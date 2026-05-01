Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Tiếp tục giảm thuế nhập khẩu xăng dầu về 0% đến 30/6

Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

Thuế nhập khẩu xăng dầu được giảm về 0% thêm 2 tháng, đến hết 30/6, đồng thời bổ sung 3 mặt hàng vào danh mục ưu đãi, theo nghị quyết của Chính phủ.

Từ 9/3, thuế nhập khẩu với nhiều loại xăng dầu, nguyên liệu pha chế (naphtha, reformate, condensate...) giảm từ 7-10% xuống còn 0%. Nhưng quy định này hết hiệu lực vào ngày 30/4.

Tại nghị quyết ngày 30/4, Chính phủ đồng ý gia hạn hiệu lực Nghị định 72 sửa đổi thuế suất nhập khẩu ưu đãi (MFN) với một số mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu đầu vào. MFN là mức thuế suất chỉ áp dụng cho các nước trong Tổ chức Thương mại thế giới (WTO).

Theo đó, thời hạn áp dụng Nghị định 72 được kéo dài đến hết ngày 30/6, tức thêm 2 tháng so với quy định hiện hành. Trong thời gian này, thuế nhập khẩu ưu đãi với một số mặt hàng xăng dầu tiếp tục duy trì ở mức thấp, có mặt hàng về 0% như hiện nay.

Nhân viên một cửa hàng xăng dầu bơm nhiên liệu cho khách. Ảnh: Giang Huy

Việc tiếp tục duy trì thuế nhập khẩu thấp được đánh giá là công cụ ngắn hạn để ổn định thị trường xăng dầu trong nước trước diễn biến phức tạp từ xung đột Trung Đông. Trước đó, Bộ Tài chính cho biết khi thuế nhập khẩu ưu đãi với xăng dầu giảm về 0% từ đầu tháng 3, doanh nghiệp có điều kiện tiếp cận nguồn hàng thay thế khi chuỗi cung ứng tại những thị trường truyền thống như Hàn Quốc và ASEAN đứt gãy vì xung đột quân sự. Nguồn cung cho nhu cầu nội địa nhờ đó được đảm bảo, góp phần bình ổn thị trường xăng dầu và kinh tế vĩ mô.

Tuy nhiên, xung đột quân sự tại Trung Đông còn diễn biến phức tạp, khó lường. Theo nhận định của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) và Tổng công ty Lọc hóa dầu Bình Sơn (BSR), ngay cả khi xung đột quân sự chấm dứt, các cơ sở hạ tầng dầu khí ở Trung Đông cần ít nhất 5-7 tuần để phục hồi công suất. Trong trường hợp ngừng áp dụng mức thuế MFN 0% với các mặt hàng xăng dầu và nguyên liệu đầu vào từ cuối tháng 4, tình trạng khan hiếm nguồn cung có thể trở lại.

Bộ ước tính việc gia hạn chính sách thuế thêm hai tháng sẽ giảm thu ngân sách khoảng 997 tỷ đồng, nâng tổng số giảm thu từ khi áp dụng lên 2.021 tỷ.

Từ cuối tháng 2, giá xăng dầu trong nước trải qua 19 kỳ điều hành, trong đó RON 95-III tăng 10 lần, giảm 7 lần và giữ nguyên 2 lần. Tương tự, dầu diesel tăng 9 lần, giảm 8 lần và 2 kỳ ổn định giá. Hiện, giá xăng RON 95-III ở mức 23.750 đồng một lít, dầu diesel và mazut lần lượt 28.170 đồng và 20.020 đồng.

Ngoài thuế nhập khẩu ưu đãi, các loại thuế như bảo vệ môi trường, tiêu thụ đặc biệt và giá trị gia tăng (VAT) với xăng, dầu và nhiên liệu bay tiếp tục bằng 0 tới cuối tháng 6, theo nghị quyết của Quốc hội.

vnexpress.net
Link bài gốc Copy link
https://vnexpress.net/tiep-tuc-giam-thue-nhap-khau-xang-dau-ve-0-den-30-6-5068777.html

Tags:

#xăng dầu #thuế xăng dầu về 0 %

Xem nhiều

Sản phẩm OCOP Hà Tĩnh

Có thể bạn quan tâm

