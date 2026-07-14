Người dân Hoành Sơn mòn mỏi chờ dòng điện ổn định

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh tri ân gia đình chính sách, người có công 14/07/2026 15:01 Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, sáng 14/7, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, người có công tại một số địa phương.

Tài chính thị trường ngày 14/7: Xe điện chiếm gần 50% thị trường ô tô Hà Tĩnh 14/07/2026 07:40 Ô tô điện đang bứt tốc tại Hà Tĩnh, chiếm gần một nửa doanh số bán xe nhờ giá cạnh tranh, chi phí vận hành thấp và chính sách ưu đãi. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/7: Đêm có mưa rào, ngày trời nắng 14/07/2026 05:01 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 14/7: Có mây, đêm có lúc có mưa, mưa rào, ngày trời nắng, nhiệt độ 26 - 32 độ C.

[Motion graphic] 11 trường hợp ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử 13/07/2026 13:43 Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 91/2026/TT-BTC Quy định một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định 254/2026/NĐ-CP, trong đó, có quy định chi tiết 11 trường hợp ngừng, tạm ngừng sử dụng hóa đơn điện tử.

Lặng thầm cống hiến vì đô thị xanh - sạch - đẹp 13/07/2026 11:15 Đằng sau diện mạo khang trang của đô thị là sự cống hiến thầm lặng của những người công nhân thu gom rác, công nhân thoát nước ở Hà Tĩnh. Mỗi ngày, họ cần mẫn làm sạch đường phố, khơi thông cống rãnh, góp phần giữ gìn môi trường sống xanh, sạch, đẹp.

Tài chính thị trường ngày 13/7: Đất nghĩa trang trở thành kênh đầu tư mới 13/07/2026 07:44 Trong khi nhiều phân khúc bất động sản còn trầm lắng, đất tại các công viên nghĩa trang được quy hoạch bài bản đang thu hút sự quan tâm nhờ nguồn cung hạn chế và nhu cầu ngày càng tăng. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/7: Có mưa rào và dông rải rác 13/07/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 13/7: Có mưa rào và dông rải rác, ngày có nắng gián đoạn. Nhiệt độ: 26 - 32 độ C.

Ngược dòng ký ức về "tọa độ lửa" Bãi Dừa 12/07/2026 12:46 Từng là "tọa độ lửa" trong kháng chiến, Khu di tích lịch sử Bãi Dừa (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh) đã trở thành một "địa chỉ đỏ", góp phần gìn giữ và lan tỏa những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng cho các thế hệ mai sau.

Sống khỏe cùng BHT: Đục thủy tinh thể - nhận biết sớm, can thiệp kịp thời 12/07/2026 10:00 Đục thủy tinh thể là một trong những nguyên nhân gây suy giảm thị lực và mù lòa hàng đầu hiện nay. Tuy nhiên, bệnh có thể điều trị được nếu can thiệp đúng thời điểm. Bác sĩ CKII Võ Tá Thiện - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn Hà Tĩnh sẽ tư vấn trong chương trình Sống khỏe cùng BHT.

Văn hóa giao thông ở Hà Tĩnh: Vì sao vẫn “lỗi nhịp”? 12/07/2026 07:53 Khi hạ tầng đô thị Hà Tĩnh đang dần được đồng bộ, văn hóa giao thông vẫn còn “lỗi nhịp” bởi sự thiếu ý thức của không ít người cầm lái.

Những người đăng ký hiến tạng ở Hà Tĩnh: Cho đi để sự sống được tiếp nối 12/07/2026 05:16 Nhiều người dân ở Hà Tĩnh đã quyết định đăng ký hiến tạng với mong muốn mang lại cơ hội sống cho những người khác. Với họ, cho đi để sự sống được tiếp nối...

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 12/7: Có mưa rào và dông rải rác 12/07/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 12/7: Nhiều nơi có mưa vừa và dông rải rác. Nhiệt độ dao động từ 25 - 30°C.

Bất an khi qua nút giao ở xã Cẩm Xuyên 11/07/2026 16:21 Nút giao giữa quốc lộ 1 với tuyến đường trục xã Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) có lưu lượng người và phương tiện lớn nhưng chưa được lắp đặt hệ thống đèn tín hiệu giao thông, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn.

Xóa bỏ định kiến giới và mất cân bằng giới tính khi sinh 11/07/2026 14:21 Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh đang là thách thức lớn. Hà Tĩnh đã triển khai nhiều giải pháp nhằm thay đổi nhận thức, từng bước kiểm soát tỷ số giới tính khi sinh.

Bí thư Tỉnh ủy Khánh Hoà dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc 11/07/2026 11:59 Nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026) và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc (24/7/1968 - 24/7/2026), sáng 11/7, đoàn công tác của Tỉnh ủy Khánh Hòa do đồng chí Trần Phong - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dẫn đầu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, tỉnh Hà Tĩnh).

