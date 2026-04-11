Cuộc chia tay hàng loạt ở Liverpool bắt đầu

Liverpool sẽ chia tay hàng loạt công thần.

Tương lai của Alisson tại Liverpool đang trở nên không chắc chắn khi nhiều nguồn tin từ Italy cho biết Juventus tiếp cận và đạt tiến triển tích cực trong đàm phán. Đội bóng thành Turin xem thủ môn người Brazil là mảnh ghép quan trọng trong kế hoạch cạnh tranh Scudetto mùa tới dưới thời HLV Luciano Spalletti.

Alisson không phải cái tên xa lạ với Serie A. Anh từng thi đấu cho Roma trong ba mùa giải trước khi chuyển sang Liverpool năm 2018 với mức phí 66,8 triệu bảng. Tại Anfield, thủ thành 33 tuổi nhanh chóng khẳng định đẳng cấp và góp công lớn vào giai đoạn thành công của CLB, bao gồm chức vô địch Champions League.

Tuy nhiên, thời gian gần đây, Alisson gặp nhiều vấn đề về thể trạng. Chấn thương khiến anh không duy trì được tần suất ra sân ổn định. Dù vậy, Juventus vẫn đánh giá cao kinh nghiệm và bản lĩnh của thủ môn này, đặc biệt khi Spalletti từng làm việc với anh tại Roma.

Juventus đang chuẩn bị cho sự thay đổi trong khung gỗ khi Michele Di Gregorio nhiều khả năng rời đội sau khi mất vị trí chính thức. Điều này mở ra cơ hội để Alisson trở thành lựa chọn số một nếu thương vụ được hoàn tất.

Về phía Liverpool, đội bóng kích hoạt điều khoản gia hạn hợp đồng với Alisson đến năm 2027. Tuy nhiên, động thái này được cho là nhằm đảm bảo giá trị chuyển nhượng hơn là giữ chân lâu dài. Giorgi Mamardashvili đang được xem là phương án thay thế trong tương lai.

Mùa hè tới có thể đánh dấu sự thay đổi lớn tại Anfield. Mohamed Salah và Andy Robertson đều dự kiến ra đi, khiến bộ khung từng chinh phục châu Âu dần tan rã.

Nếu Alisson rời đi, đó sẽ là thêm một tổn thất lớn, khép lại một chương thành công của Liverpool trong kỷ nguyên mới.