Hồ đập xuống cấp, nguy cơ thiếu nước sản xuất vụ hè thu ở Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Nhiều hồ đập trên địa bàn Hà Tĩnh đang xuống cấp nghiêm trọng, khiến khả năng tích trữ nước bị suy giảm, tiềm ẩn nguy cơ thiếu nước phục vụ sản xuất vụ hè thu năm 2026.
Tại xã Sơn Tiến, đập Háp có dung tích khoảng 0,45 triệu m³ là một trong 5 đập chứa lớn nhất địa phương, cung cấp nước tưới cho gần 100 ha lúa của 6 thôn trong cả vụ xuân và hè thu. Tuy nhiên hiện nay, cửa van đóng mở của đập đã hư hỏng, thân đập bằng đất xuống cấp, lòng đập bị bồi lắng khiến mực nước chỉ còn ở mức nước chết. Điều này khiến người dân lo lắng khi bước vào vụ sản xuất hè thu.
Tình trạng tương tự cũng diễn ra tại xã Hà Linh. Đập Hóp có dung tích 0,45 triệu m³, là một trong 3 hồ chứa lớn nhất của địa phương, phục vụ tưới tiêu cho khoảng 50 ha lúa tại thôn 5 và thôn 6. Tuy nhiên, do lòng hồ bị bồi lắng nghiêm trọng và công trình xuống cấp, lượng nước hiện đã giảm gần 70% so với thiết kế và gần như chạm mực nước chết.
Là vùng hạ du sông Rác nhưng nhiều năm nay, hơn 100 ha đất trồng lúa tại các thôn: Hòa Bình, Tuần Tượng, Tân Phong và Trung Phong của xã Kỳ Xuân (Hà Tĩnh) luôn trong tình trạng thiếu nước tưới, đặc biệt là vào thời điểm xuống giống.
