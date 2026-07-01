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Sông "nuốt" ruộng, sinh kế hàng trăm hộ dân Hương Đô bị đe dọa

Nguyễn Tâm
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(Baohatinh.vn) - Sạt lở bờ sông Ngàn Sâu qua địa bàn xã Hương Đô (Hà Tĩnh) diễn biến ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sinh kế, tài sản và sự an toàn của hàng trăm hộ dân.

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Từng là vùng chuyên canh màu trù phú của 30 hộ dân, cánh đồng Cây Si ở thôn Tân Lập, xã Hương Đô đang bị dòng sông Ngàn Sâu "gặm nhấm" từng ngày.
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Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, sạt lở đã cuốn đi gần 4 ha trong tổng số 10 ha đất canh tác của cánh đồng. Sau mỗi mùa mưa lũ, bờ sông lại lấn sâu vào đồng ruộng, khiến diện tích sản xuất ngày càng bị thu hẹp.
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Gia đình bà Lê Thị Hiệp là một trong những hộ chịu ảnh hưởng nặng nề. Gắn bó với cánh đồng Cây Si nhiều năm, bà không giấu được nỗi xót xa khi đất sản xuất liên tục bị dòng nước cuốn trôi. "Gia đình tôi có 4 sào đất ở cánh đồng Cây Si nhưng đã mất 2 sào. Không chỉ mất đất, mất sinh kế mà mỗi lần ra đồng làm việc, chúng tôi luôn nơm nớp lo sợ bị trượt ngã xuống sông" - bà Hiệp chia sẻ.
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Không chỉ cánh đồng Cây Si, cánh đồng Cây Bưởi ở thôn Lộc Yên, nằm ven sông Tiêm, cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự. Đây là vùng chuyên canh cây màu của khoảng 60 hộ dân với diện tích gần 10 ha. Tuy nhiên, do dòng chảy thay đổi, sạt lở đã cuốn trôi hơn 3 ha đất sản xuất, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người dân.
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Ông Biện Ngọc Toàn (người ở giữa), thôn Lộc Yên cho biết: Cánh đồng Cây Bưởi trước đây màu mỡ lắm nhưng giờ sạt lở nhiều nên chỉ trồng ít ngô, vừng chứ không dám sản xuất nhiều như trước đây. Vì vậy, thu nhập của gia đình giảm sút đáng kể.
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Xã Hương Đô nằm ở khu vực thượng nguồn sông Ngàn Sâu và có sông Tiêm chảy qua. Những năm gần đây, mưa lũ diễn biến cực đoan hơn cùng với sự thay đổi dòng chảy của sông, tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Theo thống kê của địa phương, toàn xã có khoảng 60 ha đất sản xuất nông nghiệp nằm ven sông Ngàn Sâu và sông Tiêm, nhưng đến nay, sạt lở đã cuốn trôi gần 30 ha, tương đương một nửa diện tích.
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Ông Nguyễn Đình Quang (người bên phải) - công chức Phòng Kinh tế, UBND xã Hương Đô cho biết: "Sạt lở tác động lớn đến đời sống người dân như: mất diện tích sản xuất, ảnh hưởng hạ tầng giao thông, đe dọa vườn hộ và nhà ở. Người dân phản ánh rất nhiều trong các cuộc họp, các cuộc tiếp xúc cử tri nhưng đến nay, các ngành và địa phương vẫn chưa có giải pháp hiệu quả".
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Nhiều diện tích đất nông nghiệp ven sông trên địa bàn xã Hương Đô đang từng ngày bị dòng nước cuốn trôi. Nếu không sớm có các giải pháp bảo vệ bờ sông và quỹ đất sản xuất, diện tích canh tác sẽ tiếp tục thu hẹp, kéo theo nguy cơ mất sinh kế của hàng chục hộ dân.
Video: Tình trạng sạt lở bờ sông Ngàn Sâu.

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Tags:

#Sạt lở Hương Đô #sông nuốt ruộng

Chủ đề Nông nghiệp, nông thôn và nông dân

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