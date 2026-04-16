Bắt đối tượng sát hại vợ cũ ngay trong đêm

T.A
(Baohatinh.vn) - Do còn mâu thuẫn sau ly hôn, Trần Văn Thắng (trú tổ dân phố Thắng Hòa, phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh) đã dùng dao đâm vợ cũ tử vong.

Cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu từ Công an phường Hà Huy Tập, khoảng 20h40 ngày 16/4/2026, chị L.T.M. (SN 1986, trú tổ dân phố Thắng Hoà) đến nhà em trai sống gần đó là anh L.Q.H. (SN 1990) thì đồng thời gặp chồng cũ là Trần Văn Thắng (SN 1981), cùng trú trong một tổ dân phố.

Thắng và chị M. ngồi ngoài hàng lang nói chuyện. Trong quá trình này, Thắng dùng dao đã chuẩn bị sẵn trong người đâm vào vùng cổ chị M.

Nạn nhân sau đó được đưa đi cấp cứu ở BVĐK tỉnh Hà Tĩnh nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây án, đối tượng Trần Văn Thắng đã chạy trốn khỏi hiện trường. Nhận tin báo, Công an phường Hà Huy Tập đã triển khai lực lượng và nhanh chóng bắt giữ Trần Văn Thắng khi đang lẩn trốn tại vùng đồng gần địa điểm gây án.

Đối tượng Thắng bị lực lượng công an bắt giữ.

Được biết, chị M. vừa trở về địa phương được 5 ngày, sau thời gian đi xuất khẩu lao động.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

#vụ án mạng #công an #trần văn thắng #hà huy tập #giết người #bắt giữ #xã hội

Phòng ngừa hoả hoạn trong khu dân cư mùa nắng nóng

Nắng nóng kéo dài tại Hà Tĩnh khiến nguy cơ cháy nổ ở khu dân cư gia tăng, việc siết chặt công tác phòng cháy, chữa cháy, đẩy mạnh kiểm tra, tuyên truyền góp phần bảo đảm an toàn cho người dân.
Lưu thông qua vòng xuyến, vì sao còn lộn xộn?

Vòng xuyến được thiết kế để giảm xung đột, điều tiết giao thông. Thế nhưng, tại một số khu vực ở Hà Tĩnh lại trở nên lộn xộn do người tham gia giao thông thiếu ý thức, không chấp hành quy tắc lưu thông.