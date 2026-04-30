Nông dân rộn ràng thu hoạch lúa xuân trong niềm vui thắng lợi

(Baohatinh.vn) - Những cánh đồng ở Hà Tĩnh đang khoác lên mình sắc vàng óng ả của mùa lúa chín. Bà con nông dân tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc để thu hoạch nhanh gọn lúa xuân trong niềm vui được mùa.
Trên cánh đồng rộng hơn 30 ha của thôn Đại Bản (xã Gia Hanh), nông dân tập trung xuống đồng gặt hái thành quả sau nhiều tháng ngày dày công chăm bón.
Vụ xuân năm nay, bà con nông dân xã Tùng Lộc tiếp tục đón một mùa vàng bội thu, năng suất dự kiến đạt trên 65 - 66 tạ/ha. Với mỗi người nông dân, niềm vui trong ngày hội thống nhất non sông chính là được thu hoạch thành quả sau bao ngày chăm sóc, vun trồng.
Những bao lúa nặng trĩu được người dân thoăn thoắt vận chuyển lên xe đưa đến điểm tập kết bán cho thương lái. Không khí mùa gặt vì thế càng thêm khẩn trương hơn.
Theo thống kê, năng suất lúa bình quân của xã Đan Hải đạt 51,6 tạ/ha, tổng sản lượng ước đạt hơn 2.500 tấn.
Vụ xuân 2026, toàn tỉnh chủ yếu sản xuất các nhóm giống chủ lực, có năng suất, chất lượng tốt và sản phẩm dễ tiêu thụ như: Bắc Thịnh, Nếp 98, Nếp 87, Hà Phát 3, Khang Dân đột biến, Khang Dân 18,…
Trong những ngày tới, lúa vụ xuân sẽ bước vào cao điểm thu hoạch. Các địa phương cần tiếp tục đôn đốc người dân huy động tối đa nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành thu hoạch trước ngày 10/5; tập trung phơi, sấy, bảo quản, hạn chế thất thoát sau thu hoạch; chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ hè thu theo phương châm thu hoạch đến đâu, làm đất, gieo cấy đến đó.
Vụ xuân năm nay, Hà Tĩnh sản xuất hơn 59.000 ha lúa. Nhờ thời tiết cơ bản thuận lợi, chăm sóc đúng quy trình, lúa sinh trưởng tốt, năng suất bình quân ước đạt mức cao, khoảng 60 - 61 tạ/ha (tương đương năng suất của vụ xuân năm 2025). Tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo các địa phương phối hợp với doanh nghiệp triển khai xây dựng mô hình sản xuất lúa thâm canh cải tiến (SRI) áp dụng đồng bộ mạ khay, máy cấy, bón phân hữu cơ,... với diện tích 150 ha; Viện Khoa học kỹ thuật Bắc Trung bộ phối hợp Công ty TNHH Green Carbon Japan Việt Nam triển khai mô hình sản xuất lúa áp dụng biện pháp tưới ngập - khô xen kẽ với tổng diện tích hơn 4.300 ha.
Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.
