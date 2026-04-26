Kinh tế

Nông nghiệp

Nông dân hối hả ra đồng thu hoạch lúa xuân

Ngọc Khánh
(Baohatinh.vn) - Ngày lễ, nông dân Hà Tĩnh vẫn tận dụng từng giờ nắng ráo để lao động sản xuất, thu hoạch lúa xuân.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân trên địa bàn Hà Tĩnh tập trung ra đồng lao động sản xuất.
Trên cánh đồng thôn Kim Thịnh, xã Trường Lưu, máy gặt liên hợp hoạt động hết công suất, khẩn trương thu hoạch lúa xuân.
Không khí thu hoạch diễn ra khẩn trương.
Việc tập trung thu hoạch lúa xuân còn giúp người nông dân thực hiện đúng khung thời vụ gieo cấy lúa hè thu.
Bên cạnh những diện tích lúa chín vàng, tại một số địa phương, hậu quả của trận mưa lớn vừa qua vẫn còn hiện hữu. Nhiều diện tích lúa bị đổ ngã, ngập nước, có nguy cơ giảm năng suất.

Người dân xã Đức Thọ khẩn trương ra đồng dựng lại lúa để hạn chế thấp nhất thiệt hại.

Sau khi thu hoạch, những bao lúa đầy được chất lên bờ, đánh dấu thành quả của cả một vụ mùa chăm sóc vất vả.
Vừa nhanh tay bốc xếp những bao lúa mới gặt lên xe, ông Nguyễn Minh Dương (thôn Kim Thịnh, xã Trường Lưu) chia sẻ: "Thời tiết nắng đẹp là cơ hội vàng nên tôi phải tranh thủ vận chuyển lúa về nhà ngay. Với chúng tôi, được mùa là cái lễ vui nhất rồi".
Bà con tất bật vận chuyển lúa đến các điểm tập kết để bán cho thương lái, không khí mùa gặt càng thêm khẩn trương.
Với người nông dân, ngày lễ cũng như ngày thường, bởi khi lúa được mùa cũng là lúc bao công sức lao động được đền đáp.
Dù vất vả nhưng trên gương mặt người dân vẫn rạng ngời nụ cười hạnh phúc
Các thương lái nhanh chóng thu mua lúa khi vừa gặt xong. Việc thu mua diễn ra thuận lợi không chỉ giúp người dân giảm bớt công vận chuyển mà còn góp phần ổn định đầu ra cho nông sản.

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.