Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Kiên quyết xử lý nhà đầu tư trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc - Nam chậm tiến độ

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Người đứng đầu Bộ Xây dựng yêu cầu Cục Đường bộ kiên quyết xử lý trách nhiệm nhà đầu tư chậm trễ trong quá trình triển khai trạm dừng nghỉ trên tuyến cao tốc Bắc - Nam theo quy định hợp đồng và pháp luật.

Sau 2 ngày thị sát cao tốc ở khu vực miền Trung và hiện trạng trạm dừng nghỉ trên tuyến, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh đã có những chỉ đạo quyết liệt liên quan đến tiến độ thi công các trạm dừng nghỉ.

f5fa7ee72cacc5f29cbd.jpg

Theo báo cáo của Cục Đường bộ Việt Nam, toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông được quy hoạch xây dựng 36 trạm dừng nghỉ, trong đó có 7 trạm đã hoàn thành. Hiện Bộ Xây dựng đang chủ quản việc đầu tư xây dựng 24 trạm dừng nghỉ trên các tuyến.

Tính đến thời điểm hiện tại, Bộ đã ký hợp đồng triển khai 21 trạm, còn 3 trạm đang triển khai thủ tục đầu tư gồm: La Sơn - Hòa Liên (Km52, đang lựa chọn nhà đầu tư), Hầm Đèo Cả (đang xác định vị trí xây dựng), Mỹ Thuận - Cần Thơ (đang làm thủ tục đăng ký danh mục dự án đầu tư sử dụng đất.

Ông Ngô Lâm, Phó cục trưởng Cục Đường bộ Việt Nam cho biết: Trong số 21 trạm đã ký hợp đồng, có 2 trạm đã hoàn thành toàn bộ đưa vào khai thác (Mai Sơn - QL45, Vĩnh Hảo - Phan Thiết Km205); 9 trạm đã cơ bản hoàn thành các công trình dịch vụ công thiết yếu, đưa vào khai thác, đáp ứng được nhu cầu của người tham gia giao thông; 3 trạm đang thi công nhưng đã có trạm phục vụ tạm; 6 trạm chưa hoàn thành công trình dịch vụ công thiết yếu; riêng trạm Vĩnh Hảo - Phan Thiết tại Km144 chưa thi công do địa phương mới bàn giao được 16% mặt bằng.

Tiến độ xây dựng trạm dừng nghỉ trên cao tốc Bắc- Nam theo đánh giá của cơ quan quản lý còn chậm trễ

Việc đầu tư hoàn thành các trạm dừng nghỉ là yêu cầu cấp thiết để phục vụ người dân và phương tiện lưu thông trên các tuyến cao tốc khi đưa vào khai thác, đặc biệt là nhu cầu tăng cao trong dịp cao điểm du lịch hè năm 2026 và là một trong các điều kiện để triển khai thu phí đường cao tốc do Nhà nước đầu tư.

Thời gian qua, lãnh đạo Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã quan tâm, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, tuy nhiên, theo đánh giá của Cục Đường bộ Việt Nam tiến độ thực hiện của một số chủ đầu tư đang còn chậm.

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, lãnh đạo Bộ Xây dựng đã yêu cầu các nhà đầu tư phải thực hiện nghiêm túc các nghĩa vụ và trách nhiệm theo quy định của hợp đồng đã ký kết; khẩn trương tập trung tăng cường nguồn lực, bổ sung mũi thi công, tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành công trình dịch vụ công đưa vào khai thác trước ngày 15/7/2026 và hoàn thành toàn bộ các trạm dừng nghỉ trước ngày 15/12/2026 theo tiến độ hợp đồng.

Lãnh đạo Bộ cũng yêu cầu các Ban QLDA bố trí lãnh đạo ban bám sát hiện trường, thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ Bộ Xây dựng đã giao, phối hợp chặt chẽ với nhà đầu tư và các cơ quan liên quan để tập trung giải quyết vướng mắc, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công, đặc biệt là 6 trạm các trạm chưa hoàn thành công trình dịch vụ công để đảm bảo tiến độ hoàn thành dịch vụ công thiết yếu và đưa vào khai thác trước 15/7/2026.

