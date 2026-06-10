Sửa chữa biển chỉ dẫn, biển báo giao thông sau phản ánh của Báo và PTTH Hà Tĩnh

Tình trạng nhiều biển báo giao thông, biển chỉ dẫn trên tuyến đường ĐH.38 bị hư hỏng, nghiêng đổ trong thời gian dài gây mất an toàn giao thông.

Ngày 3/6, Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh đã đăng tải bài viết Bao giờ biển báo giao thông trên tuyến ĐH.38 được sửa chữa, phản ánh tình trạng nhiều biển báo giao thông, biển chỉ dẫn trên tuyến đường ĐH.38 bị hư hỏng, nghiêng đổ gây mất an toàn giao thông.

Đường ĐH.38 là tuyến giao thông huyết mạch nối từ xã Can Lộc đến xã Đồng Lộc và đi qua xã Xuân Lộc. Thế nhưng, sau các đợt mưa bão, đặc biệt là bão số 5 và bão số 10 năm 2025, nhiều biển báo giao thông, biển chỉ dẫn trên tuyến đường này bị hư hỏng, nghiêng đổ hoặc xuống cấp. Tình trạng này kéo dài đã ảnh hưởng đến việc nhận diện hướng đi của người dân, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Đặc biệt, tại khu vực giáp ranh giữa thôn Xuân Thủy (xã Can Lộc) và thôn Yên Xuân (xã Xuân Lộc), nhiều biển báo bị gãy đổ, hư hỏng nhưng chưa được khắc phục kịp thời.

Tiếp thu nội dung phản ánh, chính quyền các xã Can Lộc và Xuân Lộc đã khẩn trương phối hợp kiểm tra thực tế, rà soát toàn bộ hệ thống biển báo trên tuyến.

Công nhân tiến hành sửa chữa nhiều biển chỉ dẫn xuống cấp trên tuyến đường ĐH.38.

Theo đó, vào chiều ngày 9/6, các biển báo bị nghiêng đổ đã được dựng lại; nhiều biển chỉ dẫn xuống cấp, hư hỏng được thay thế và lắp đặt mới nhằm bảo đảm khả năng quan sát, nhận diện cho người tham gia giao thông.

Ông Nguyễn Đình Cường - cán bộ Phòng Kinh tế, UBND xã Can Lộc cho biết: “Ngay sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh từ Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh, địa phương đã phối hợp với các đơn vị và xã Xuân Lộc tiến hành kiểm tra, rà soát hiện trạng các biển báo trên tuyến ĐH.38. Những vị trí hư hỏng, nghiêng đổ đã được sửa chữa, khắc phục kịp thời nhằm bảo đảm an toàn cho người dân khi tham gia giao thông”.

Các biển chỉ dẫn, biển báo giao thông được sửa chữa, lắp đặt lại, tạo thuận lợi cho người dân khi lưu thông.

Việc nhanh chóng sửa chữa, bổ sung hệ thống biển báo giao thông trên tuyến ĐH.38 không chỉ góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông nông thôn mà còn nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.