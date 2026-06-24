Cận cảnh khu neo đậu tránh trú bão Cửa Nhượng bị xâm hại

(Baohatinh.vn) - Xác tàu cá và một số công trình tồn tại nhiều năm trong khu neo đậu tránh trú bão Cửa Nhượng (xã Thiên Cầm, Hà Tĩnh) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng an toàn neo đậu tàu thuyền.
Tuy nhiên, hiện nay, khu vực này có nhiều xác tàu cũ bị bỏ lại, chiếm dụng mặt nước và làm thu hẹp không gian neo đậu của tàu thuyền.
Bên cạnh đó, một số công trình xây dựng còn xâm hại hành lang bảo vệ công trình, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đặc biệt là trong mùa mưa bão. Những công trình này phục vụ hoạt động đóng tàu thuyền suốt nhiều năm qua.
Anh Trần Văn Tiến - chủ xưởng sửa chữa tàu thuyền cho biết: "Chúng tôi xây dựng công trình ở đây để phục vụ hoạt động sửa chữa tàu thuyền cho ngư dân. Chúng tôi vẫn biết việc sử dụng đất trong phạm vi khu tránh trú bão là chưa phù hợp và ảnh hưởng đến công tác quản lý của Nhà nước. Nếu địa phương bố trí được địa điểm sản xuất mới, thuận lợi và bảo đảm điều kiện hoạt động, chúng tôi sẽ chấp hành, tự giác tháo dỡ, di dời công trình theo quy định".
Thực trạng này không chỉ gây ô nhiễm môi trường do dầu mỡ, rác thải phát sinh từ các phương tiện hư hỏng mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tiếp nhận tàu cá vào neo đậu tránh trú bão.
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