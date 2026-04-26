Gần 120 tấn ngao chết trắng bãi ở xã Mai Phụ

(Baohatinh.vn) - Những ngày gần đây, dọc bãi nuôi ngao tại thôn Mai Lâm, xã Mai Phụ (Hà Tĩnh), ngao chết nổi trắng mặt bãi, phủ kín các khu vực, gây thiệt hại lớn cho người dân.
Trước hiện tượng ngao chết hàng loạt, chính quyền địa phương đang hướng dẫn người dân thực hiện vệ sinh, cải tạo khu vực nuôi và theo dõi thay đổi của môi trường. Đồng thời, UBND xã đã đề nghị Chi cục Thủy sản (Sở NN&MT Hà Tĩnh) tiến hành kiểm tra, lấy mẫu phân tích nhằm xác định nguyên nhân. Trên cơ sở kết quả đánh giá, nếu ngao không nhiễm bệnh, địa phương sẽ khuyến cáo người dân thu hoạch sớm để giảm thiểu thiệt hại. Trường hợp phát hiện có yếu tố dịch bệnh, các biện pháp xử lý, kiểm soát sẽ được triển khai theo đúng quy trình chuyên môn nhằm hạn chế lây lan và giảm rủi ro cho người nuôi.
Ông Nguyễn Xuân Bắc – Phó Chủ tịch UBND xã Mai Phụ