Hà Tĩnh: Giữ nhịp tăng trưởng từ vị thế dẫn đầu 11/07/2026 10:04 Dẫn đầu cả nước với mức tăng GRDP 12,79% trong 6 tháng đầu năm 2026, Hà Tĩnh đang có nền tảng tăng trưởng tích cực, nhưng áp lực giữ nhịp và lan tỏa động lực vẫn rất lớn.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/7: Đêm không mưa, ngày nắng 11/07/2026 05:05 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 11/7: Mây thay đổi, đêm phổ biến không mưa; ngày nắng, chiều có mưa rào và dông rải rác

Bộ trưởng Bộ Xây dựng dâng hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại Hà Tĩnh 10/07/2026 14:38 Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ và 58 năm Chiến thắng Đồng Lộc, sáng 10/7, đồng chí Trần Hồng Minh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng và đoàn công tác của bộ đã tới dâng hương tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Ngã ba Đồng Lộc.

Tài chính thị trường ngày 10/7: Bộ Tài chính nói gì về nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 3 tỷ đồng? 10/07/2026 07:44 Bộ Tài chính cho biết chưa có cơ sở điều chỉnh ngưỡng doanh thu chịu thuế hộ kinh doanh lên 3 tỷ đồng/năm và sẽ tiếp tục đánh giá sau thời gian áp dụng chính sách mới. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/7: Đêm không mưa, ngày nắng 10/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 10/7: Mây thay đổi, đêm phổ biến không mưa, ngày nắng; nhiệt độ: 27 - 34 độ C.

Đồng chí Phạm Gia Túc dâng hương tại Khu di tích lịch sử Bãi Dừa 10/07/2026 05:00 Tối 9/7, đồng chí Phạm Gia Túc – Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến dâng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Khu di tích lịch sử Bãi Dừa (xã Cổ Đạm, Hà Tĩnh).

Lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh tại Bãi Dừa 09/07/2026 20:30 Lễ tri ân các liệt sĩ Đại đội Pháo binh 45 Hà Tĩnh hy sinh tại trận địa pháo Bãi Dừa và đón nhận bằng xếp hạng di tích lịch sử cấp tỉnh là dịp để bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã ngã xuống vì Tổ quốc; đồng thời khẳng định trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong bảo tồn, phát huy những giá trị lịch sử của quê hương.

Người dân tự nguyện giao nộp cá thể culi quý hiếm 09/07/2026 13:33 Công an xã Hương Khê (Hà Tĩnh) vừa phối hợp với Hạt Kiểm lâm Hương Khê tiếp nhận 1 cá thể culi quý hiếm do người dân địa phương tự nguyện giao nộp.

Đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng hoạt động Đảng bộ Các cơ quan Đảng tỉnh 09/07/2026 12:10 Sáng 9/7, Đảng ủy Các cơ quan Đảng tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị sơ kết công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2026.

Tài chính thị trường ngày 9/7: Chưa áp dụng giá điện sinh hoạt theo giờ với hộ gia đình 09/07/2026 07:40 Bộ Công thương cho biết, việc áp dụng biểu giá điện theo thời gian sử dụng chưa được triển khai đối với khách hàng sinh hoạt. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/7: Đêm không mưa, ngày nắng nóng 09/07/2026 05:00 Dự báo thời tiết Hà Tĩnh ngày 9/7: Mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng nóng, chiều có lúc có mưa rào và dông, nhiệt độ 26 - 35 độ C.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và ứng dụng công nghệ trong công tác tham mưu cấp ủy 08/07/2026 23:15 Chiều 8/7/2026, Thường trực Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với các ban Đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ thời gian tới.

Những "nhịp cầu" thắm tình hữu nghị ở biên giới Hà Tĩnh 08/07/2026 14:32 Trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, những người lính Biên phòng Hà Tĩnh không chỉ vững tay súng mà còn lặng lẽ nâng bước học sinh nghèo bên kia biên giới.

Lan tỏa tinh thần hiếu học từ chương trình “Hoa dâng Bác” ở Hà Tĩnh 08/07/2026 10:00 Vượt lên hoàn cảnh, 6 trẻ mồ côi tiêu biểu của Hà Tĩnh tham gia chương trình "Hoa dâng Bác" năm 2026 là những điển hình về ý chí vươn lên, nghị lực vượt khó và tinh thần hiếu học.

Tài chính thị trường ngày 8/7: Mỹ cấp 1.000 USD cho trẻ sơ sinh để đầu tư 08/07/2026 07:51 Chính phủ Mỹ sẽ cấp 1.000 USD vào tài khoản đầu tư dài hạn cho mỗi trẻ đủ điều kiện ngay khi chào đời. Khoản tiền này sẽ được tích lũy đến năm 18 tuổi để phục vụ học tập, mua nhà hoặc khởi nghiệp. Chi tiết có trong Bản tin Tài chính thị trường hôm nay của Báo và phát thanh, truyền hình Hà Tĩnh.

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