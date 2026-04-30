Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Xác định nguyên nhân ngao chết hàng loạt ở Mai Phụ

Vũ Bằng
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Tình trạng ngao nuôi chết hàng loạt tại vùng nuôi thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) bước đầu đã được cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân.

Hàng trăm tấn ngao ở xã Mai Phụ chết trắng bãi.
Cơ quan chức năng kiểm tra hiện trường, lấy mẫu xác định nguyên nhân ngao chết.

Theo báo cáo của UBND xã Mai Phụ, từ ngày 19 - 25/4/2026, trên địa bàn có 47 ha ngao nuôi của 24 hộ dân bị chết từ 30–70%, sản lượng thiệt hại ước khoảng 250 tấn.

Qua kiểm tra, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh nhận định nguyên nhân ban đầu chủ yếu do thời tiết giao mùa diễn biến thất thường, từ nắng nóng gay gắt chuyển sang mưa lớn khiến nhiệt độ thay đổi đột ngột, tác động mạnh đến môi trường sống của ngao. Bên cạnh đó, nhiều bãi nuôi sử dụng trong thời gian dài, thả giống liên tục qua nhiều vụ nhưng không có thời gian gián đoạn để cải tạo, làm sạch bãi nuôi theo đúng quy trình.

Đặc biệt, mật độ thả nuôi phổ biến từ 800–1.000 con/m², cao gấp 3–7 lần so với khuyến cáo của ngành chuyên môn nên làm gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh và khiến ngao suy yếu, chết hàng loạt.

Người dân thôn Mai Lâm (xã Mai Phụ) tận thu những diện tích ngao còn sống để hạn chế thiệt hại.

Ngành chuyên môn vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu ngao, bùn và nước từ Trung tâm Nghiên cứu môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc để có kết luận chính thức. Trước mắt, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh yêu cầu UBND xã Mai Phụ khẩn trương huy động nhân lực hỗ trợ người dân thu gom, xử lý xác ngao chết đúng quy định; hướng dẫn người dân cày xới, bón vôi khử trùng bãi nuôi, tạm ngừng thả giống và tận thu số ngao còn sống đạt kích cỡ thương phẩm nhằm hạn chế thiệt hại.

Tin liên quan

Tags:

#Ngao chết ở Mai Phụ #Nguyên nhân ngao chết #Nuôi ngao ở Của Sót #Kiểm tra nguyên nhân ngao chết

Chủ đề Đánh bắt - Nuôi trồng thủy hải sản

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh

Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.
Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông

Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU

Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.
Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang

Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.
Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng

Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.
Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa

Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.