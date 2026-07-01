Sông "nuốt" ruộng, sinh kế hàng trăm hộ dân Hương Đô bị đe dọa

(Baohatinh.vn) - Sạt lở bờ sông Ngàn Sâu qua địa bàn xã Hương Đô (Hà Tĩnh) diễn biến ngày càng nghiêm trọng, đe dọa trực tiếp đến sinh kế, tài sản và sự an toàn của hàng trăm hộ dân.
Chỉ trong khoảng 5 năm trở lại đây, sạt lở đã cuốn đi gần 4 ha trong tổng số 10 ha đất canh tác của cánh đồng. Sau mỗi mùa mưa lũ, bờ sông lại lấn sâu vào đồng ruộng, khiến diện tích sản xuất ngày càng bị thu hẹp.
Không chỉ cánh đồng Cây Si, cánh đồng Cây Bưởi ở thôn Lộc Yên, nằm ven sông Tiêm, cũng đang đối mặt với tình trạng tương tự. Đây là vùng chuyên canh cây màu của khoảng 60 hộ dân với diện tích gần 10 ha. Tuy nhiên, do dòng chảy thay đổi, sạt lở đã cuốn trôi hơn 3 ha đất sản xuất, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của người dân.
Xã Hương Đô nằm ở khu vực thượng nguồn sông Ngàn Sâu và có sông Tiêm chảy qua. Những năm gần đây, mưa lũ diễn biến cực đoan hơn cùng với sự thay đổi dòng chảy của sông, tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng. Theo thống kê của địa phương, toàn xã có khoảng 60 ha đất sản xuất nông nghiệp nằm ven sông Ngàn Sâu và sông Tiêm, nhưng đến nay, sạt lở đã cuốn trôi gần 30 ha, tương đương một nửa diện tích.
Nhiều diện tích đất nông nghiệp ven sông trên địa bàn xã Hương Đô đang từng ngày bị dòng nước cuốn trôi. Nếu không sớm có các giải pháp bảo vệ bờ sông và quỹ đất sản xuất, diện tích canh tác sẽ tiếp tục thu hẹp, kéo theo nguy cơ mất sinh kế của hàng chục hộ dân.
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