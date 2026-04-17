Bắt 5 đối tượng sử dụng ma túy trong nhà trọ lúc nửa đêm

5 đối tượng bị bắt giữ tại nhà trọ ở TDP 2 Nam Hà

Vào khoảng 1h30 ngày 8/4, qua công tác trinh sát, Công an phường Thành Sen kiểm tra, phát hiện một nhóm người có biểu hiện nghi vấn tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong phòng trọ thuộc TDP 2 Nam Hà.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ bộ dụng cụ sử dụng chất ma túy cùng nhiều tang vật có liên quan. Kết quả xét nghiệm cho thấy, cả 5/5 đối tượng đều dương tính với chất ma túy.

Các đối tượng bị tạm giữ gồm: Hoàng Xuân Long (SN 1992), Hoàng Xuân Tiến (SN 1995), cùng trú tại TDP 3 Nam Hà; Nguyễn Văn Nghĩa (SN 1996), trú tại TDP 1 Nam Hà; Trịnh Long Vũ (SN 2003), trú tại TDP 9 Nam Hà, phường Thành Sen; Trần Thế Anh (SN 1989), trú tại TDP Liên Vinh, phường Hà Huy Tập.

Sau khi bắt giữ, Công an phường Thành Sen tiếp tục phối hợp với các đơn vị chức năng tập trung xác minh, điều tra mở rộng vụ việc.

4 đối tượng bị khởi tố về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đến ngày 16/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng gồm: Hoàng Xuân Long, Hoàng Xuân Tiến, Trịnh Long Vũ và Trần Thế Anh về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đối với Nguyễn Văn Nghĩa, Công an phường Thành Sen đã tham mưu UBND phường ban hành quyết định áp dụng biện pháp quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy theo đúng quy định của pháp luật.