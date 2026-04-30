Nông dân rộn ràng thu hoạch lúa xuân trong niềm vui thắng lợi

“Khát” nhân lực đi biển 25/04/2026 14:21 Thiếu hụt lao động đi biển đang trở thành một “điểm nghẽn” lớn tại nhiều địa phương ở Hà Tĩnh. Khi lực lượng lao động trẻ ngày càng "rời biển", không ít tàu cá buộc phải “nằm” bờ...

Nhiều diện tích lúa xuân ở Hà Tĩnh đổ ngã do mưa lớn 24/04/2026 12:14 Do ảnh hưởng của mưa lớn kèm gió lốc, hàng chục ha lúa vụ xuân 2026 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh bị đổ ngã, nguy cơ ảnh hưởng đến năng suất mùa vụ.

Hà Tĩnh tập trung khắc phục các khuyến nghị về chống khai thác IUU 23/04/2026 15:14 Hà Tĩnh đang tập trung rà soát, khắc phục những tồn tại trong công tác chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) sau đợt thanh tra lần thứ 5 của Ủy ban châu Âu (EC).

Mở hướng phát triển mới cho nuôi trồng thủy sản Cửa Sót 23/04/2026 14:34 Nghề nuôi trồng thủy sản vùng Cửa Sót, xã Thạch Khê (Hà Tĩnh) đang từng bước khởi sắc trở lại nhờ sự đồng hành của chính quyền địa phương cùng quyết tâm đổi mới từ người dân.

Triển khai sản xuất vụ hè thu đảm bảo an toàn, hiệu quả 23/04/2026 12:30 Trên cơ sở xây dựng kế hoạch cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tiễn, Hà Tĩnh chú trọng huy động tối đa các nguồn lực để triển khai sản xuất vụ hè thu năm 2026, phấn đấu đạt tổng diện tích 54.311 ha.

Kênh mương bằng đất – “điểm nghẽn” trong sản xuất nông nghiệp 23/04/2026 10:28 Phần lớn người dân xã Hương Phố (Hà Tĩnh) sống dựa vào sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên, hạ tầng thủy lợi chưa đồng bộ đang trở thành rào cản cho sản xuất nông nghiệp địa phương.

Đề nghị hỗ trợ hơn 100 tỷ đồng phục vụ phòng, chống dịch trên vật nuôi 22/04/2026 08:04 Theo báo cáo của UBND tỉnh Hà Tĩnh, tổng nhu cầu kinh phí phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh động vật năm 2025 trên địa bàn gần 143 tỷ đồng.

Hà Tĩnh chủ động kiểm soát, không để bùng phát dịch châu chấu tre 21/04/2026 10:06 Châu chấu tre đã xuất hiện tại một số địa bàn ở Hà Tĩnh. Ngành chuyên môn, chính quyền địa phương và người dân đang tăng cường theo dõi, chủ động triển khai các biện pháp phòng trừ.

Cảnh báo virus lở mồm long móng chủng mới xâm nhập vào Việt Nam 20/04/2026 05:00 Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm ngăn chặn từ sớm, từ xa nguy cơ xâm nhập chủng virus lở mồm long móng mới với độc lực mạnh đã xuất hiện tại nhiều quốc gia và tiến sát khu vực Việt Nam.

Tăng tốc tiêm phòng, bảo vệ đàn vật nuôi trước nguy cơ dịch bệnh 18/04/2026 15:09 Hà Tĩnh đang tập trung triển khai công tác tiêm vắc-xin đợt 1 năm 2026 cho đàn gia súc, gia cầm, góp phần đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, ổn định hoạt động chăn nuôi.

Chuyển đổi cây trồng thành công, nông dân Kỳ Anh thu nhập ổn định từ ổi Đài Loan 18/04/2026 15:08 Với sự hỗ trợ tích cực của chính quyền địa phương, người dân xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) tiếp tục mở rộng diện tích trồng giống ổi Đài Loan, hướng tới sản xuất hàng hóa quy mô lớn, nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống.

Giống ớt "siêu cay" từ Mexico bén đất Hà Tĩnh 18/04/2026 10:26 Thử nghiệm trồng giống ớt "siêu cay" Habanero, nông dân xã Toàn Lưu (Hà Tĩnh) bước đầu ghi nhận cây sinh trưởng ổn định, thích nghi với thổ nhưỡng, khí hậu, mở ra hướng sản xuất mới.

Nông dân Hà Tĩnh nâng cao thu nhập từ những vật nuôi ít người nghĩ tới 18/04/2026 08:00 Những năm gần đây, nhiều hộ dân ở Hà Tĩnh đã mạnh dạn đầu tư phát triển mô hình nuôi động vật hoang dã, qua đó tạo nguồn thu nhập ổn định và mở ra hướng phát triển kinh tế hiệu quả.

Khẩn trương kiểm soát, không để bùng phát dịch châu chấu tre 18/04/2026 05:05 Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ NN&MT) cho biết, những ngày qua, châu chấu tre đã xuất hiện và gây hại tại một số tỉnh như Cao Bằng, Lạng Sơn, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

Gửi ước mong theo mùa lúa đơm bông 17/04/2026 09:00 Tháng Tư, nắng đầu hạ trải xuống những cánh đồng cũng là lúc lúa xuân bước vào giai đoạn trổ bông, ngậm sữa. Không chỉ là câu chuyện về năng suất, sản lượng, vụ xuân năm nay còn mang theo những chuyển biến rõ nét hơn trong nếp nghĩ, cách làm của người nông dân Hà Tĩnh trên đồng ruộng.

