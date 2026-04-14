MU thua sốc Leeds United 1-2: Thảm họa Lisandro Martinez tại Old Trafford Manchester United đứt mạch thắng sân nhà sau thất bại 1-2 trước Leeds United tại vòng 32 Ngoại hạng Anh, trong ngày Lisandro Martinez nhận thẻ đỏ trực tiếp vì hành vi phi thể thao.

Old Trafford đã chứng kiến một trong những cú sốc lớn nhất mùa giải khi Leeds United đánh bại chủ nhà Manchester United với tỷ số 2-1. Thất bại này không chỉ chấm dứt chuỗi ngày thăng hoa của thầy trò HLV Michael Carrick mà còn đánh dấu cột mốc lịch sử sau 45 năm Leeds mới lại ca khúc khải hoàn tại "Nhà hát của những giấc mơ".

Cú đúp chớp nhoáng của Noah Okafor

Trận derby hoa hồng khởi đầu với tốc độ chóng mặt khi Leeds United tràn lên tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Chỉ mất đúng 5 phút để đội khách làm câm lặng khán đài Old Trafford. Từ quả tạt bên cánh phải của Jayden Bogle, tiền đạo Noah Okafor xuất hiện đúng lúc dứt điểm gọn gàng mở tỷ số trận đấu.

Bàn thua sớm khiến hệ thống phòng ngự của Manchester United lúng túng. Các mũi nhọn như Matheus Cunha hay Amad Diallo liên tục xử lý hỏng ở những tình huống quyết định. Sự trừng phạt tiếp tục đến ở phút 29, Noah Okafor một lần nữa tỏa sáng với pha vô lê đầy uy lực từ rìa vòng cấm. Bóng chạm người trung vệ trẻ Leny Yoro đổi hướng khiến thủ thành Lammens hoàn toàn bó tay, nhân đôi cách biệt cho đoàn quân của HLV Daniel Farke.

Noah Okafor có ngày thi đấu xuất sắc.

Bước ngoặt thẻ đỏ của Lisandro Martinez

Bước sang hiệp hai, khi Manchester United đang nỗ lực đẩy cao đội hình tìm kiếm bàn gỡ, một sự cố hy hữu đã xoay chuyển hoàn toàn cục diện. Phút 56, sau khi tham khảo VAR, trọng tài chính Paul Tierney đã rút thẻ đỏ trực tiếp đuổi Lisandro Martinez khỏi sân vì hành vi kéo tóc đối với Dominic Calvert-Lewin.

Tình huống Martinez nhận thẻ đỏ.

Chơi thiếu người, Quỷ đỏ vẫn dồn toàn lực tấn công bằng tinh thần không còn gì để mất. Hy vọng nhen nhóm ở phút 69 khi thủ quân Bruno Fernandes thực hiện quả treo bóng chuẩn xác để Casemiro đánh đầu dũng mãnh rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2. Đây cũng là bàn thắng thắp lại nhuệ khí cho các cầu thủ chủ nhà trong khoảng thời gian còn lại.

Casemiro ghi bàn cho MU.

Nỗ lực bất thành và thống kê đáng buồn

Dù tạo ra sức ép khủng khiếp về phía khung thành Karl Darlow, nhưng sự xuất sắc của người gác đền bên phía Leeds cùng pha cứu thua xuất thần trên vạch vôi của Calvert-Lewin đã bảo toàn thành quả cho đội khách. Trận thua thảm họa này khiến Manchester United hụt hơi trong cuộc đua top đầu và để lại nhiều tranh cãi về kỷ luật lối chơi của Lisandro Martinez.

Thông số trận đấu Manchester United Leeds United Tỷ số 1 2 Cầu thủ ghi bàn Casemiro (69') Noah Okafor (5', 29') Thẻ đỏ Lisandro Martinez (56') 0 Địa điểm Sân vận động Old Trafford

Thất bại này không chỉ là một kết quả đơn thuần mà còn cho thấy những lỗ hổng trong khâu phòng ngự và tâm lý thi đấu của Quỷ đỏ dưới thời Michael Carrick khi đối đầu với các đối thủ chơi pressing tầm cao như Leeds United.