Không để xảy ra tình trạng "làm giá", "giữ đồng" trong thu hoạch lúa xuân

Những ngày này, trên nhiều cánh đồng của xã Tùng Lộc, máy gặt đập liên hợp hoạt động hết công suất, hỗ trợ bà con đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân. Dự kiến, trong cao điểm mùa vụ, toàn xã sẽ có khoảng 25 máy gặt hoạt động trên đồng ruộng.

Bà Trần Thị Nguyệt (thôn Tân Quang, xã Tùng Lộc) cho biết: “Gia đình tôi hiện có gần 1 mẫu lúa trong thời kỳ thu hoạch. Trước đó, chính quyền địa phương đã thông báo rộng rãi cho bà con về mức giá thuê máy gặt không quá 180.000 đồng/sào. Ngoài ra, các chủ máy cũng cam kết không nâng giá, ép giá nên chúng tôi thêm yên tâm”.

Để vụ thu hoạch diễn ra thuận lợi, UBND xã Tùng Lộc đã phối hợp với lực lượng công an xã tổ chức làm việc với các trưởng thôn, chủ máy gặt, đi đến thống nhất thực hiện dịch vụ gặt trên tinh thần hợp tác, chia sẻ, bố trí máy phù hợp; không để xảy ra tình trạng tự ý nâng giá, "giữ đồng" trong thời gian cao điểm thu hoạch. Đồng thời, yêu cầu các chủ máy và lao động ngoài địa phương đến trụ sở Công an xã làm thủ tục lưu trú, góp phần bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn.

Trung tá Nguyễn Văn Thanh - Trưởng Công an xã Tùng Lộc cho biết: “Xác định đảm bảo an ninh trật tự trong thu hoạch vụ xuân là nhiệm vụ quan trọng, Công an xã đã tăng cường kiểm tra tại các khu vực đồng ruộng; phối hợp chặt chẽ với UBND xã, lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự cơ sở để nắm bắt tình hình, tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của Nhân dân. Đồng thời, kiên quyết xử lý các hành vi bảo kê, giữ đồng, ép giá, tranh giành địa bàn, gây mất an ninh trật tự; thực hiện nghiêm công tác quản lý cư trú đối với các chủ máy từ địa phương khác đến”.

Các chủ máy gặt ngoại tỉnh ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định khi đưa máy về hoạt động tại các địa phương trên địa bàn Hà Tĩnh.

Tại các xứ đồng của xã Đồng Lộc, không khí mùa vụ đã rộn ràng theo tiếng máy gặt đập liên hợp từ sáng sớm đến chiều tối. Tại các khu vực thu hoạch tập trung, địa phương bố trí 2-3 máy phục vụ bà con. Giá gặt được thống nhất, dao động khoảng 160.000 - 180.000 đồng/sào, tùy điều kiện đồng ruộng.

Anh Nguyễn Văn Nam - chủ máy gặt tại xã Đồng Lộc cho biết: “Dù giá xăng dầu hiện vẫn ở mức cao nhưng chúng tôi cũng chia sẻ với khó khăn của bà con nên đã thống nhất mức giá thu hoạch lúa phù hợp, bảo đảm hài hòa lợi ích cho cả hai bên”.

UBND xã Đồng Lộc tổ chức cuộc làm việc với các thôn, các chủ máy gặt, máy làm đất trên địa bàn để triển khai công tác thu hoạch lúa xuân và chuẩn bị các điều kiện phục vụ sản xuất vụ hè thu năm 2026. Ảnh: Fanpage Thông tin Đồng Lộc.

Được biết, xã Đồng Lộc đã tổ chức cuộc làm việc với các thôn, chủ máy gặt, máy làm đất trên địa bàn; thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh các thôn về việc quản lý hoạt động máy gặt trong vụ thu hoạch lúa xuân.

Ông Nguyễn Xuân Diệu - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đồng Lộc cho biết: “Xã sẽ tiếp tục theo dõi, điều tiết, phân bổ hoạt động máy gặt một cách hợp lý; tạo điều kiện cho các chủ máy gặt ngoại tỉnh về địa phương hoạt động thuận lợi, nhất là trong bối cảnh cần đẩy nhanh tiến độ thu hoạch. Mục tiêu cao nhất là bảo đảm đủ máy phục vụ bà con thu hoạch nhanh, gọn”.

Các xã tăng cường đăng tải thông tin về tình hình thu hoạch lúa xuân và việc bình ổn giá thuê máy gặt trên các trang thông tin của địa phương để người dân nắm bắt.

Dù chưa bước vào chính vụ, xã Thạch Khê đã tổ chức họp với các chủ máy gặt, máy làm đất và trưởng thôn trên địa bàn từ sớm nhằm đảm bảo phương án phục vụ thu hoạch lúa xuân trong thời gian tới.

Ông Nguyễn Việt Hiền - Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Thạch Khê cho biết: “Các chủ máy gặt, trưởng các thôn trên địa bàn đã đi đến thống nhất mức giá dịch vụ máy gặt lúa vụ xuân năm 2026 phù hợp với thực tế, hài hòa lợi ích giữa người dân và chủ máy. Đồng thời, các chủ máy cam kết bố trí phương tiện, nhân lực hợp lý, phục vụ thu hoạch kịp thời cho người dân”.

Qua khảo sát ban đầu, giá thuê máy gặt trên địa bàn Hà Tĩnh hiện dao động khoảng 160.000 - 180.000 đồng/sào. Đối với những ruộng trũng, lúa đổ, chi phí có thể tăng thêm khoảng 10.000 – 20.000 đồng/sào. Mức giá cụ thể do chủ ruộng và chủ máy tự thỏa thuận trên tinh thần chia sẻ, hỗ trợ lẫn nhau. Theo người dân, mức giá này khá ổn định, phù hợp để bà con yên tâm thu hoạch.

Vụ xuân năm 2026, toàn tỉnh gieo cấy hơn 59.000 ha lúa. Hiện nay, tại các địa phương có diện tích gieo cấy sớm như xã Đồng Lộc, Đức Thọ, Tùng Lộc, Xuân Lộc, Trường Lưu, Cẩm Lạc…, bà con nông dân đã bắt đầu bước vào thu hoạch với diện tích đạt hơn 1.500 ha.

Công an các xã, phường phối hợp quản lý chặt hoạt động dịch vụ máy gặt, không để xảy ra tình trạng nâng giá, ép giá bất hợp lý, bảo đảm an ninh trật tự tại các điểm thu hoạch.

Ông Phan Văn Huân - Trưởng phòng Trồng trọt, Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh cho biết: “Trong những ngày tới, các địa phương cần chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, điều tiết hoạt động dịch vụ máy gặt, bảo đảm đủ máy phục vụ thu hoạch nhanh, gọn lúa xuân cho Nhân dân; đồng thời, đôn đốc bà con huy động tối đa nhân lực, máy móc, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, tập trung phơi, sấy, hạn chế thất thoát sau thu hoạch, bảo đảm chất lượng lúa gạo. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các địa phương cần chuẩn bị đầy đủ điều kiện để triển khai sản xuất vụ hè thu với tinh thần thu hoạch vụ xuân đến đâu, làm đất, gieo cấy vụ hè thu đến đó”.