Đối với Cục Đường bộ Việt Nam, Bộ giao đôn đốc theo dõi tiến độ theo tuần, kiên quyết xử lý trách nhiệm Nhà đầu tư chậm trễ trong quá trình triển khai trạm dừng nghỉ theo quy định hợp đồng và pháp luật.

baomoi.com
Link bài gốc Copy link
https://baomoi.com/kien-quyet-xu-ly-nha-dau-tu-tram-dung-nghi-cao-toc-bac-nam-cham-tien-do-c55598613.epi

Tin liên quan

Tags:

#trạm dừng nghỉ #cao tốc Bắc- Nam #trạm dừng nghỉ cao tốc Bắc- Nam chậm tiến độ

Chủ đề Cao tốc Bắc - Nam qua Hà Tĩnh

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

Bài 4: Hà Tĩnh quyết liệt, đồng bộ vì mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững

GRDP 6 tháng đầu năm 2026 tăng 12,79%, đứng đầu cả nước, là khởi đầu thuận lợi cho chặng đường phát triển mới của Hà Tĩnh. Để duy trì tốc độ tăng trưởng cao và bền vững, yêu cầu đặt ra lúc này không chỉ là phát huy hiệu quả các động lực hiện có mà còn phải tiếp tục đổi mới tư duy điều hành và nâng cao chất lượng tổ chức thực hiện. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã trao đổi với đồng chí Trần Báu Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh về những nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm của tỉnh trong thời gian tới.
"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

"Rộng cửa" phát triển điện mặt trời mái nhà ở Hà Tĩnh

Theo quy định mới, chủ đầu tư được bán tối đa 50% sản lượng điện dư từ hệ thống điện mặt trời mái nhà tự sản, tự tiêu. Quy định này giúp người dân, doanh nghiệp Hà Tĩnh có thêm động lực đầu tư nguồn điện sạch.
Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Bài 3: Khu kinh tế Vũng Áng - mở không gian, định vị cực tăng trưởng mới

Khu kinh tế Vũng Áng đang bước vào giai đoạn tăng tốc mạnh mẽ nhất từ trước đến nay với nhiều công trình hạ tầng trọng điểm và các dự án quy mô lớn của nhà đầu tư. Phía sau chuyển động ấy là sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, tháo gỡ “điểm nghẽn”, mở dư địa phát triển mới, hiện thực hóa mục tiêu đưa Khu kinh tế Vũng Áng từ hạt nhân công nghiệp của Hà Tĩnh trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Bắc Trung Bộ.
May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

May đồng phục học sinh vào mùa cao điểm

Kỳ nghỉ hè chưa kết thúc nhưng không khí tại các cơ sở may đồng phục ở Hà Tĩnh đã trở nên nhộn nhịp. Các xưởng may liên tục nhận đơn, tăng tốc sản xuất để kịp giao hàng.
Giá dầu tăng, vàng giảm

Giá dầu tăng, vàng giảm

Mỗi thùng dầu tăng gần 3%, trong khi giá vàng thế giới có thời điểm xuống dưới 4.100 USD sáng nay, do Trung Đông căng thẳng trở lại.
Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Bài 2: Hà Tĩnh khơi thông nguồn lực, kiến tạo hệ sinh thái công nghiệp

Mục tiêu đến năm 2030, công nghiệp - xây dựng chiếm 51% cơ cấu GRDP đặt Hà Tĩnh trước yêu cầu phải tái cấu trúc mạnh mẽ không gian phát triển, hạ tầng, thu hút đầu tư và năng lực nội sinh của nền công nghiệp. Chỉ khi các “điểm nghẽn” được tháo gỡ bằng giải pháp đồng bộ, tỉnh mới có thể hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, xanh và đủ sức cạnh tranh.
Tài chính thị trường ngày 8/7: Mỹ cấp 1.000 USD cho trẻ sơ sinh để đầu tư

Tài chính thị trường ngày 8/7: Mỹ cấp 1.000 USD cho trẻ sơ sinh để đầu tư

Chính phủ Mỹ sẽ cấp 1.000 USD vào tài khoản đầu tư dài hạn cho mỗi trẻ đủ điều kiện ngay khi chào đời. Khoản tiền này sẽ được tích lũy đến năm 18 tuổi để phục vụ học tập, mua nhà hoặc khởi nghiệp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.
Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Bài 1: Hà Tĩnh hiện thực hóa tầm nhìn chiến lược về kinh tế cảng biển

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX xác định lấy công nghiệp làm trụ cột, Khu kinh tế Vũng Áng là động lực tăng trưởng gắn với phát triển kinh tế biển, cảng biển, năng lượng, công nghiệp chế biến, chế tạo và logistics. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, nhiều quyết sách, quy hoạch và chương trình hành động được triển khai đồng bộ, từng bước hoàn thiện “đường ray” phát triển, tạo đà để “con tàu” công nghiệp Hà Tĩnh tăng tốc.
Xin chào,
Tôi là Chatbot của
Báo Hà Tĩnh
Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì bạn cần biết về
Báo Hà Tĩnh nhé. Tôi sẵn sàng hỗ trợ!