Tranh thủ thời tiết thuận lợi, đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa xuân

Thái Oanh - Phan Cúc
(Baohatinh.vn) - Tranh thủ thời tiết thuận lợi, bà con nông dân Hà Tĩnh đã nhanh chóng xuống đồng, huy động máy móc để thu hoạch nhanh, gọn diện tích lúa vụ xuân 2026 sau ảnh hưởng của đợt dông lốc vừa qua.

Trên các cánh đồng của xã Thạch Khê, máy gặt được huy động để hỗ trợ bà con thu hoạch nhanh diện tích lúa vụ xuân.
Nhanh tay đưa các bao lúa lên xe đẩy để chở về nhà, ông Lê Quang Tính (thôn Tân Phúc, xã Thạch Khê) cho biết: “Gia đình gieo cấy 5 sào lúa, cơ bản bị ngã đổ hết do dông lốc nên phải nhanh chóng thu hoạch nhằm hạn chế thiệt hại”.
Tại thôn Bắc Dinh, xã Đồng Tiến, ông Phan Công Lập cũng tập trung nhân lực thu hoạch gọn 4 sào lúa của gia đình. Ông Lập cho biết: “Thu hoạch sớm để còn có thời gian tiến hành phơi lúa cho khô và làm đất gieo cấy vụ hè thu. Mùa này thời vụ rất sát nên phải xoay xở nhanh mới kịp được”.
Ông Lê Đình Khánh - Phó Trưởng phòng Kinh tế, UBND xã Đồng Tiến cho biết: “Xã đã thông báo, chủ động kết nối với 25 chủ máy gặt trên địa bàn nhằm ổn định giá theo mặt bằng chung; đồng thời liên kết với thương lái, doanh nghiệp để đẩy mạnh thu mua lúa tươi, góp phần ổn định đầu ra cho bà con nông dân. Trước mắt, đã có doanh nghiệp vào thu mua gần 60 tấn lúa tại vùng sản xuất tập trung của xã”.
Do ảnh hưởng của mưa to kèm gió mạnh vào chiều tối ngày 3/5 nên hơn 400 ha lúa vụ xuân trên địa bàn phường Bắc Hồng Lĩnh bị đổ ngã.
Tranh thủ thời tiết, bà con nông dân đã nhanh chóng thu hoạch theo phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, ưu tiên các diện tích trũng thấp, lúa bị đổ ngã nhiều nhằm hạn chế thất thoát.
Các tổ dân phố đã chủ động kết nối với các chủ máy gặt để ổn định giá theo mặt bằng chung.
Lúa tươi được thương lái tập trung thu mua tại các điểm tập kết.
Vụ xuân 2026, toàn xã Hồng Lộc gieo cấy hơn 1.000 ha lúa. Bà con nông dân đã huy động tối đa nhân lực, máy móc thu hoạch diện tích lúa chín.
Đến thời điểm hiện tại, nhờ sự chủ động cao, toàn xã đã thu hoạch được trên 45% diện tích và đang phấn đấu hoàn thành trong những ngày tới.
Cùng với đó, UBND xã Hồng Lộc đã tăng cường công tác chỉ đạo, phối hợp với lực lượng công an xã trực tiếp xuống các chân ruộng để kiểm tra, nắm bắt tình hình hoạt động của các máy gặt, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp nâng giá, chèn ép giá, đảm bảo quyền lợi cho bà con nông dân.
Công an xã Đức Quang cũng đang huy động 100% cán bộ, chiến sỹ để hỗ trợ các gia đình neo đơn, có hoàn cảnh khó khăn thu hoạch diện tích lúa xuân bị ngã đổ hoàn toàn.
Song song với việc tập trung thu hoạch vụ xuân, bà con nông dân cũng tranh thủ dọn dẹp rơm rạ trên đồng ruộng để chuẩn bị làm đất gieo cấy vụ hè thu.

​Theo thông tin từ Chi cục Trồng trọt và Chăn nuôi Hà Tĩnh, hiện nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được trên 29.000 ha lúa xuân (đạt khoảng 50% diện tích sản xuất), năng suất trung bình dự ước đạt khoảng 61 tạ/ha. Trong những ngày tới, các địa phương cần tranh thủ thời gian, tập trung huy động tối đa nhân lực, máy móc để đẩy nhanh tiến độ thu hoạch số diện tích lúa còn lại; đồng thời khẩn trương làm đất, xuống giống vụ hè thu. Toàn tỉnh phấn đấu hoàn thành gieo cấy vụ hè thu trước ngày 5/6.

Tags:

#lúa xuân #Hà Tĩnh #nông nghiệp

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

