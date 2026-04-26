Nông dân hối hả ra đồng thu hoạch lúa xuân

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ xâm nhập chủng virus lở mồm long móng mới với độc lực mạnh đã xuất hiện tại nhiều quốc gia và tiến sát khu vực Việt Nam.
Với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, người dân xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tiếp tục mở rộng diện tích trồng giống ổi Đài Loan, hướng tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.
Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Áp dụng kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ (AWD) trong canh tác lúa đang cho thấy hiệu quả rõ nét trên đồng ruộng Hà Tĩnh, góp phần giảm phát thải khí mê-tan, bảo vệ môi trường và bảo đảm năng suất ổn định.
Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.