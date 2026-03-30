1 tuần, 3 vụ đuối nước và hồi chuông báo động đầu mùa nắng nóng

Vị trí giếng làng, nơi ông Bùi Văn Quang - Tổ trưởng Tổ dân phố Kỳ Sơn cứu sống cháu T.K.A.

Dù đã hơn 1 tuần trôi qua, chị N.T.H, tổ dân phố Kỳ Sơn (phường Hà Huy Tập) vẫn không thể quên được cảm giác sợ hãi của buổi sáng 22/3 vừa qua. Cháu T.K.A (4 tuổi), con trai của chị đã cùng anh chị em họ ra giếng làng chơi, không may bị trượt chân ngã vào nước sâu. Đúng thời điểm đó, ông Bùi Văn Quang - Tổ trưởng Tổ dân phố Kỳ Sơn đi qua, phát hiện sự việc và kịp thời cứu vớt cháu lên.

Ông Quang nhớ lại: “Khi phát hiện ra, cháu đã bất động dưới mặt nước. Tôi vội vàng lao xuống để vớt cháu lên và sơ cứu. Rất may, sau một lúc được cấp cứu, cháu bắt đầu tỉnh lại. Thời điểm đó, nếu chỉ chậm khoảng vài phút nữa, e rằng sự việc đau lòng đã xảy ra”.

Khu vực xảy ra sự việc là giếng làng của tổ dân phố, trước đây phục vụ nguồn nước cho bà con, về sau được chỉnh trang gắn với không gian cộng đồng. Theo ông Quang, giếng nước này rất sâu, dễ trượt chân ngã. Để đảm bảo an toàn cho người dân, tổ dân phố đã huy động nguồn lực xã hội hoá xây dựng tường rào cao 80cm đề phòng tai nạn đuối nước.

Tuy nhiên, khu vực giếng làng thường xuyên thu hút nhiều trẻ em đến chơi, đã có cháu tò mò trèo qua hàng rào để vào trong câu cá. Cách đây 2 năm, tại vị trí này cũng đã từng có 1 cháu bé ngã xuống giếng vì trèo vào bên trong để câu cá.

Trước đó, ngày 17/3, em Phan Lê Bảo Lộc (SN 2012, trú thôn Phú Lâm, xã Hương Khê, Hà Tĩnh), học sinh lớp 8, Trường THCS Phú Gia cùng bạn đi bắn chim tại khu vực đập sông Tiêm (thôn Trường Sơn, xã Hương Khê). Sau đó, khi xuống hạ lưu đập để tắm, em không may bị đuối nước. May mắn, em được người dân đi qua cứu kịp thời.

Em N.P.N, học sinh Trường THCS Chu Văn An bị đuối nước thương tâm tại khu vực cầu Rào qua sông Tiêm.

Thế nhưng, may mắn không phải lúc nào cũng đến. Chỉ 4 ngày sau, tại khu vực cầu Rào qua sông Tiêm (xã Hương Xuân), em N.P.N, trú tại thôn 9, xã Hương Khê, học sinh Trường THCS Chu Văn An đã bị đuối nước thương tâm, không thể qua khỏi.

Chỉ trong vòng chưa đến 1 tuần, 3 vụ tai nạn đuối nước đã xảy ra. Điều đáng nói, chỉ mới vào đầu mùa nắng nóng, tai nạn đuối nước đã có những hậu quả đáng tiếc, để lại nỗi đau xé lòng cho gia đình. Theo Sở Y tế Hà Tĩnh, trong năm 2025, toàn tỉnh xảy ra 20 vụ đuối nước làm 21 trẻ em tử vong. Từ đầu năm đến nay (tính đến 30/3), toàn tỉnh xảy ra 6 vụ đuối nước làm 5 trẻ em tử vong.

