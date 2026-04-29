Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra mô hình trồng dứa liên kết

(Baohatinh.vn) - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Hồ Huy Thành mong muốn xã Thượng Đức và bà con nông dân tiếp tục nghiên cứu, tính toán để phát triển trồng dứa liên kết trên địa bàn.
Chiều 29/4, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành và đại diện một số sở, ngành đã đi tham quan, kiểm tra mô hình trồng dứa liên kết tại xã Thượng Đức.
Xã Thượng Đức có 2 đơn vị liên kết với Công ty Cổ phần Thực phẩm xuất khẩu Đồng Giao (tỉnh Ninh Bình) là HTX Sản xuất chăn nuôi và Kinh doanh tổng hợp Hương Giang cùng HTX Dịch vụ nông nghiệp và Chăn nuôi tổng hợp Đức Bồng.
Cây dứa bắt đầu được trồng trên các khu vườn đồi xã Thượng Đức vào giữa năm 2024. Đến thời điểm này, toàn xã đã có 12 hộ trồng, chủ yếu là giống dứa CAYENNE và QUEEN với tổng diện tích 7,25 ha. Hiện có 9 hộ đăng ký trồng thêm 12,5 ha nhưng đang phải chờ nguồn cây giống từ doanh nghiệp liên kết.
Sau khi được đưa vào sản xuất, loài cây này cho thấy nhiều ưu điểm như: chống chịu với hạn hán tốt, không phải tưới nước vào mùa hè; không bị ảnh hưởng bởi gió bão, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng và khí hậu của vùng; không bị sâu bệnh, ít phải chăm sóc, chăm bón; sản phẩm dễ tiêu thụ.
Đặc biệt, đối với những diện tích đã cho quả, sản lượng đạt khoảng 50 tấn/ha, trọng lượng bình quân đạt 1,3 kg/quả, tỷ lệ quả loại 1 đạt gần 86% và loại 2 đạt 9,8%. Với giá bán từ 10 – 12 nghìn đồng/kg, cây dứa đang cho hiệu quả kinh tế cao hơn gấp nhiều lần so với trồng cây keo tràm.
Qua kiểm tra sản xuất, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Huy Thành đánh giá cao sự nhanh nhạy, chủ động của bà con và chính quyền địa phương trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chăm lo sản xuất.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu cấp ủy, chính quyền địa phương, ngành nông nghiệp tiếp tục đồng hành, hỗ trợ bà con xã viên, các HTX và doanh nghiệp trong sản xuất. Các cấp, ngành và người dân cần tích cực đưa KHKT vào sản xuất, chủ động gây giống, đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, làm tốt công tác quy hoạch theo vùng chuyên canh. Trong quá trình nhân rộng sản xuất, tỉnh sẽ luôn quan tâm, hỗ trợ nhưng địa phương và người dân cần tính toán kỹ, cẩn trọng để đảm bảo hiệu quả sản xuất.
