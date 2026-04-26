Gần 120 tấn ngao chết trắng bãi ở xã Mai Phụ

Ngọc Khánh
(Baohatinh.vn) - Những ngày gần đây, dọc bãi nuôi ngao tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh), ngao chết nổi trắng mặt bãi, phủ kín các khu vực, gây thiệt hại lớn cho người dân.

Ngao chết nổi trắng bãi tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ.
Theo người dân địa phương, hiện tượng ngao chết bắt đầu xuất hiện khoảng một tuần trước và những ngày gần đây có xu hướng lan rộng nhanh chóng. Ngao chết nổi trắng xóa, kéo dài theo từng đợt triều, phủ kín các vùng nuôi - vốn là nguồn sinh kế chính của hàng chục hộ dân nơi đây.
Ngao chết dày đặc, phần thịt bên trong đã phân hủy, chỉ còn trơ lại lớp vỏ lấm đầy bùn cát. Dưới tác động của thủy triều, vỏ ngao tích tụ thành từng dải trắng xóa.
Ông Lê Văn Giáp – thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ xót xa: “Ngao chết rải rác, sau đó chết đồng loạt. Những diện tích ngao được chăm sóc kỹ lưỡng, đã đến kỳ xuất bán, nay chỉ còn lại xác vỏ trống không”.
Nhìn tài sản, công sức bỗng chốc "tan thành mây khói", người dân Mai Phụ đang "đứng ngồi không yên".
Cùng chung cảnh ngộ, gia đình bà Nguyễn Thị Thanh cũng đang đứng trước nguy cơ mất trắng. Bà Thanh cho hay: “Gia đình tôi có 10 ha thả ngao, hy vọng sẽ đem lại nguồn thu nhập khá. Thế nhưng, giờ ngao chết hàng loạt, chúng tôi chưa biết phải làm sao”.
Ngao chết ngâm dưới bùn nhiều ngày, bốc mùi hôi thối, nếu không thu gom sẽ ảnh hưởng đến môi trường.
Những bãi nuôi ngao vốn nhộn nhịp, nay trở nên vắng bóng người.
Phần lớn diện tích ngao đều đang ở giai đoạn chuẩn bị thu hoạch - thời điểm người dân kỳ vọng thu hồi vốn và có lãi sau nhiều tháng đầu tư. Theo người dân địa phương, ngao đã đạt kích cỡ thương phẩm khoảng 110 - 120 con/kg nhưng bất ngờ chết trắng bãi.
Ngao chết xen lẫn với sò, ốc...
Theo thống kê của UBND xã Mai Phụ, toàn thôn Mai Lâm hiện có 43 hộ nuôi ngao với tổng diện tích khoảng 80ha. Theo đánh giá ban đầu, tất cả các hộ đều ghi nhận tình trạng ngao chết, với tỷ lệ dao động từ 30% đến 40%, thậm chí, có những gia đình trên 50%.
Ước tính sơ bộ, sản lượng ngao chết lên tới gần 120 tấn. Với giá bán khoảng 24 triệu đồng/tấn, tổng thiệt hại ban đầu ước tính lên đến gần 2,9 tỷ đồng. Địa phương khuyến cáo người nuôi tạm thời không thả lại ngao giống trong thời gian ngao chết cho đến khi có hướng dẫn của cơ quan chuyên môn.

Trước hiện tượng ngao chết hàng loạt, chính quyền địa phương đang hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh, cải tạo khu vực nuôi và theo dõi thay đổi của môi trường. Đồng thời, UBND xã đã đề nghị Chi cục Thủy sản (Sở NN&MT Hà Tĩnh) tiến hành kiểm tra, lấy mẫu phân tích nhằm xác định nguyên nhân. Trên cơ sở kết quả đánh giá, nếu ngao không nhiễm bệnh, địa phương sẽ khuyến cáo người dân thu hoạch sớm để giảm thiểu thiệt hại. Trường hợp phát hiện có yếu tố dịch bệnh, các biện pháp xử lý, kiểm soát sẽ được triển khai theo đúng quy trình chuyên môn nhằm hạn chế lây lan và giảm rủi ro cho người nuôi.

Ông Nguyễn Xuân Bắc – Phó Chủ tịch UBND xã Mai Phụ

Tags:

#ngaо chết #môi trường #ô nhiễm

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

