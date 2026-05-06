Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân

Nhanh tay đưa các bao lúa lên xe đẩy để chở về nhà, ông Lê Quang Tính (thôn Tân Phúc, xã Thạch Khê) cho biết: “Gia đình gieo cấy 5 sào lúa, cơ bản bị ngã đổ hết do dông lốc nên phải nhanh chóng thu hoạch nhằm hạn chế thiệt hại”.
Tại thôn Bắc Dinh, xã Đồng Tiến, ông Phan Công Lập cũng tập trung nhân lực thu hoạch gọn 4 sào lúa của gia đình. Ông Lập cho biết: “Thu hoạch sớm để còn có thời gian tiến hành phơi lúa cho khô và làm đất gieo cấy vụ hè thu. Mùa này thời vụ rất sát nên phải xoay xở nhanh mới kịp được”.
Ông Lê Đình Khánh - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đồng Tiến cho biết: “Xã đã thông báo, chủ động kết nối với 25 chủ máy gặt trên địa bàn nhằm ổn định giá theo mặt bằng chung; đồng thời liên kết với thương lái, doanh nghiệp để đẩy mạnh thu mua lúa tươi, góp phần ổn định đầu ra cho bà con nông dân. Trước mắt, đã có doanh nghiệp vào thu mua gần 60 tấn lúa tại vùng sản xuất tập trung của xã”.
Đến thời điểm hiện tại, nhờ sự chủ động cao, toàn xã đã thu hoạch được trên 45% diện tích và đang phấn đấu hoàn thành trong những ngày tới.
Công an xã Đức Quang cũng đang huy động 100% cán bộ, chiến sỹ để hỗ trợ các gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn thu hoạch diện tích lúa xuân bị ngã đổ hoàn toàn.
Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, hiện nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được trên 29.000 ha lúa xuân (đạt khoảng 50% diện tích sản xuất), năng suất trung bình dự ước đạt khoảng 61 tạ/ha. Trong những ngày tới, các địa phương cần tranh thủ thời gian, tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch số diện tích lúa còn lại; đồng thời khẩn trương làm đất, xuống giống vụ hè thu. Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành gieo cấy vụ hè thu trước ngày 5/6.
Những cánh đồng ở Hà Tĩnh đang khoác lên mình sắc vàng óng ả của mùa lúa chín. Bà con nông dân tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc để thu hoạch nhanh gọn lúa xuân trong niềm vui được mùa.
Để tránh tình trạng bảo kê, "làm giá", gây khó khăn cho người dân, ngay từ đầu vụ thu hoạch lúa xuân, nhiều địa phương ở Hà Tĩnh đã tăng cường công tác quản lý, kiểm soát và điều tiết dịch vụ máy gặt.
Hà Tĩnh chuẩn bị bước vào sản xuất vụ hè thu năm 2026 nhưng dung tích tại nhiều hồ đập mới đạt từ 50 - 80% so với thiết kế. Thực tế này đặt ra yêu cầu các địa phương, đơn vị thủy lợi phải thực hiện xây dựng phương án điều tiết hợp lý, tiết kiệm ngay từ đầu vụ.
