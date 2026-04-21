Rủ nhau đánh “ba cây” ăn tiền, 8 bị cáo lĩnh án

Theo cáo trạng, sáng 16/12/2025, Phạm Văn Hải (SN 1998, trú phường Hà Huy Tập) cùng Trương Văn Nhân (SN 2001), Lê Hữu Hoàng (SN 1994), Lê Trung Thông (SN 1999), Trương Xuân Quân (SN 1997), Trần Đức Hoàn (SN 2002), Nguyễn Phúc Hiếu (SN 1995, cùng trú phường Thành Sen) và Nguyễn Phi Hùng (SN 1999, trú xã Thạch Xuân) chơi bida tại quán Winner (đường Lê Duẩn, phường Thành Sen).

Chiều 20/4, TAND khu vực 1 – Hà Tĩnh mở phiên tòa xét xử Phạm Văn Hải cùng các đồng phạm về tội “Đánh bạc”.

Đến khoảng 13 giờ cùng ngày, Hải nảy sinh ý định đánh bạc nên rủ Nhân lên tầng 2 của quán đánh bài “ba cây cầm chương”, thắng thua bằng tiền 50.000 đồng/ván. Sau đó, các đối tượng còn lại lần lượt tham gia.

Đến khoảng 15 giờ, khi các bị cáo đang đánh bạc thì bị Công an phường Thành Sen phát hiện, bắt quả tang; thu giữ tại hiện trường 10,26 triệu đồng cùng nhiều tang vật liên quan.

Cơ quan tố tụng xác định, dù số tiền dùng để đánh bạc không lớn nhưng có 5/8 bị cáo có nhân thân xấu, từng vi phạm pháp luật, song tiếp tục thực hiện hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo, thể hiện sự ăn năn hối cải và xin được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Căn cứ các quy định của pháp luật, Hội đồng xét xử TAND khu vực 1 đã tuyên phạt: bị cáo Phạm Văn Hải 8 tháng tù; các bị cáo Trương Xuân Quân, Nguyễn Phi Hùng, Nguyễn Phúc Hiếu mỗi bị cáo 7 tháng tù; bị cáo Lê Trung Thông 6 tháng tù; các bị cáo còn lại bị phạt tiền, mỗi bị cáo 30 triệu đồng, cùng về tội “Đánh bạc” theo khoản 1, Điều 321 Bộ luật Hình sự.