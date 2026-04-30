Xác định nguyên nhân ngao chết hàng loạt ở Mai Phụ

(Baohatinh.vn) - Tình trạng ngao nuôi chết hàng loạt tại vùng nuôi thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) bước đầu đã được cơ quan chuyên môn xác định nguyên nhân.
Theo báo cáo của UBND xã Mai Phụ, từ ngày 19 - 25/4/2026, trên địa bàn có 47 ha ngao nuôi của 24 hộ dân bị chết từ 30–70%, sản lượng thiệt hại ước khoảng 250 tấn.
Qua kiểm tra, Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh nhận định nguyên nhân ban đầu chủ yếu do thời tiết giao mùa diễn biến thất thường, từ nắng nóng gay gắt chuyển sang mưa lớn khiến nhiệt độ thay đổi đột ngột, tác động mạnh đến môi trường sống của ngao. Bên cạnh đó, nhiều bãi nuôi sử dụng trong thời gian dài, thả giống liên tục qua nhiều vụ nhưng không có thời gian gián đoạn để cải tạo, làm sạch bãi nuôi theo đúng quy trình.
Đặc biệt, mật độ thả nuôi phổ biến từ 800–1.000 con/m², cao gấp 3–7 lần so với khuyến cáo của ngành chuyên môn nên làm gia tăng nguy cơ phát sinh dịch bệnh và khiến ngao suy yếu, chết hàng loạt.
Ngành chuyên môn vẫn đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu ngao, bùn và nước từ Trung tâm Nghiên cứu môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc để có kết luận chính thức. Trước mắt, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Tĩnh yêu cầu UBND xã Mai Phụ khẩn trương huy động nhân lực hỗ trợ người dân thu gom, xử lý xác ngao chết đúng quy định; hướng dẫn người dân cày xới, bón vôi khử trùng bãi nuôi, tạm ngừng thả giống và tận thu số ngao còn sống đạt kích cỡ thương phẩm nhằm hạn chế thiệt hại.
