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Sớm "hồi sinh" khu du lịch bỏ hoang giữa núi rừng Hà Tĩnh

Sĩ Hoàng
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(Baohatinh.vn) - Sau thời gian dài hoang hóa, Khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim cần sớm được tái đầu tư nhằm phát huy tiềm năng, tạo điểm nhấn du lịch cho khu vực phía tây Hà Tĩnh.

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Nằm giữa núi rừng hùng vĩ phía tây Hà Tĩnh, Khu du lịch (KDL) sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim (xã Sơn Kim 1) từng được kỳ vọng trở thành điểm nghỉ dưỡng hấp dẫn.
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Được đầu tư từ những năm 2000 với quy mô hơn 10 ha và nguồn vốn hàng chục tỷ đồng, KDL sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim sở hữu nhiều lợi thế như nguồn nước khoáng nóng tự nhiên được đánh giá là một trong những mỏ nước khoáng chất lượng tốt ở khu vực phía Bắc; nằm trên trục Quốc lộ 8A - tuyến giao thông huyết mạch nối nội địa với Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo.
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Tuy nhiên, sau nhiều năm hoạt động không hiệu quả, khu du lịch này đang trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, hoang hóa giữa đại ngàn, gây lãng phí nguồn tài nguyên du lịch.
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Kỳ vọng không trở thành hiện thực, sau một thời gian ngắn hoạt động, lượng khách đến KDL sụt giảm, cơ sở hạ tầng không được đầu tư nâng cấp. Nhiều hạng mục như nhà sàn, nhà nghỉ, nhà hàng, khu vui chơi dần xuống cấp, hư hỏng nặng. Trải qua thời gian dài chịu tác động của thời tiết khắc nghiệt, phần lớn công trình chỉ còn là những khung nhà cũ kỹ, hoang phế.
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Không gian từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch của vùng biên trở nên nhếch nhác, hoang tàn.
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"Người dân chúng tôi rất mong khu du lịch sớm được hồi sinh để tạo thêm việc làm và phát triển kinh tế địa phương", ông Phạm Hiếu - người dân xã Sơn Kim 1 chia sẻ.
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Sơn Kim 1 là địa phương sở hữu nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng và trải nghiệm. Ngoài nguồn khoáng nóng tự nhiên quý hiếm, địa phương còn có khí hậu trong lành, cảnh quan rừng núi nguyên sơ, hệ sinh thái phong phú và nằm trên tuyến du lịch kết nối với nước bạn Lào.
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Do đó, việc tái đầu tư Khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim còn mang ý nghĩa khai thác tài nguyên du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực biên giới.
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Việc sớm "hồi sinh" điểm đến không chỉ giúp Sơn Kim 1 phát huy lợi thế tài nguyên sẵn có, tạo động lực phát triển kinh tế địa phương mà còn góp phần hình thành sản phẩm du lịch đặc trưng, làm phong phú thêm các điểm đến và nâng cao sức hấp dẫn du lịch Hà Tĩnh.

Tháng 3/2026, chủ đầu tư KDL là Công ty CP Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim đã bàn giao lại khu đất cho địa phương. Khu vực này có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng gắn với nguồn nước khoáng nóng tự nhiên, nếu được đầu tư bài bản sẽ góp phần khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có, thu hút du khách, tạo việc làm cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chúng tôi mong muốn sớm thu hút các doanh nghiệp có năng lực đến khảo sát, nghiên cứu và triển khai dự án mới.

Ông Phạm Anh Hào - Chủ tịch UBND xã Sơn Kim 1

Video: Nhếch nhác tại KDL sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim.

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Tags:

#Suối nước khoáng #Sơn KIm 1 #Nước khoáng sơn kim #Du lịch sinh thái Hà Tĩnh.

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