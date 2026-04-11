Real chia điểm, nguy cơ bị Barca bỏ xa ở La Liga

Trên sân Bernabeu tối 10/4, Real áp đảo khi kiểm soát bóng 61%, dứt điểm 22 lần với 9 cú trúng đích - so với 10 và 2 của Girona, nhưng không thể giữ lại ba điểm.

Ngay trong hiệp một, chủ nhà đã tạo sức ép nghẹt thở. Kylian Mbappe, Vinicius, Jude Bellingham hay Federico Valverde liên tiếp có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm, nhưng đều phung phí. Sự vô duyên trước khung thành khiến Real nối dài chuỗi "tịt ngòi" ở hiệp một lên bốn trận trên mọi đấu trường - dài nhất kể từ tháng 9/2024 với sáu trận.

Federico Valverde mừng bàn mở tỷ số trong trận Real hòa Girona 1-1 ở vòng 31 La Liga trên sân Bernabeu, Madrid, Tây Ban Nha ngày 10/4/2026. Ảnh: AFP

Khác biệt tới ở phút 51, khi Federico Valverde dứt điểm từ cự ly hơn 20 mét đưa bóng đi chìm và rất căng. Thủ thành Paulo Gazzaniga dường như phán đoán sai hướng, đành bất lực nhìn bóng đi vào lưới. Valverde ghi bàn thứ bảy trên mọi đấu trường kể từ ngày 1/3 - thành tích tốt nhất tại năm giải VĐQG hàng đầu châu Âu cùng giai đoạn.

Tuy nhiên, niềm vui của đội chủ sân Bernabeu không kéo dài lâu. Phút 62, Girona đáp trả bằng một khoảnh khắc gần như tương tự. Thomas Lemar thoải mái đi bóng trước vòng cấm rồi dứt điểm chân trái chéo góc uy lực, khiến thủ thành Andriy Lunin bay hết cỡ cũng không thể chạm tay vào bóng.

Những phút còn lại chứng kiến Real dâng cao đội hình, dồn ép đối thủ trong thế trận một chiều. Song, sự vô duyên vẫn đeo bám các chân sút áo trắng, khiến mọi cơ hội lần lượt trôi qua trong tiếc nuối. Đỉnh điểm của tranh cãi đến ở phút 89, khi Vitor Reis văng cùi chỏ trúng mặt Mbappe, khiến tiền đạo người Pháp ngã trong vòng cấm và đổ nhiều máu, nhưng trọng tài không thổi phạt.

Tình huống Vitor Reis văng cùi chỏ trúng mặt, khiến Kylian Mbappe đổ máu. Ảnh: Marca

Sau trận, HLV Alvaro Arbeloa bức xúc chỉ trích trọng tài và VAR. "Đó là một quả phạt đền, ở đây hay trên Mặt Trăng cũng vậy", ông nói. "Và đây không phải lần đầu. Chuyện này lặp lại quá nhiều. Không ai hiểu nổi. VAR can thiệp khi họ muốn, còn khi không thì lại im lặng".

Real nối dài mạch không thắng lên ba trận trên mọi đấu trường, khi thua Mallorca 1-2, hòa Girona 1-1 ở La Liga và thua Bayern 1-2 ở lượt đi tứ kết Champions League. Trận hòa hôm qua cũng khiến Real nguy cơ bị Barca nới rộng cách biệt lên chín điểm, khi La Liga chỉ còn bảy vòng.

Nhưng Arbeloa khẳng định cuộc đua vô địch vẫn chưa khép lại. "Chỉ khi nào không còn cơ hội về mặt toán học, mọi chuyện kết thúc. Còn đến lúc đó, toàn đội sẽ chiến đấu đến cùng. Đây là Real, và chúng tôi phải chiến đấu cho đến ngày cuối cùng", ông nhấn mạnh.