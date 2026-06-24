Sớm "hồi sinh" khu du lịch bỏ hoang giữa núi rừng Hà Tĩnh

(Baohatinh.vn) - Sau thời gian dài hoang hóa, Khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim cần sớm được tái đầu tư nhằm phát huy tiềm năng, tạo điểm nhấn du lịch cho khu vực phía tây Hà Tĩnh.
Kỳ vọng không trở thành hiện thực, sau một thời gian ngắn hoạt động, lượng khách đến KDL sụt giảm, cơ sở hạ tầng không được đầu tư nâng cấp. Nhiều hạng mục như nhà sàn, nhà nghỉ, nhà hàng, khu vui chơi dần xuống cấp, hư hỏng nặng. Trải qua thời gian dài chịu tác động của thời tiết khắc nghiệt, phần lớn công trình chỉ còn là những khung nhà cũ kỹ, hoang phế.
Không gian từng được kỳ vọng trở thành điểm nhấn du lịch của vùng biên trở nên nhếch nhác, hoang tàn.
Do đó, việc tái đầu tư Khu du lịch sinh thái nước khoáng nóng Sơn Kim còn mang ý nghĩa khai thác tài nguyên du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực biên giới.
Tháng 3/2026, chủ đầu tư KDL là Công ty CP Nước khoáng và Du lịch Sơn Kim đã bàn giao lại khu đất cho địa phương. Khu vực này có nhiều tiềm năng phát triển du lịch nghỉ dưỡng gắn với nguồn nước khoáng nóng tự nhiên, nếu được đầu tư bài bản sẽ góp phần khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có, thu hút du khách, tạo việc làm cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Chúng tôi mong muốn sớm thu hút các doanh nghiệp có năng lực đến khảo sát, nghiên cứu và triển khai dự án mới.
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