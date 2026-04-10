Crystal Palace vùi dập Fiorentina 3-0: Sự thống trị tuyệt đối của Đại bàng tại Conference League Crystal Palace chạm một tay vào bán kết Conference League sau chiến thắng 3-0 trước Fiorentina nhờ màn tỏa sáng của Mateta, Mitchell và nhạc trưởng Daichi Kamada.

Trận tứ kết lượt đi Conference League tại Selhurst Park đã chứng kiến một màn trình diễn đỉnh cao của Crystal Palace khi đội chủ nhà đè bẹp Fiorentina với tỷ số 3-0. Các dữ liệu thống kê và diễn biến trên sân cho thấy đây là một chiến thắng toàn diện về cả mặt chiến thuật lẫn con người của đoàn quân HLV Oliver Glasner.

Crystal Palace thắng dễ Fiorentina trên sân nhà.

Khởi đầu bùng nổ và sự lạnh lùng trên chấm 11m

Điểm nhấn đầu tiên giúp Crystal Palace làm chủ cuộc chơi chính là khả năng gây áp lực cực lớn ngay từ những phút đầu. Phút 21, sự năng nổ của Evann Guessand đã buộc hậu vệ Dodo bên phía Fiorentina phải phạm lỗi trong vòng cấm. Trên chấm 11m, Jean-Philippe Mateta không bỏ lỡ cơ hội mở tỷ số ở phút 24.

Bàn thắng này đã đánh sập ý chí phản kháng sớm của đối thủ. Chỉ 7 phút sau, Tyrick Mitchell nhân đôi cách biệt với một pha dứt điểm ở góc hẹp. Đáng chú ý, dữ liệu xGOT (bàn thắng kỳ vọng sau cú sút) của hậu vệ này lên tới 0,87 so với xG gốc 0,38. Chỉ số này phản ánh sự chính xác tuyệt đối và kỹ năng dứt điểm xuất thần của Mitchell trong tình huống then chốt.

Việc dẫn trước 2-0 chỉ sau 31 phút đã cho phép đội chủ nhà chơi thong dong và áp đặt lối đá phòng ngự phản công sở trường, khiến đại diện từ Serie A hoàn toàn lúng túng trong việc tìm đường vào khung thành đối phương.

Hệ thống 3-4-2-1 và tầm ảnh hưởng của Daichi Kamada

Sơ đồ 3-4-2-1 của Crystal Palace đã vận hành hoàn hảo nhờ sự cơ động của các vị trí biên. Tyrick Mitchell và Daniel Munoz đã biến hành lang cánh thành khu vực kiểm soát riêng biệt, vừa đảm bảo tính an toàn trong phòng ngự, vừa hỗ trợ tấn công cực kỳ hiệu quả.

Ở khu vực trung tuyến, Daichi Kamada thực sự là linh hồn trong lối chơi của "The Eagles". Tiền vệ người Nhật Bản không chỉ điều tiết nhịp độ trận đấu mà còn sở hữu những đường chuyền sắc lẹm. Sự vượt trội về điểm số cá nhân với mức trung bình toàn đội đạt 7.7 (so với 6.3 của Fiorentina) là minh chứng rõ nhất cho việc các cầu thủ chủ sân Selhurst Park đã thắng trong hầu hết các pha tranh chấp tay đôi.

Bức tường Dean Henderson và dấu chấm hết cho Fiorentina

Dù thắng đậm, Crystal Palace cũng cần phải ghi nhận sự xuất sắc của thủ thành Dean Henderson. Phút 58 và 59, khi Fiorentina dồn toàn lực tìm bàn gỡ, Henderson đã có hai pha cứu thua liên tiếp trước các cú dứt điểm hiểm hóc của Gudmundsson và Piccoli.

Hàng phòng ngự Crystal Palace để lại dấu ấn nhất định.

Sự kém duyên của hàng công Fiorentina, kết hợp với tình huống Fabbian đưa bóng trúng xà ngang ở phút 51, đã phác họa một ngày thi đấu dưới sức của đội bóng Ý. Ngược lại, Crystal Palace thể hiện sự lạnh lùng đáng sợ. Phút 90, từ pha kiến tạo như đặt của Kamada, Ismaila Sarr đánh đầu cận thành ấn định tỷ số 3-0.

Với cách biệt ba bàn cùng giữ sạch lưới trên sân nhà, Crystal Palace đang nắm lợi thế cực lớn trước khi hành quân tới Ý cho trận lượt về. Một suất tại bán kết Conference League đang ở rất gần thầy trò Oliver Glasner.