Qua phân tích các vụ việc, nguyên nhân chính dẫn đến tai nạn đuối nước trước hết đến từ sự thiếu giám sát của người lớn. Nhiều gia đình, nhất là ở khu vực nông thôn, trẻ em thường tự chơi với nhau, tiềm ẩn nhiều rủi ro. Bên cạnh đó, kỹ năng phòng tránh và xử lý tình huống của trẻ còn hạn chế, không ít em dù biết bơi nhưng lại chủ quan, tắm ở khu vực nước sâu, dòng chảy mạnh hoặc không lường trước các tình huống nguy hiểm như hụt chân, chuột rút…

Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đã kết nối, kêu gọi nguồn xã hội hoá xây dựng nhiều bể bơi cho trẻ em, góp phần nâng cao khả năng phòng tai nạn đuối nước.

Thời gian qua, các cấp ngành, địa phương đã triển khai nhiều giải pháp, chương trình phòng chống đuối nước, tai nạn thương tích. Trong năm 2025, Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh đã triển khai đa dạng các hình thức phòng chống tai nạn đuối nước.

Đặc biệt, mô hình “Bể bơi cho em” được triển khai hiệu quả với việc trao tặng 3 bể bơi cố định tại phường Bắc Hồng Lĩnh, xã Hương Sơn, xã Đức Thọ; 15 bể bơi di động tại các trường học; hơn 250 điểm phao và công trình phao cứu sinh, 300 điểm cảnh báo đuối nước cùng hệ thống camera an ninh, loa phát thanh cảnh báo được xây dựng. Toàn tỉnh đã tổ chức hơn 80 lớp dạy bơi miễn phí cho gần 3.000 thiếu nhi.

Những nỗ lực này nhằm hình thành mạng lưới phòng ngừa tai nạn đuối nước rộng khắp, nỗ lực kéo giảm tình trạng tai nạn đuối nước trong thanh thiếu niên; đồng thời, nâng cao rõ rệt nhận thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ em và phụ huynh.

Tại các địa phương, công tác phòng chống đuối nước cho trẻ cũng được tập trung cao. Anh Trương Quang Tuấn - Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường, Bí thư Đoàn phường Hà Huy Tập cho biết: “Chúng tôi đã chỉ đạo các chi đoàn cơ sở tổ chức tuyên truyền đến từng khu vực dân cư, trường học; tổ chức rà soát các vị trí nguy hiểm, có nguy cơ xảy ra đuối nước, cắm biển cảnh báo, loa phát thanh cảnh báo đuối nước... Hiện nay, phường đã xây dựng 1 bể bơi cố định từ nguồn xã hội hoá, đây là cơ sở để địa phương tiếp tục mở các lớp dạy bơi miễn phí cho trẻ em”.

Mỗi gia đình cần chủ động trang bị cho trẻ kỹ năng bơi lội, nhận biết khu vực nguy hiểm, cách xử lý tình huống khi gặp sự cố.

Mùa nắng nóng đã bắt đầu, những vụ tai nạn đuối nước liên tiếp vừa xảy ra một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về những nguy cơ tiềm ẩn tai nạn đuối nước. Bên cạnh các giải pháp từ chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, hơn ai hết, vai trò của gia đình và cộng đồng dân cư là yếu tố then chốt trong việc bảo vệ an toàn cho trẻ.

Mỗi gia đình, mỗi bậc phụ huynh cần nâng cao ý thức trong quản lý, giám sát con em mình; tuyệt đối không để trẻ nhỏ vui chơi, tắm mát ở khu vực sông, hồ, ao, đập khi không có người lớn đi kèm. Đồng thời, cần chủ động trang bị cho trẻ những kỹ năng thiết yếu như: học bơi, nhận biết khu vực nguy hiểm, kỹ năng kêu cứu và cách xử lý tình huống khi gặp sự cố.

Ở cấp cơ sở, các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố, thôn xóm cần phát huy vai trò, có thể thành lập các đội xung kích, tổ tự quản để thường xuyên nhắc nhở, giám sát trẻ em trong dịp hè. Việc kịp thời phát hiện, cảnh báo và xử lý các nguy cơ mất an toàn góp phần quan trọng để mùa hè thực sự là khoảng thời gian vui tươi, bổ ích, không còn nỗi ám ảnh mang tên tai nạn đuối nước.