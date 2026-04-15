Atletico nhận "mưa" tiền thưởng khi loại Barca

Atletico Madrid tăng mạnh thu nhập khi vào bán kết Champions League.

Atletico Madrid giành vé vào bán kết sau khi đánh bại Barcelona với tổng tỷ số 3-2 trong một cặp đấu giàu cảm xúc. Đoàn quân của HLV Diego Simeone trở thành một trong bốn đội mạnh nhất châu Âu mùa này, đồng thời mở ra cơ hội lớn cả về danh tiếng lẫn tài chính.

Trước khi bước vào vòng tứ kết, đội bóng thủ đô Madrid tích lũy 35,6 triệu euro tiền thưởng từ UEFA nhờ thành tích thi đấu. Sau khi vượt qua Barcelona, Atletico được nhận thêm 15 triệu euro, nâng tổng khoản thu từ tiền thưởng lên mức đáng kể.

Khoản thu này đến đúng thời điểm quan trọng của mùa giải. Nó giúp Atletico củng cố nguồn lực tài chính, đồng thời tạo thêm động lực cho tham vọng tiến xa tại Champions League. Việc lọt vào bán kết cũng là bước tiến lớn trong hành trình tái khẳng định vị thế của đội bóng dưới thời Simeone.

Ở vòng đấu tiếp theo, Atletico sẽ chờ đối thủ từ cặp đấu giữa Arsenal và Sporting Lisbon. Đây được xem là thử thách lớn, nhưng cũng là cơ hội để đại diện La Liga tiến gần hơn tới trận chung kết.

Nếu giành quyền vào chung kết, Atletico sẽ nhận thêm 18,5 triệu euro tiền thưởng. Trường hợp lên ngôi vô địch, họ sẽ được thưởng thêm 6,5 triệu euro. Những con số này chưa bao gồm doanh thu từ bán vé và các nguồn thu thương mại liên quan đến việc góp mặt ở vòng bán kết.

Sau hơn một thập kỷ kể từ lần gần nhất vào chung kết Champions League, Atletico đang đứng trước cơ hội tái lập kỳ tích. Và lần này, hành trình ấy không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn, mà còn là cú hích tài chính rõ rệt cho toàn bộ CLB.