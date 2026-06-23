Nhiều hộ dân Tùng Lộc "khát" điện lưới

Nhiều hộ dân tại các thôn Làng Khang và Cứu Quốc chưa được sử dụng hạ tầng điện lưới ổn định.

Năm 2021, gia đình ông Trần Văn Trực ở thôn Cứu Quốc, xã Tùng Lộc mua một lô đất tại khu vực Bãi Ràn, thuộc thôn Làng Khang - giáp ranh với thôn Cứu Quốc - do UBND xã Thuần Thiện, huyện Can Lộc (cũ) làm chủ đầu tư với mong muốn xây dựng nhà ở, ổn định cuộc sống lâu dài. Tuy nhiên, đến nay, cơ sở hạ tầng tại khu vực này vẫn chưa được hoàn thiện, đặc biệt là hệ thống điện lưới.

Đầu năm 2026, để có điện phục vụ việc xây dựng nhà, gia đình ông Trực buộc phải tự kéo điện từ khu vực khác về sử dụng. Tuyến dây điện này dài hàng trăm mét, được mắc trên các cọc tre, cọc gỗ dựng dọc tuyến đường rất tạm bợ. Dù biết việc sử dụng điện theo cách này tiềm ẩn nhiều rủi ro, nhưng theo ông Trực, đây là giải pháp duy nhất trong bối cảnh khu dân cư này chưa được đầu tư hạ tầng lưới điện.

Gia đình ông Trần Văn Trực tự kéo đường điện từ nơi khác về dùng, nguy cơ mất an toàn rất cao.

Ông Trần Văn Trực chia sẻ: “Gia đình tôi rất mong sớm được đầu tư hệ thống điện lưới để yên tâm xây dựng nhà và sinh sống trong thời gian tới. Việc phải kéo điện tạm thời vừa bất tiện, vừa lo lắng về nguy cơ mất an toàn, nhất là trong mùa mưa bão sắp tới”.

Được biết, tại khu vực Bãi Ràn, thôn Làng Khang còn có 94 hộ dân đã mua đất nhưng chưa được đầu tư hạ tầng lưới điện. Để có điện sử dụng, nhiều hộ dân phải tự kéo đường dây từ những điểm cách xa hàng trăm mét.

Người dân tự ý kéo dây điện dài hàng trăm mét với những cọc tre, cọc gỗ tạm bợ.

Ghi nhận tại khu vực này cho thấy, nhiều cột điện tạm bằng tre, gỗ được dựng lên dọc các tuyến đường nội vùng. Dây điện được kéo chằng chịt, có vị trí chỉ cách mặt đất khoảng 1,5m. Vào mùa mưa bão, những đường dây tạm này càng tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, có thể dẫn đến chập cháy, tai nạn điện, đe dọa tính mạng người dân.

Không chỉ ở khu vực Bãi Ràn, tình trạng thiếu điện còn diễn ra tại thôn Cứu Quốc. Theo thống kê của địa phương, toàn thôn còn 55 hộ dân chưa được đầu tư hệ thống điện lưới. Vậy nên, để có nguồn điện phục vụ sinh hoạt hằng ngày, nhiều hộ dân buộc phải kéo dây điện tạm qua hàng rào thép gai hoặc mắc dây qua đất của các hộ dân khác, tiềm ẩn mất an toàn.

Tình trạng thiếu điện cũng diễn ra với 55 hộ dân thôn Cứu Quốc, xã Tùng Lộc.

Ông Hồ Phúc Lâm - Trưởng thôn Cứu Quốc cho biết: “Người dân chúng tôi đã nhiều lần phản ánh, kiến nghị lên các cấp chính quyền về việc đầu tư hạ tầng điện. Tuy nhiên, đến nay, tình trạng này vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, khiến đời sống của nhiều hộ dân gặp khó khăn”.

Ông Hồ Phúc Lâm (áo trắng) - Trưởng thôn Cứu Quốc cùng người dân phản ánh việc kéo điện bằng cọc tre, gỗ tạm bợ rất nguy hiểm với người dân và gia súc.

Cũng theo ông Lâm, việc sớm đầu tư hệ thống điện lưới không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt thiết yếu mà còn tạo điều kiện để người dân phát triển kinh tế tại địa phương.

Ông Trần Văn Đại - Phó Chủ tịch UBND xã Tùng Lộc cho biết: “Địa phương đang rà soát thực trạng hạ tầng tại các khu dân cư, đồng thời kiến nghị cấp trên, ngành điện lực từng bước đầu tư hệ thống điện, đáp ứng nhu cầu chính đáng của người dân”.