Xác định nguyên nhân ban đầu rừng ngập mặn ở Hải Ninh bị chết khô

Thời gian gần đây, tại phường Hải Ninh xuất hiện tình trạng rừng ngập mặn bị chết khô trên diện rộng, gây ảnh hưởng đến hệ sinh thái ven biển và sinh kế của người dân địa phương.

Nhiều diện tích rừng có biểu hiện cành, lá khô héo, hệ rễ suy yếu, không còn khả năng phục hồi. Một số khu vực cây chết tập trung dọc theo các lạch nước, tạo nên những khoảng trống trong vùng rừng phòng hộ.

Trước thực trạng trên, Sở NN&MT Hà Tĩnh phối hợp với địa phương đã tổ chức kiểm tra thực địa, lấy mẫu phân tích và bước đầu đưa ra nhận định về nguyên nhân.

Theo kết quả kiểm tra, khu vực rừng ngập mặn ở Hải Ninh có 3 loài cây gồm: mắm biển, bần chua và trang. Tuy nhiên, cơ quan chuyên môn chỉ ghi nhận loài mắm biển (tên khoa học Avicennia marina) bị chết, trong khi các loài còn lại vẫn sinh trưởng, phát triển bình thường trong cùng điều kiện môi trường.

Diện tích rừng bị ảnh hưởng khoảng 5 ha, trong đó có khoảng 3 ha cây chết hoàn toàn (cành, lá khô, rễ thối, không còn khả năng phục hồi, chủ yếu nằm trên các lạch nước) và khoảng 2 ha cây có dấu hiệu suy yếu như vàng lá, héo rũ, khô dần từ ngọn xuống. Khu vực này thuộc lô 1, khoảnh 4, tiểu khu 349A, rừng phòng hộ do UBND phường Hải Ninh quản lý.

Hiện tượng cây chết được xác định bắt đầu từ tháng 11/2025, ngay sau đợt mưa lớn kéo dài do ảnh hưởng của bão số 10, với thời gian mưa liên tục khoảng 26 - 30 ngày, gây ngập lụt trên diện rộng. Cùng với đó, sự thay đổi bất thường của thủy triều đã làm biến đổi môi trường sống, ảnh hưởng đến quá trình sinh trưởng, phát triển của cây mắm biển.

Bước đầu ngành chuyên môn nhận định nguyên nhân rừng ngập mặn ở phường Hải Ninh bị chết khô không phải do các đối tượng sinh vật gây hại và không do ô nhiễm môi trường nước.

Kết quả kiểm tra hiện trường cho thấy, không phát hiện dấu hiệu của các loài sinh vật gây hại như sâu đục thân, giáp xác hay hà bám. Các mẫu cây được kiểm tra không có tổn thương do sinh vật gây hại, phần gỗ bên trong vẫn sáng, không xuất hiện màu sắc bất thường. Đồng thời, khu vực xung quanh không ghi nhận nguồn thải lớn có khả năng gây ô nhiễm môi trường nước.

Kết quả quan trắc môi trường nước tại khu vực có cây chết cho thấy các chỉ số cơ bản nằm trong ngưỡng cho phép. Đối chiếu với quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt, thông số pH được đánh giá ở mức chất lượng tốt. So sánh với điều kiện sinh trưởng của cây mắm biển, các yếu tố về nhiệt độ, độ mặn cơ bản vẫn phù hợp.

Từ các kết quả kiểm tra và phân tích, cơ quan chuyên môn bước đầu nhận định, nguyên nhân cây mắm biển bị chết không phải do sinh vật gây hại hay do ô nhiễm môi trường nước.

Để tiếp tục làm rõ nguyên nhân và có hướng xử lý phù hợp, Sở NN&MT Hà Tĩnh đề nghị UBND phường Hải Ninh tăng cường quản lý, bảo vệ hiện trường, giữ nguyên hiện trạng diện tích rừng ngập mặn bị chết; đồng thời theo dõi chặt chẽ diễn biến, kịp thời báo cáo cơ quan chuyên môn.

Cùng với đó, địa phương cần rà soát, hoàn thiện hồ sơ liên quan, tổ chức xác minh hiện trạng, thống kê đầy đủ diện tích thiệt hại, tình trạng sinh trưởng, làm cơ sở cho việc xử lý, thanh lý rừng theo quy định. Đặc biệt, cần chủ động phối hợp với các cơ quan chuyên môn, mời các nhà khoa học, chuyên gia nghiên cứu về rừng ngập mặn tiến hành khảo sát, đánh giá chuyên sâu nhằm xác định chính xác nguyên nhân và đề xuất giải pháp phục hồi phù hợp trong thời gian tới.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu diễn biến phức tạp, việc sớm làm rõ nguyên nhân và có giải pháp kịp thời không chỉ góp phần phục hồi diện tích rừng bị ảnh hưởng mà còn có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo vệ hệ sinh thái ven biển, giữ gìn “lá chắn xanh” cho địa phương.

Địa phương không có đủ chuyên môn để xác định chính xác nguyên nhân nên từ khi xuất hiện hiện tượng đến nay vẫn chưa có giải pháp xử lý hiệu quả. Sau sáp nhập, nguồn lực còn nhiều khó khăn, hạn chế, vì vậy rất cần sự quan tâm, hỗ trợ từ tỉnh và các ngành chuyên môn, đặc biệt là kết nối với các nhà khoa học, chuyên gia để làm rõ hơn tình trạng rừng ngập mặn chết. Khi đã xác định được nguyên nhân, địa phương cũng mong có giải pháp cụ thể như trồng mới, nạo vét bùn, khơi thông luồng lạch… nhằm phục hồi diện tích rừng bị ảnh hưởng... Ông Trần Bá Toàn - Chủ tịch UBND phường Hải Ninh