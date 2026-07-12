Kiên quyết xử lý nhà đầu tư trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ

Sau 2 ngày thị sát cao tốc ở khu vực miền Trung và hiện trạng trạm dừng nghỉ trên tuyến, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có những chỉ đạo quyết liệt liên quan đến tiến độ thi công các trạm dừng nghỉ.

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông được quy hoạch xây dựng 36 trạm dừng nghỉ, trong đó có 7 trạm đã hoàn thành. Hiện Bộ Xây dựng đang chủ quản việc đầu tư xây dựng 24 trạm dừng nghỉ trên các tuyến.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ đã ký hợp đồng triển khai 21 trạm, còn 3 trạm đang triển khai thủ tục đầu tư gồm: La Sơn - Hòa Liên (Km52, đang lựa chọn nhà đầu tư), Hầm Đèo Cả (đang xác định vị trí xây dựng), Mỹ Thuận - Cần Thơ (đang làm thủ tục đăng ký danh mục dự án đầu tư sử dụng đất.

Ông Ngô Lâm, Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết: Trong số 21 trạm đã ký hợp đồng, có 2 trạm đã hoàn thành toàn bộ đưa vào khai thác (Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km205); 9 trạm đã cơ bản hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu, đưa vào khai thác, đáp ứng được nhu cầu của người tham gia giao thông; 3 trạm đang thi công nhưng đã có trạm phục vụ tạm; 6 trạm chưa hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu; riêng trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại Km144 chưa thi công do địa phương mới bàn giao được 16% mặt bằng.

Tiến độ xây dựng trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc- Nam theo đánh giá của cơ quan quản lý còn chậm trễ

Việc đầu tư hoàn thành các trạm dừng nghỉ là yêu cầu cấp thiết để phục vụ người dân và phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc khi đưa vào khai thác, đặc biệt là nhu cầu tăng cao trong dịp cao điểm du lịch hè năm 2026 và là một trong các điều kiện để triển khai thu phí đường cao tốc do Nhà nước đầu tư.

Thời gian qua, lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, tuy nhiên, theo đánh giá của Cục Đường bộ Việt Nam tiến độ thực hiện của một số chủ đầu tư đang còn chậm.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã yêu cầu các nhà đầu tư phải thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của hợp đồng đã ký kết; khẩn trương tập trung tăng cường nguồn lực, bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình dịch vụ công đưa vào khai thác trước ngày 15/7/2026 và hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trước ngày 15/12/2026 theo tiến độ hợp đồng.

Lãnh đạo Bộ cũng yêu cầu các Ban QLDA bố trí lãnh đạo ban bám sát hiện trường, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ Bộ Xây dựng đã giao, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để tập trung giải quyết vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là 6 trạm các trạm chưa hoàn thành công trình dịch vụ công để đảm bảo tiến độ hoàn thành dịch vụ công thiết yếu và đưa vào khai thác trước 15/7/2026.

Đối với Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ giao đôn đốc theo dõi tiến độ theo tuần, kiên quyết xử lý trách nhiệm Nhà đầu tư chậm trễ trong quá trình triển khai trạm dừng nghỉ theo quy định hợp đồng và pháp luật.