Bắt đối tượng sát hại vợ cũ ngay trong đêm

(Baohatinh.vn) - Do còn mâu thuẫn sau ly hôn, Trần Văn Thắng (trú tổ dân phố Thắng Hòa, phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) đã dùng dao đâm vợ cũ tử vong.
Theo thông tin ban đầu từ Công an phường Hà Huy Tập, khoảng 20h40 ngày 16/4/2026, chị L.T.M. (SN 1986, trú tổ dân phố Thắng Hoà) đến nhà em trai sống gần đó là anh L.Q.H. (SN 1990) thì đồng thời gặp chồng cũ là Trần Văn Thắng (SN 1981), cùng trú trong một tổ dân phố.
Thắng và chị M. ngồi ngoài hàng lang nói chuyện. Trong quá trình này, Thắng dùng dao đã chuẩn bị sẵn trong người đâm vào vùng cổ chị M.
Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu ở BVĐK tỉnh Hà Tĩnh nhưng không qua khỏi.
Sau khi gây án, đối tượng Trần Văn Thắng đã chạy trốn khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Công an phường Hà Huy Tập đã triển khai lực lượng và nhanh chóng bắt giữ Trần Văn Thắng khi đang lẩn trốn tại vùng đồng gần địa điểm gây án.
Được biết, chị M. vừa trở về địa phương được 5 ngày, sau thời gian đi xuất khẩu lao động.
Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.
