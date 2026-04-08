Kinh tế

Nông nghiệp

Sớm tìm nguyên nhân nhiều diện tích rừng ngập mặn ở Hải Ninh bị chết khô

Thu Trang
(Baohatinh.vn) - Tình trạng nhiều diện tích rừng ngập mặn tại phường Hải Ninh (Hà Tĩnh) bị chết khô đang gây lo ngại về môi trường, hệ sinh thái và sinh kế của người dân, đặt ra yêu cầu sớm xác định nguyên nhân và có giải pháp khắc phục.

bqbht_br_dji-0570-1.jpg
Phường Hải Ninh có diện tích rừng ngập mặn gần 185ha với các loài cây chủ yếu như: mắm, sú, vẹt, bần..., được trồng từ năm 1990, phân bố dọc ven sông, ven biển và khu vực cửa lạch.
bqbht_br_mg-9662.jpg
Từ đầu tháng 11/2025, địa phương bắt đầu ghi nhận hiện tượng cây mắm bị chết bất thường tại một số khu vực.
bqbht_br_mg-9561.jpg
bqbht_br_mg-9568.jpg
bqbht_br_mg-9592.jpg
Gần đây, số diện tích cây mắm được xác định bị chết tăng lên nhiều (khoảng 5ha), tập trung chủ yếu tại hai bên Sông Quyền từ cầu Hải Ninh đến cầu Sông Vịnh.
bqbht_br_dji-0573.jpg
Cây có biểu hiện ban đầu là vàng lá, rụng lá, khô ngọn, sau đó chết lụi.
bqbht_br_ag7a9566.jpg
Ông Phạm Danh Hiệp - Phó Chủ tịch UBND phường Hải Ninh cho biết: "Địa phương đã ghi nhận thực trạng này và báo cáo lên cấp trên, đồng thời kiến nghị các cơ quan chuyên môn vào cuộc kiểm tra, đánh giá nhằm đưa ra giải pháp hỗ trợ giống cây phù hợp để trồng thay thế...".
bqbht_br_mg-9564.jpg
Từ phần rễ cây...
bqbht_br_mg-9557.jpg
... đến phần thân, lõi cây mắm đều chung hiện tượng chết khô.
bqbht_br_mg-9613.jpg
Được biết, diện tích cây mắm chết hầu hết đều đã được trồng trên 30 năm. Theo người dân địa phương, nhiều diện tích rừng ngập mặn bị chết có thể do mưa lớn kéo dài vào tháng 10 - 11/2025 gây ngập lụt, kết hợp với thủy triều biến động bất thường. Tình trạng ngập triều thường xuyên, bùn lỏng khiến cây khó sinh trưởng, dễ bị thối rễ, mất nước.
bqbht_br_dji-0569.jpg
Việc diện tích lớn cây mắm bị chết đã và sẽ gây suy giảm độ che phủ rừng ngập mặn, tiềm ẩn nguy cơ xói lở bờ sông, ảnh hưởng đến các hộ nuôi trồng thủy sản xung quanh.
bqbht_br_mg-9579.jpg
Bà Nguyễn Thị Hồng - người thường xuyên đánh bắt hải sản tại khu vực rừng ngập mặn phường Hải Ninh chia sẻ: “Trước đây, rừng ngập mặn xanh tốt, cua cá nhiều, bà con sống dựa vào nguồn lợi tự nhiên. Nay rừng chết hàng loạt, hải sản giảm rõ rệt, ảnh hưởng đến nuôi trồng và sinh kế của người dân. Chúng tôi mong các cơ quan chức năng sớm kiểm tra, có giải pháp bảo vệ rừng, giữ nguồn lợi lâu dài...”.
bqbht_br_mg-9606.jpg
Ông Đào Đức Giang - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Hoành Sơn cho biết: "Để xác định đúng nguyên nhân nhiều diện tích rừng ngập mặn ở phường Hải Ninh bị chết thì cần phải chờ cơ quan chức năng đánh giá kỹ lưỡng và đưa ra kết luận chính xác. Trên cơ sở đó, cơ quan chuyên môn đề xuất giải pháp trồng lại rừng bằng các loại cây phù hợp nhằm phục hồi hệ sinh thái".
Video: Nhiều diện tích rừng ngập mặn ở phường Hải Ninh chết lụi.

#Rừng ngập mặn #Cây mắm #Chết hàng loạt #Tìm nguyên nhân #Hải Ninh

Lão nông gom ruộng làm nông nghiệp sạch

Thay vì bằng lòng với những thửa ruộng manh mún, kém hiệu quả, ông Võ Từ Mậu (SN 1960, thôn Trung Thành, xã Cẩm Trung, Hà Tĩnh) đã kiên trì vận động người dân đổi đất, dồn điền để xây dựng nên vùng sản xuất rau màu tập trung quy mô lớn.
