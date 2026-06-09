Nan giải xử lý tình trạng đổ rác thải bừa bãi ở vùng ven biển

(Baohatinh.vn) - Tình trạng rác thải sinh hoạt, rác thải xây dựng bị đổ bừa bãi tại nhiều vùng ven biển Hà Tĩnh không chỉ làm mất mỹ quan mà còn gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến hệ sinh thái biển.
Không chỉ gây mất mỹ quan, những đống rác này còn bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến môi trường sống của người dân. Ông Trần Xuân Lệ - Trưởng thôn 1, xã Cẩm Trung cho biết: "Khu vực này thường xuyên xảy ra tình trạng đổ trộm rác thải. Dù địa phương đã nhiều lần tổ chức thu gom và tuyên truyền nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nhưng việc kiểm soát vẫn gặp khó khăn. Người dân thường lợi dụng thời điểm ban đêm hoặc vắng người qua lại để đổ rác thải, khiến tình trạng ô nhiễm kéo dài".
Rác sinh hoạt chất thành từng đống, sau đó bị đốt ngay tại chỗ, tạo nên hình ảnh nhếch nhác, phản cảm.
Những đống rác này không chỉ gây ô nhiễm môi trường mà còn ảnh hưởng đến khả năng thoát nước, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho công trình. Theo ông Trần Đình Cảnh - Phó Trưởng phòng Vận hành khai thác - Ban Quản lý các cảng cá và khu neo đậu tránh trú bão tàu cá Hà Tĩnh, mặc dù, đơn vị đã nhiều lần phối hợp kiểm tra, lập biên bản xử lý các trường hợp đổ trộm rác thải nhưng vi phạm vẫn tái diễn. Tình trạng này gây áp lực lớn cho công tác quản lý môi trường. Đặc biệt, trong mùa mưa bão, rác thải có thể làm tắc nghẽn hệ thống thoát nước, ảnh hưởng đến an toàn công trình và hoạt động khai thác tại cảng cá.
Tuyến đê Phúc Long Nhượng, xã Thiên Cầm (Hà Tĩnh) giữ vai trò quan trọng trong phòng chống thiên tai, đời sống dân sinh. Tuy nhiên, mặt đê hiện đã xuống cấp khá nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc đi lại và đời sống của người dân địa phương.
Tuyến bờ biển ở thôn Trung Tân, xã Kỳ Khang (Hà Tĩnh) đang bị xâm thực nghiêm trọng. Đất đai, nhà cửa bị cuốn trôi, sinh kế bị đe dọa, bà con mong mỏi sớm có hệ thống kè chắn sóng đủ vững để bảo vệ làng biển.
Bỏ qua những quy định tối thiểu về an toàn lao động, nhiều công nhân, người lao động trên địa bàn Hà Tĩnh vẫn ngày ngày làm việc tại các công trình xây dựng trong tình trạng “tay không”, đối mặt hiểm nguy rình rập.
Thời gian qua, người dân thôn Bình Tiến (xã Cẩm Bình, tỉnh Hà Tĩnh) đang phải sống trong cảnh ngột ngạt vì mùi hôi thối từ trang trại gà của HTX Dịch vụ tổng hợp Như Gia, khiến sinh hoạt bị đảo lộn hoàn toàn.
Suốt 3 năm qua, kể từ khi nhà cửa và công trình của 169 hộ dân tại xã Sơn Kim 1 (Hà Tĩnh) bị nứt nẻ do ảnh hưởng từ quá trình thi công Quốc lộ 8, các hộ dân này vẫn chưa được chủ đầu tư bồi thường theo cam kết.
Không có kinh phí duy tu, bảo dưỡng, việc nâng, hạ cửa cống Rào Trẻn (xã Đông Kinh - Hà Tĩnh) đang phải thực hiện thủ công khiến việc tiêu thoát lũ, tích nước phục vụ sản xuất nông nghiệp hết sức khó khăn.