án nâng cấp, cải tạo quốc lộ 1. Những nội dung kiến nghị của các hộ dân đã được các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết theo đúng trình tự pháp luật. Tuy nhiên, một số trường hợp vẫn cố tình không chấp hành, tiếp tục cản trở việc thi công.

“Những hành vi chống đối, cản trở thi công không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thực hiện dự án mà còn tác động đến lợi ích chung của cộng đồng và tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Quan điểm của địa phương là tiếp tục kiên trì tuyên truyền, vận động, đối thoại để tạo sự đồng thuận cao nhất. Tuy nhiên, đối với các trường hợp cố tình vi phạm, sau khi đã được giải thích, vận động, nếu không hợp tác, phường sẽ củng cố hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật; đồng thời xây dựng phương án bảo vệ thi công, bảo đảm dự án được triển khai liên tục, đúng tiến độ”, ông Nguyễn Văn Chung - Chủ tịch UBND phường Thành Sen cho biết thêm.

Dự án chỉnh trang, nâng cấp quốc lộ 1, đoạn từ đường vào Khu tổ hợp Green Eco đến đường Nguyễn Biểu có tổng mức đầu tư 325 tỷ đồng, chiều dài hơn 4 km. Dự án đi qua phường Thành Sen và phường Trần Phú, trong đó, đoạn đi qua phường Thành Sen dài 3,5km. Công trình được đầu tư nhằm hoàn thiện hạ tầng giao thông, nâng cao năng lực tiêu thoát nước, chỉnh trang cảnh quan đô thị và cải thiện điều kiện đi lại của người dân.

Sau hơn 3 tháng triển khai, các nhà thầu đã đồng loạt thi công nhiều hạng mục. Trong đó, trọng tâm là lắp đặt hệ thống cống thoát nước, thăm dò hạ tầng kỹ thuật ngầm; đồng thời, công tác đúc cấu kiện được triển khai theo đúng kế hoạch, bảo đảm nguồn vật tư phục vụ thi công.

Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phú đang tập trung máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công.

Đến nay, các nhà thầu là Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phú đã hoàn thành khoảng 1.410m cống thoát nước; Công ty TNHH Xây dựng và Thương mại Thành Linh, Công ty Cổ phần Tư vấn và Xây dựng HD, liên danh Công ty Cổ phần Nam Khánh và Công ty Tân Hải Sơn cũng đang triển khai trên các đoạn tuyến được bàn giao mặt bằng. Dự án phấn đấu sẽ hoàn thành trong quý IV năm 2027.

Anh Trương Quốc Lượng – Công ty TNHH Xây dựng Vĩnh Phú cho biết: “Đây là công trình hạ tầng trọng điểm của tỉnh nên chúng tôi xác định phải tập trung cao về nhân lực, thiết bị để triển khai. Khó khăn lớn nhất hiện nay là trên tuyến có nhiều công trình hạ tầng kỹ thuật ngầm như cáp viễn thông, điện, nước nên quá trình thi công phải thăm dò để bảo đảm an toàn. Dù gặp nhiều trở ngại, đến nay đơn vị đã thi công được gần 2 km tuyến, hoàn thành khoảng 40% khối lượng theo hợp đồng; công tác đúc cấu kiện cũng cơ bản đạt khoảng 70%, đáp ứng yêu cầu phục vụ thi công trong thời gian tới”.

Thực tế, phần lớn các hộ dân trên tuyến đã đồng thuận với chủ trương đầu tư, tạo điều kiện để các đơn vị triển khai thi công. UBND các phường Thành Sen và Trần Phú cũng đã thành lập các tổ công tác trực tiếp đến từng hộ tuyên truyền, vận động, giải thích các quy định của pháp luật và tháo gỡ những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện dự án.

Tuy nhiên, theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông và phát triển đô thị tỉnh, tại một số vị trí, việc thi công vẫn gặp khó khăn do một số hộ dân chưa tạo điều kiện để đơn vị thi công thực hiện thăm dò hạ tầng kỹ thuật ngầm và lắp đặt hệ thống thoát nước. Đây là những "điểm nghẽn" ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ các gói thầu cũng như tiến độ chung của toàn dự án.

Các nhà thầu đang huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công phấn đấu hoàn thành công trình trong quý IV năm 2027.

Thời gian tới, Ban Quản lý dự án sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, các đơn vị quản lý hạ tầng kỹ thuật và cơ quan liên quan tập trung tháo gỡ từng vị trí; đồng thời yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công phấn đấu hoàn thành công trình theo kế hoạch.

Trung tá Lê Hữu Khôi – Phó Trưởng Công an phường Thành Sen cho biết: "Việc lợi dụng việc khiếu nại để cản trở và có các hoạt động vi phạm pháp luật như: tụ tập đông người, cản trở hoạt động thi công hoặc chống đối người thi hành công vụ, công an phường sẽ phối hợp với chính quyền địa phương thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định. Qua đây cũng đề nghị các tổ chức, cá nhân khi thông tin về dự án trên không gian mạng cần kiểm tra thông tin, không đưa tin thất thiệt, không chính thống, gây mất an ninh trật tự và làm ảnh hưởng đến mục tiêu chung của dự án".