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Cận cảnh khu neo đậu tránh trú bão Cửa Nhượng bị xâm hại

Vũ Bằng
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(Baohatinh.vn) - Xác tàu cá và một số công trình tồn tại nhiều năm trong khu neo đậu tránh trú bão Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng an toàn neo đậu tàu thuyền.

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Khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá ở Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm) có diện tích mặt nước 71 ha, có thể chứa 300 tàu thuyền của ngư dân vào tránh trú.
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Tuy nhiên, hiện nay, khu vực này có nhiều xác tàu cũ bị bỏ lại, chiếm dụng mặt nước và làm thu hẹp không gian neo đậu của tàu thuyền.
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Bên cạnh đó, một số công trình xây dựng còn xâm hại hành lang bảo vệ công trình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Những công trình này phục vụ hoạt động đóng tàu thuyền suốt nhiều năm qua.
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Anh Trần Văn Tiến - chủ xưởng sửa chữa tàu thuyền cho biết: "Chúng tôi xây dựng công trình ở đây để phục vụ hoạt động sửa chữa tàu thuyền cho ngư dân. Chúng tôi vẫn biết việc sử dụng đất trong phạm vi khu tránh trú bão là chưa phù hợp và ảnh hưởng đến công tác quản lý của Nhà nước. Nếu địa phương bố trí được địa điểm sản xuất mới, thuận lợi và bảo đảm điều kiện hoạt động, chúng tôi sẽ chấp hành, tự giác tháo dỡ, di dời công trình theo quy định".
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Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường do dầu mỡ, rác thải phát sinh từ các phương tiện hư hỏng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp nhận tàu cá vào neo đậu tránh trú bão.
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Ông Đinh Sỹ Long (người thứ 2 bên trái sang) – phụ trách Cảng cá và Khu neo đậu tránh bão cho tàu cá Cửa Nhượng cho biết: “Đơn vị đã nhiều lần phối hợp kiểm tra, đồng thời có văn bản đề nghị chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan tổ chức xử lý, di dời các phương tiện bỏ hoang và giải tỏa các công trình vi phạm. Tuy nhiên, việc thực hiện vẫn gặp khó khăn do vướng mắc trong xác định chủ sở hữu, trách nhiệm quản lý và nguồn kinh phí thực hiện. Chúng tôi kiến nghị địa phương và cơ quan chức năng sớm có giải pháp xử lý dứt điểm nhằm bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, phát huy hiệu quả của công trình và phục vụ tốt công tác phòng, chống thiên tai".
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Trước mùa mưa bão năm nay, việc sớm có giải pháp xử lý dứt điểm tình trạng tàu cá hư hỏng và một số công trình tồn tại nhiều năm trong âu tránh bão Cửa Nhượng là yêu cầu cấp thiết nhằm bảo đảm an toàn cho tàu thuyền, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống thiên tai, đồng thời giữ gìn cảnh quan và môi trường tại khu tránh bão Cửa Nhượng.
Video: Khu neo đậu tránh trú bão Cửa Nhượng bị xâm hại

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