Hotline: 02393.693.427
  • Theo dõi Báo Hà Tĩnh qua

Kinh tế

Nông nghiệp

Nông dân rộn ràng thu hoạch lúa xuân trong niềm vui thắng lợi

Thái Oanh
Theo dõi Báo Hà Tĩnh trên Google News

(Baohatinh.vn) - Những cánh đồng ở Hà Tĩnh đang khoác lên mình sắc vàng óng ả của mùa lúa chín. Bà con nông dân tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc để thu hoạch nhanh gọn lúa xuân trong niềm vui được mùa.

Vào mùa thu hoạch, những cánh đồng rộng lớn ở Hà Tĩnh trở nên nhộn nhịp với không khí lao động khẩn trương, dệt nên bức tranh mùa vàng no ấm trên khắp các làng quê.
Trên cánh đồng rộng hơn 30 ha của thôn Đại Bản (xã Gia Hanh), nông dân tập trung xuống đồng gặt hái thành quả sau nhiều tháng ngày dày công chăm bón.
Những chiếc máy gặt cỡ lớn hoạt động liên tục, tích cực hỗ trợ bà con nông dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.
Ông Nguyễn Văn Đoàn (thôn Đại Bản, xã Gia Hanh) chia sẻ: "Vụ xuân năm nay, gia đình tôi sản xuất gần 1 mẫu lúa. Nhờ thời tiết thuận lợi, chăm sóc đúng quy trình nên lúa được mùa, hạt chắc, năng suất đạt khoảng 3,3 tạ/sào, trong đó, dẫn đầu về chất lượng vẫn là giống Nếp 98. Lúa chín rồi nên bà con cũng tạm dừng các hoạt động vui chơi trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 để xuống đồng thu hoạch cho kịp thời vụ".
Hiện nay, đồng ruộng tập trung, liền thửa, hệ thống hạ tầng đồng bộ giúp người dân xã Tùng Lộc thu hoạch nhanh gọn diện tích lúa xuân trên địa bàn.
Vụ xuân năm nay, bà con nông dân xã Tùng Lộc tiếp tục đón một mùa vàng bội thu, năng suất dự kiến đạt trên 65 - 66 tạ/ha. Với mỗi người nông dân, niềm vui trong ngày hội thống nhất non sông chính là được thu hoạch thành quả sau bao ngày chăm sóc, vun trồng.
Bà Trần Thị Thuần (thôn Tân Quang, xã Tùng Lộc) cho biết: “Canh tác trên cánh đồng lớn, chúng tôi thấy thuận lợi hơn rất nhiều, máy gặt tập trung từ sáng đến chiều muộn nên chỉ vài ngày tới là gia đình tôi sẽ thu hoạch xong gần 7 sào lúa. Chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung ra đồng thu hoạch xuyên lễ 30/4 - 1/5 để kịp đưa lúa về nhà".
Những bao lúa nặng trĩu được người dân thoăn thoắt vận chuyển lên xe đưa đến điểm tập kết bán cho thương lái. Không khí mùa gặt vì thế càng thêm khẩn trương hơn.
Bà con nông dân xã Đan Hải cũng tập trung tối đa nhân lực, huy động máy móc để thu hoạch lúa vụ xuân. Trên các cánh đồng, tiếng máy gặt đập liên hợp hòa cùng nhịp lao động hối hả, tạo nên bức tranh ngày mùa sôi động. Ảnh Đậu Hà.
Được biết, toàn xã Đan Hải gieo cấy hơn 480 ha lúa. Nhờ điều kiện thời tiết thuận lợi cùng việc chủ động áp dụng tiến bộ kỹ thuật, các giống lúa chủ lực như Long Hương, VT404, N24, Hương Thơm 1,... sinh trưởng tốt, ít sâu bệnh, cho năng suất cao. Ảnh Đậu Hà
Theo thống kê, năng suất lúa bình quân của xã Đan Hải đạt 51,6 tạ/ha, tổng sản lượng ước đạt hơn 2.500 tấn.
Vụ xuân 2026, toàn tỉnh chủ yếu sản xuất các nhóm giống chủ lực, có năng suất, chất lượng tốt và sản phẩm dễ tiêu thụ như: Bắc Thịnh, Nếp 98, Nếp 87, Hà Phát 3, Khang Dân đột biến, Khang Dân 18,…
Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU về lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 và những năm tiếp theo, đến nay, diện tích hoàn thành việc thực hiện chuyển đổi, tập trung, tích tụ ruộng đất toàn tỉnh đạt hơn 14.100 ha tại 49/69 xã, phường góp phần nâng cao sản lượng, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch.
Trong những ngày tới, lúa vụ xuân sẽ bước vào cao điểm thu hoạch. Các địa phương cần tiếp tục đôn đốc người dân huy động tối đa nhân lực, phương tiện để đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành thu hoạch trước ngày 10/5; tập trung phơi, sấy, bảo quản, hạn chế thất thoát sau thu hoạch; chuẩn bị các điều kiện sản xuất vụ hè thu theo phương châm thu hoạch đến đâu, làm đất, gieo cấy đến đó.

​Vụ xuân năm nay, Hà Tĩnh sản xuất hơn 59.000 ha lúa. Nhờ thời tiết cơ bản thuận lợi, chăm sóc đúng quy trình, lúa sinh trưởng tốt, năng suất bình quân ước đạt mức cao, khoảng 60 - 61 tạ/ha (tương đương năng suất của vụ xuân năm 2025). Tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo các địa phương phối hợp với doanh nghiệp triển khai xây dựng mô hình sản xuất lúa thâm canh cải tiến (SRI) áp dụng đồng bộ mạ khay, máy cấy, bón phân hữu cơ,... với diện tích 150 ha; Viện Khoa học kỹ thuật Bắc Trung bộ phối hợp Công ty TNHH Green Carbon Japan Việt Nam triển khai mô hình sản xuất lúa áp dụng biện pháp tưới ngập - khô xen kẽ với tổng diện tích hơn 4.300 ha.

Tin liên quan

Tags:

#nông dân #Hà Tĩnh #thu hoạch lúa #vụ xuân #năng suất cao #máy gặt #sản xuất nông nghiệp

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

Có thể bạn quan tâm

Đọc thêm