Hành động quyết liệt, khắc phục nhóm khuyến nghị của EC về chống khai thác IUU 16/04/2026 12:29 Nhằm khắc phục các khuyến nghị của Ủy ban châu Âu (EC) sau đợt thanh tra lần thứ 5, Hà Tĩnh đang tăng cường kiểm tra, rà soát công tác quản lý tàu cá, truy xuất nguồn gốc thủy sản trên địa bàn tỉnh; tổ chức hướng dẫn tại các cơ sở thu mua, sản xuất, chế biến thủy sản xuất khẩu.

Ngắm những vườn bí xanh trĩu giàn ở Đức Quang 15/04/2026 14:00 Giữa nắng nóng đầu mùa, nhiều cụ ông ngoài 70 tuổi ở thôn Hạ Tứ (Đức Quang, Hà Tĩnh) vẫn cần mẫn bên những giàn bí trĩu quả, vừa cải thiện thu nhập vừa lan tỏa lối sống tích cực.

Hà Tĩnh lần đầu tiên có sản phẩm đủ điều kiện công nhận OCOP 5 sao 15/04/2026 13:54 Hà Tĩnh có 2 sản phẩm được Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP Trung ương đánh giá đủ điều kiện đạt chuẩn OCOP 5 sao.

Hà Tĩnh sẽ áp dụng kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ thêm 5.400ha 15/04/2026 11:35 Áp dụng kỹ thuật tưới ngập - khô xen kẽ (AWD) trong canh tác lúa đang cho thấy hiệu quả rõ nét trên đồng ruộng Hà Tĩnh, góp phần giảm phát thải khí mê-tan, bảo vệ môi trường và bảo đảm năng suất ổn định.

"Kích hoạt" các giải pháp chống hạn cho cây ăn quả 15/04/2026 08:23 Người dân tại các "thủ phủ" cam, bưởi như Vũ Quang, Hương Khê... (Hà Tĩnh) đang hối hả triển khai các biện pháp “giải nhiệt”, chống hạn cho cây trồng.

Trạm bơm “treo vòi” khiến hàng trăm héc-ta lúa đối mặt nguy cơ mất mùa 14/04/2026 15:56 Hạn hán kéo dài, nguồn nước cạn kiệt khiến gần 150 ha lúa vụ xuân hè tại xã Đức Thọ (Hà Tĩnh) thiếu nước nghiêm trọng đúng thời điểm trổ bông, đối mặt nguy cơ giảm năng suất, thậm chí mất mùa.

Cánh đồng sâm Bố Chính bung hoa, khoe sắc ở Hương Xuân 14/04/2026 13:00 Đầu năm 2026, xã Hương Xuân (Hà Tĩnh) đưa vào trồng hơn 5,5 ha sâm Bố Chính. Đến nay, sâm đã bung hoa khoe sắc tạo nên vẻ đẹp mới lạ ở miền biên giới.

Người trốn nắng gắt, tôi trông nắng vàng 14/04/2026 08:55 Ở tuổi gần 70, ông Lê Xuân Sáng (xã Mai Phụ, Hà Tĩnh) vẫn bám đồng muối và đã có hơn 50 năm “đổi nắng lấy cơm”. Giữa cái nắng gần 40 độ C, từng hạt muối trắng là kết tinh của mồ hôi, kinh nghiệm và tình yêu nghề.

Mùa hái quả ở vựa dứa liên kết xã Kỳ Hoa 14/04/2026 08:00 Hà Tĩnh có gần 380 ha dứa liên kết với doanh nghiệp, trong đó riêng xã Kỳ Hoa có 75 ha. Hiện các diện tích dứa ở địa phương này đang trong mùa thu hoạch rộ với niềm vui được mùa.

Dụ chim trời tạo “vàng trắng” ở vùng bãi ngang Hà Tĩnh 13/04/2026 15:08 Tận dụng lợi thế vùng bãi ngang ở xã Đồng Tiến (Hà Tĩnh), anh Nguyễn Đình Điệp bước đầu xây dựng mô hình kinh tế hiệu quả khi đầu tư hệ thống dẫn dụ chim yến về làm tổ.

Quế Lâm tiếp tục mở rộng chuỗi nông nghiệp hữu cơ tại Hà Tĩnh 13/04/2026 12:51 Công ty CP Tập đoàn Quế Lâm tiếp tục đặt mục tiêu phát triển nông nghiệp hữu cơ, kinh tế tuần hoàn, mở rộng liên kết sản xuất và tiêu thụ bền vững trên địa bàn Hà Tĩnh.

Bưởi Phúc Trạch đối mặt nguy cơ mất mùa 13/04/2026 05:10 Bưởi Phúc Trạch - loại quả đặc sản của Hà Tĩnh năm nay ra hoa và phát triển quả non gặp thời tiết bất thuận khiến tỷ lệ đậu quả thấp, nguy cơ mất mùa cao.

Giá giống tăng gấp đôi, hàng nghìn héc-ta đất trồng keo, tràm lỡ “thời điểm vàng” 12/04/2026 15:26 Gần qua “thời điểm vàng” trồng keo tràm, người dân các xã Kỳ Văn, Kỳ Thượng, Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) đứng trước nguy cơ lỡ vụ do giá giống tăng hơn 2 lần.

Nắng nóng gay gắt, chủ động điều tiết nước cho lúa Xuân trổ bông 11/04/2026 15:11 Trong điều kiện nắng nóng gay gắt, các đơn vị, địa phương ở Hà Tĩnh đang tập trung để vận hành hệ thống thủy lợi, cấp nước kịp thời, bảo đảm lúa vụ Xuân trổ bông thuận lợi.