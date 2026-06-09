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Nan giải xử lý tình trạng đổ rác thải bừa bãi ở vùng ven biển

Vũ Bằng
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(Baohatinh.vn) - Tình trạng rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng bị đổ bừa bãi tại nhiều vùng ven biển Hà Tĩnh không chỉ làm mất mỹ quan mà còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển.

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Tại khu vực ven biển dọc tuyến đường quốc phòng thuộc thôn 1, xã Cẩm Trung thời gian qua đã trở thành điểm tập kết rác thải tự phát. Hàng tấn rác thải bị người dân đổ bỏ ngay sát bờ biển. Từ rác sinh hoạt, túi nilon, chai nhựa cho đến phế phẩm từ hoạt động chế biến hải sản... nằm ngổn ngang khắp nơi.
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Không chỉ gây mất mỹ quan, những đống rác này còn bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Ông Trần Xuân Lệ - Trưởng thôn 1, xã Cẩm Trung cho biết: "Khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng đổ trộm rác thải. Dù địa phương đã nhiều lần tổ chức thu gom và tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nhưng việc kiểm soát vẫn gặp khó khăn. Người dân thường lợi dụng thời điểm ban đêm hoặc vắng người qua lại để đổ rác thải, khiến tình trạng ô nhiễm kéo dài".
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Không chỉ tại Cẩm Trung, dọc bờ biển xã Kỳ Xuân, nhiều điểm tập kết rác thải tự phát cũng đang tồn tại.
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Rác sinh hoạt chất thành từng đống, sau đó bị đốt ngay tại chỗ, tạo nên hình ảnh nhếch nhác, phản cảm.
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Tại xã Lộc Hà, hàng chục tấn rác thải sinh hoạt và rác thải xây dựng vẫn tồn đọng tại khu vực âu tránh trú bão cho tàu cá.
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Những đống rác này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến khả năng thoát nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho công trình. Theo ông Trần Đình Cảnh - Phó Trưởng phòng Vận hành khai thác - Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh, mặc dù, đơn vị đã nhiều lần phối hợp kiểm tra, lập biên bản xử lý các trường hợp đổ trộm rác thải nhưng vi phạm vẫn tái diễn. Tình trạng này gây áp lực lớn cho công tác quản lý môi trường. Đặc biệt, trong mùa mưa bão, rác thải có thể làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước, ảnh hưởng đến an toàn công trình và hoạt động khai thác tại cảng cá.
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Để giải quyết tận gốc tình trạng đổ rác thải bừa bãi ở vùng ven biển, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các cấp, mỗi người dân cần nâng cao ý thức và trách nhiệm trong việc giữ gìn môi trường sống.

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Tags:

#rác ven biển #ô nhiễm môi trường #bảo vệ biển #ô nhiễm rác #bảo vệ môi trường

Chủ đề Ô nhiễm môi trường

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