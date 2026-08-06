Kỳ Khang phát huy lợi thế "vùng đệm", tạo không gian phát triển mới

Là địa phương nằm ở cửa ngõ phía nam Hà Tĩnh, không chỉ là địa bàn kết nối, Kỳ Khang còn được xác định là "vùng đệm" quan trọng của Khu kinh tế Vũng Áng. Trên cơ sở đó, xã Kỳ Khang đã từng bước định hình chiến lược phát triển dựa trên các lĩnh vực có tiềm năng, lợi thế, hướng đến xây dựng một cực phát triển năng động.

Một góc xã Kỳ Khang.

Theo đó, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của các dự án công nghiệp quy mô lớn, nhu cầu về thương mại, dịch vụ, logistics, nhà ở, vận tải, cung ứng thực phẩm, lao động... ngày càng gia tăng. Đây chính là dư địa để địa phương phát triển hệ sinh thái dịch vụ hỗ trợ, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập cho người dân.

Để hiện thực hóa mục tiêu đó, Kỳ Khang đang tập trung hoàn thiện quy hoạch chung đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời rà soát, xây dựng danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030 với 39 hạng mục, công trình, tổng kinh phí dự kiến khoảng 434 tỷ đồng. Nhiều dự án đang được hoàn tất thủ tục đầu tư, lựa chọn nhà thầu để sớm triển khai, tạo nền tảng đồng bộ về hạ tầng giao thông, kỹ thuật và hạ tầng thiết yếu.

Ông Phạm Trung Hải, Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Kỳ Khang cho biết: "Lợi thế lớn nhất của địa phương là nằm sát Khu kinh tế Vũng Áng với quỹ đất, nguồn lao động và dư địa phát triển khá lớn. Quan điểm của xã là không phát triển dàn trải mà tập trung hình thành các ngành nghề bổ trợ cho khu kinh tế, từ công nghiệp chế biến, logistics đến thương mại, dịch vụ và phát triển đô thị. Khi hạ tầng được đầu tư đồng bộ, Kỳ Khang sẽ trở thành điểm kết nối quan trọng giữa khu công nghiệp với khu vực dân cư, sản xuất và dịch vụ".

Lợi thế để Kỳ Khang phát triển là có rừng, biển và đường ven biển đi qua địa bàn.

Một trong những động lực được kỳ vọng tạo bước đột phá là Cụm công nghiệp Đồng Khang. Dự án có quy mô khoảng 40 ha, tổng vốn đầu tư hơn 345 tỷ đồng do Công ty CP Yana Dragon Holdings làm chủ đầu tư, tập trung vào các ngành chế biến nông - lâm sản, vật liệu xây dựng, gia công cơ khí và một số ngành nghề phù hợp với định hướng phát triển của địa phương. Cụm công nghiệp được kỳ vọng khai thác hiệu quả nguồn nguyên liệu, lao động tại chỗ, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa, gia tăng nguồn thu ngân sách và tạo thêm nhiều việc làm ổn định cho người dân.

Nhiều dự án giao thông đang được Kỳ Khang tập trung triển khai, tạo nền tảng đồng bộ về hạ tầng giao thông, kỹ thuật và hạ tầng thiết yếu.

Nếu công nghiệp tạo động lực tăng trưởng thì nông nghiệp tiếp tục là nền tảng phát triển bền vững của Kỳ Khang. Những năm gần đây, địa phương kiên trì cơ cấu lại sản xuất theo hướng xanh, sinh thái, tuần hoàn, đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị và xây dựng thương hiệu nông sản.

Tại thôn Phú Giang, mô hình trồng lúa kết hợp nuôi rươi theo hướng hữu cơ (được xây dựng từ năm 2022) với diện tích 17,5 ha đang được xã Kỳ Khang tiếp tục hỗ trợ phát triển cả về diện tích, cơ sở hạ tầng và các yếu tố sản xuất cơ bản như: giống, vật tư nông nghiệp và khoa học kỹ thuật. Vụ xuân 2026, năng suất lúa hữu cơ ở đây đạt trên 55 tạ/ha, cao nhất từ trước đến nay.

Bà Hoàng Thị Vinh, Tổ trưởng Tổ hợp tác lúa rươi hữu cơ Đậu Giang (thôn Phú Giang) chia sẻ: "Làm lúa hữu cơ kết hợp nuôi rươi tuy yêu cầu cao hơn về quy trình sản xuất nhưng giá trị kinh tế mang lại cao hơn hẳn phương thức truyền thống. Không chỉ năng suất cao, lúa gạo sản xuất theo hướng hữu cơ còn có giá bán cao hơn giá lúa truyền thống; môi trường sinh thái được giữ gìn nên người dân hết sức phấn khởi”.

Lãnh đạo xã Kỳ Khang kiểm tra mô hình trồng lúa kết hợp nuôi rươi theo hướng hữu cơ tại thôn Phú Giang.

Song hành với trồng trọt, kinh tế biển của xã tiếp tục giữ vai trò quan trọng. Kỳ Khang có trên 4 km bờ biển; hơn 340 ha mặt nước nuôi trồng thuỷ sản. 6 tháng đầu năm 2026, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản của xã đạt trên 780 tấn; trong đó khai thác khoảng 630 tấn, nuôi trồng đạt 150 tấn. Địa phương cũng tích cực triển khai các giải pháp chống khai thác IUU; hướng dẫn 105 chủ tàu cá cài đặt phần mềm truy xuất nguồn gốc thủy sản điện tử (eCDT), góp phần từng bước xây dựng nghề cá phát triển bền vững.

Theo nghị quyết nhiệm kỳ 2025-2030, Kỳ Khang phấn đấu tốc độ tăng tổng giá trị sản phẩm đạt khoảng 9%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp - xây dựng chiếm 48%, thương mại - dịch vụ 28%, nông - lâm - ngư nghiệp còn 24%; thu ngân sách trên địa bàn đạt 235 tỷ đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt 82 triệu đồng/năm; xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào năm 2029 và 100% thủ tục hành chính được xử lý trực tuyến.

Kinh tế biển ở Kỳ Khang tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong cơ cấu kinh tế của địa phương.

Bí thư Đảng ủy xã Kỳ Khang Hoàng Anh Đức khẳng định: "Điểm tựa lớn nhất của Kỳ Khang là sự đồng thuận của Nhân dân và quyết tâm đổi mới của cả hệ thống chính trị. Chúng tôi xác định phát huy tối đa lợi thế "vùng đệm" của Khu kinh tế Vũng Áng nhưng phải phát triển theo hướng bền vững, lấy người dân làm trung tâm, lấy hạ tầng, cải cách hành chính và chất lượng đội ngũ cán bộ làm nền tảng. Mục tiêu không chỉ là tăng trưởng kinh tế mà còn xây dựng một địa phương đáng sống, có môi trường đầu tư thuận lợi và đời sống Nhân dân ngày càng được nâng cao.

Xã tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Ưu tiên đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông, thuỷ lợi, điện, phục vụ sản xuất. Tập trung thu hút các dự án trong các lĩnh vực công nghiệp, công nghiệp chế biến nông, lâm, thuỷ sản, thương mại, dịch vụ, logistics và du lịch biển. Từng bước hình thành các vùng động lực phát triển, tạo việc làm, tăng thu ngân sách; góp phần xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, hấp dẫn…”.

Phát huy tốt lợi thế "vùng đệm", Kỳ Khang không chỉ mở rộng không gian phát triển nội tại mà còn trở thành mắt xích quan trọng, đóng góp tích cực vào đà tăng trưởng kinh tế phía nam Hà Tĩnh.