Triệt phá nhóm 'Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ' gần 50 người hoạt động kín tại Quảng Trị

Công an tỉnh Quảng Trị vừa phát hiện, xử lý một nhóm hoạt động “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” trái phép với khoảng 50 người tham gia, tổ chức sinh hoạt kín tại nhiều địa bàn như các phường Đồng Hới, Đồng Thuận, Đồng Sơn và xã Quảng Ninh.

Theo cơ quan công an, nhóm này do Nguyễn Duy Cường (SN 1991, quê xã Phật Tích, tỉnh Bắc Ninh) cầm đầu. Hoạt động được tổ chức chặt chẽ theo mô hình phân cấp, từ “chấp sự” đến các quản lý khu vực, nhóm gia đình và các “tín đồ”. Các điểm sinh hoạt thường xuyên thay đổi địa điểm, không đăng ký tạm trú, lựa chọn nơi kín đáo, bố trí người cảnh giới nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Đáng chú ý, khi tham gia sinh hoạt, các thành viên phải tắt điện thoại, giao nộp cho người quản lý, hạn chế đi lại và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định mang tính “bảo mật”. Nhóm này chủ yếu tiếp cận những người có hoàn cảnh khó khăn, đang gặp vấn đề về tâm lý, sức khỏe để lôi kéo tham gia thông qua các tài liệu, video thuyết giảng.

hoi-thanh-19426-19.jpg
Đối tượng cầm đầu Nguyễn Duy Cường. Ảnh TTXVN

Cụ thể, thời gian qua, Nguyễn Duy Cường đã nhiều lần tổ chức “lễ vượt qua” tại nhiều điểm trên địa bàn Quảng Trị, mỗi điểm từ 5–6 người tham gia. Xác định đây là hoạt động tôn giáo trái phép, lực lượng an ninh đã xây dựng kế hoạch đấu tranh, đồng loạt kiểm tra các điểm nghi vấn. Theo đó, công an phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra, phát hiện 8 địa điểm sinh hoạt trái phép ở các phường, xã kể trên.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã xử lý đối tượng cầm đầu, 7 đối tượng tích cực và làm việc với 41 người có liên quan. Tang vật thu giữ gồm 8 máy tính xách tay, 31 điện thoại, 1 máy tính bảng, 7 cuốn kinh cùng 33 loại tài liệu thuyết giảng liên quan đến “lễ vượt qua”, tiền dâng lễ và nhiều vật chứng khác. Bước đầu, Nguyễn Duy Cường và các thành viên thừa nhận hành vi tổ chức, tham gia sinh hoạt trái phép.

Tài liệu thu giữ cho thấy nhóm có dấu hiệu lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để tuyên truyền yếu tố mê tín dị đoan và trục lợi. Theo Công an tỉnh Quảng Trị, “Hội thánh Đức Chúa Trời Mẹ” có nguồn gốc từ Hàn Quốc, xuất hiện tại Việt Nam từ năm 2001, thường núp bóng hoạt động kinh doanh, từ thiện để lôi kéo người tham gia, đặc biệt là người trẻ và người có hoàn cảnh khó khăn, bằng các luận điệu như “tận thế”, “cứu rỗi”.

hoi-thanh-19426-20.jpg
Nhiều tang vật, tài liệu liên quan đến hoạt động của các đối tượng trong hội nhóm “Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” bị thu giữ. Ảnh: TTXVN

Người tham gia bị chi phối tư tưởng, sinh hoạt tại các điểm nhóm khép kín, đóng góp tài chính theo tỷ lệ thu nhập. Hoạt động của tổ chức này có dấu hiệu mê tín, biến tướng, gây ảnh hưởng đến đời sống gia đình và xã hội. Tại Quảng Trị, dù nhiều điểm nhóm trước đó đã bị giải tán, song hoạt động vẫn có dấu hiệu tái xuất dưới hình thức kín đáo hơn.

Công an tỉnh Quảng Trị khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác, không tham gia các hội nhóm có biểu hiện mê tín, trục lợi; đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các dấu hiệu nghi vấn. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra, làm rõ các dấu hiệu liên quan đến hành vi “lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “hành nghề mê tín, dị đoan”.

Cháy khu trưng bày sản phẩm gỗ Hào Quang: Người dân hỗ trợ cứu tài sản

Cháy khu trưng bày sản phẩm gỗ Hào Quang: Người dân hỗ trợ cứu tài sản

Trưa 12/4, khu vực trưng bày Công ty TNHH Chế biến gỗ và thương mại Hào Quang (phường Thành Sen, Hà Tĩnh) xảy ra cháy lớn. Lực lượng chức năng đã huy động 3 xe chuyên dụng, tối đa lực lượng dập lửa. Chủ cơ sở và người dân xung quanh tích cực hỗ trợ di chuyển tài sản, hạn chế thiệt hại do hỏa hoạn.
Phòng ngừa hoả hoạn trong khu dân cư mùa nắng nóng

Phòng ngừa hoả hoạn trong khu dân cư mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài tại Hà Tĩnh khiến nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư gia tăng, việc siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy, đẩy mạnh kiểm tra, tuyên truyền góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.
Lưu thông qua vòng xuyến, vì sao còn lộn xộn?

Lưu thông qua vòng xuyến, vì sao còn lộn xộn?

Vòng xuyến được thiết kế để giảm xung đột, điều tiết giao thông. Thế nhưng, tại một số khu vực ở Hà Tĩnh lại trở nên lộn xộn do người tham gia giao thông thiếu ý thức, không chấp hành quy tắc lưu thông.